Covid, hřích, suchý únor i zranění. Proč skončila Ovečkinova fenomenální série

Od chvíle, kdy vlétl s kouřovým štítem do NHL, sázel jeden gól za druhým. V prvních 15 sezonách dal pokaždé 30 a více branek, což před ním dokázal už jen Mike Gartner. Alex Ovečkin měl letos šanci uzmout rekord sám pro sebe, jenže ve svém šestnáctém ročníku za velkou louží se zastavil na čísle 24. Za 45 odehraných mačů je taková porce přesných zásahů bezesporu solidní počin, mohlo jich ovšem být o pár víc. Tady jsou klíčové faktory, které uťaly Ovečkinovu úchvatnou šňůru.

Vezměme to pěkně chronologicky.

Vyhlášený kanonýr odstartoval zkrácenou sezonu rozpačitě. Sice sbíral body, ale za první kvartet lednových zápasů skóroval jen jedinkrát. Pak přišel úvodní zádrhel na cestě za třicetigólovou metou i obhajobou Richardovy trofej.

1, Hřích

Ovečkin se navzdory přísným regulím sešel s ruskými krajany na hotelovém pokoji. Když poté vyšel Iljovi Samsonovovi pozitivní test na koronavirus, musel své parťáky při trasování uvést. Washingtonský kapitán následně přišel kvůli pobytu na COVID listině o čtyři duely.

2, Suchý únor

Vrátil se sice ve velkém stylu (4/4), nicméně poté mu sebrala elán nucená týdenní pauza Caps. Neměli s kým hrát. A pětatřicetiletému forvardovi přestávka vůbec nesvědčila.

Zažil po ní suchý únor, od Valentýna do konce měsíce se trefil za devět partií jen dvakrát. "Ovie se do toho dostane," uklidňoval netrpělivé fanoušky i reportéry kouč Peter Laviolette.

3, Řekni, kde ty čapky jsou

Měl pravdu. Ovečkin po jeho slovech zažil hojnější období, úžasně se dotáhl do závodu o Raketu a slyšel pochvaly ze všech stran. "Tvrdě maká, na poctivém přístupu si zakládá. Snaží se na ledě udělat maximum pro to, aby dostal puk do sítě," chválil "Sašu" Laviolette.

12 gólů za 14 partií? Senzační vizitka, sluší se hluboce smeknout. Pokud tomu ale něco chybělo, tak hattricky. Moskevský rodák si jimi uměl v minulých sezonách pomoct po hlušších chvílích. Třeba v ročníku 2019/2020 dal čtyři, letos nenastřílel jediný.

4, Zranění

Třígólové večery, jimiž uměl náhle zmrazit soupeře a posunout brady hokejových nadšenců směrem dolů, se tentokrát zkrátka nekonaly. A jak by bývaly přišly Ovečkinovi vhod v druhé polovině sezony. Třeba když od konce března až do svého zranění skóroval jen šestkrát.

22. dubna se pak přihodilo zdánlivě nemožné. Ruská mašina se porouchala. "Ovečkin je poprvé po šesti letech zraněný," hlásaly novinové titulky. Absence se protáhla na osm mačů (včetně jednoho zápasu, kde odehrál jediné střídání).

O tolik utkání devítinásobný vítěz Richard Trophy nikdy dřív kvůli svému tělu nepřišel. Proslul až neskutečnou odolností, ale i on je pouze člověk.

5, Covid

Suma sumárum, Ovečkin letos vynechal 11, či prakticky spíš 12 duelů. Také osobní rekord.

Pokud by se hrála kompletní základní část, na cestě za třicetigólovou hranicí by to byl jen menší zádrhel. Kvůli koronavirové pandemii a zkrácenému programu se z nepatrné komplikace stala nepřekonatelná překážka.

Hrající legenda končí svou 16. sezonu s celkovým účtem 730 branek. Jediná mu chybí na pátého nejlepšího střelce všech dob, Marcela Dionnea. Jako by Ovečkinovi zkrátka letos nebylo přáno překonávat milníky.

Ne že by jich pár nestihl, ale v březnu to vypadalo mnohem slibněji.

Pro Washington je každopádně podstatné, že je zdravý pro vyřazovací boje. "Cítím se skvěle," povídá Ovečkin. A vyhlíží nelehkou sérii s bostonskými Medvědy. Generálka, jež byla zároveň jeho soutěžním návratem, v noci na středu skončila vítězně.

