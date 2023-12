Crosby dál stoupá tabulkami. Stihne do konce sezony historickou TOP 10?

Pittsburgh Penguins na tom sice nejsou ideálně, ale jestli mají někoho, na koho se dá spolehnout, je to Sidney Crosby. Ten v podstatě sám dovedl Penguins třemi body k výhře. Kromě toho také připomněl, že by v této sezoně mohl dobýt historickou desítku bodování.

Penguins nevyšel start do utkání a po dvanácti minutách prohrávali 0:2. Nicméně hned poté Crosby dokázal snížit. Canadiens sice odskočili do dvougólového náskoku o chvíli později, avšak Crosby reagoval přihrávkou a svým gólem v přesilovce.

Bez nadsázky to byl on, kdo svůj tým uchránil před další prohrou. „Takhle je to pořád,“ řekl s nadsázkou Sean Monahan z Montrealu. „Je neuvěřitelně konzistentní. Skvělý hráč, ke kterému většina kluků vzhlíží.“

Crosby má v této sezoně jednatřicet bodů, což ho řadí až na sdílené dvaadvacáté místo. Nicméně více než obvykle se mu daří proměňovat šance. Vstřelil už sedmnáct branek, což ho řadí na čtvrté místo v lize.

V prosinci má zatím tempo bodu na zápas, hrává přes dvacet minut na zápas. Prostě pan nepostradatelný.

Kromě toho došel k posunu v historických tabulkách. Crosby v průběhu zápasu překonal Paula Coffeyho a momentálně má stejně bodů jako třináctý Mark Recchi (1 533).

"Jde to opravdu rychle. Být ve společnosti 'Rexe', hrát s ním, sledovat ho tady," vyjmenovával Crosby. "Vím, jakou měl kariéru, jak byl dobrý a konzistentní. Takže je určitě kompliment být s ním ve společnosti."

Dá se čekat, že vyrovnaní nebudou dlouho. Crosby totiž míří výš.

Už v této sezoně by se mohl podívat do elitní desítky. Na dvanáctého Joea Thorntona ztrácí šest bodů, to by mohl zvládnout ještě do konce prosince.

A pak? Jedenáctý je Ray Bourque s 1 579 body, desátý pak Phil Esposito, jenž má bodů 1 590. Aby se tedy Crosby podíval v této sezoně do elitní desítky, musel by získat ještě 67 bodů. To je hodně, ale Kanaďan už několikrát ve své kariéře ukázal, že je schopný všeho.

Share on Google+