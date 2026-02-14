Cossa klepe na dveře NHL! Mladý obr z farmy možná pošle veterána pryč

15. února 7:30David Zlomek
Detroit Red Wings se nacházejí v nejlepší pozici za poslední dekádu. Aktuálně drží třetí místo v Atlantické divizi a zdá se, že desetiletý půst v Motownu konečně skončí. Přesto se před březnovou uzávěrkou přestupů vynořuje otázka, zda by generální manažer Steve Yzerman neměl zariskovat a prodat jednu ze svých opor, aby maximalizoval hodnotu týmu pro budoucnost. Hlavním tématem je brankoviště, kterému neochvějně vládne John Gibson.
Gibson je od prosince téměř k nezastavení. S bilancí 18-5-1 a úspěšností zákroků 92,3 % se stal hlavním strůjcem detroitského vzestupu. Tato dominance však odsunula veterána Cama Talbota na vedlejší kolej. Talbot, který loni odchytal většinu zápasů, se letos musel spokojit s rolí dvojky a od začátku prosince nastoupil pouze k devíti utkáním. Pro ambiciózní tým je luxus mít takto zkušeného náhradníka, ale pro Yzermana to může být i příležitost.
Talbot je totiž ideálním artiklem pro výměnu. Nemá žádnou smluvní ochranu proti trejdu, jeho plat je relativně nízký a trh s brankáři je v NHL aktuálně velmi prořídlý. Týmy jako Carolina, Edmonton nebo Vegas, které hledají pojistku pro play-off, by po zkušeném veteránovi mohly okamžitě skočit. Detroit by za něj mohl získat cenné draftové volby nebo posilu do obrany, aniž by tím utrpěla jeho aktuální konkurenceschopnost.
Důvodem, proč by tento risk mohl dávat smysl, je Sebastian Cossa. Třiadvacetiletý gólman v AHL doslova rozkopal dveře a v dresu Grand Rapids Griffins předvádí neuvěřitelné výkony. S bilancí 20-4-2, průměrem 1,99 gólu na zápas a čtyřmi čistými konty jasně ukazuje, že úroveň farmářské soutěže už přerostl. Jeho povýšení do hlavního týmu by nebylo jen odměnou za výkony, ale i strategickým krokem pro jeho další rozvoj.
Pokud by se Yzerman rozhodl Talbota vyměnit, Cossa by se mohl učit přímo od Gibsona v nejvypjatější části sezóny. Vzhledem k Gibsonovu vytížení by na mladého gólmana zbylo jen sedm nebo osm startů do konce základní části, což je ideální porce pro získání prvních zkušeností v NHL bez obrovského tlaku.
Yzerman je známý svou trpělivostí, ale také schopností prodat hráče na vrcholu jejich hodnoty. Výměna Talbota sice není prioritou, ale pokud by se objevil zájemce ochotný přeplatit, mohl by Detroit získat aktiva pro budoucnost a zároveň uvolnit místo pro svého budoucího gólmana číslo jedna.
