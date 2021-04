Crosby? Generační talent, jeden z nejlepších hráčů všech dob, smeká Sullivan po dalších milnících

Když ve čtvrtek proti New Jersey skóroval už po 47 sekundách, byl to jeho 13. gól vstřelený v úvodní minutě zápasu. Pouhá kuriozita? Do jisté míry ano, každopádně jen on a další vyhlášený lídr Mark Messier skórovali zkraje mače tolikrát. O dva dny později přidal Sidney Crosby zásadnější rekord. Napálil puk do opuštěné klece Ďáblů a potřinácté se radoval z 20brankové sezony. V klubové kronice pittsburských Penguins se tak odpoutal od Jevgenije Malkina a Maria Lemieuxe. Ale to ještě není všechno...

Bod číslo 55.

I tím byl Crosbyho gól do prázdné. Co je na tom výjimečného? Inu jistota, že Crosby zakončí už 16. sezonu s průměrem jednoho bodu na zápas. Lepší jsou v tomto ohledu už jen Gordie Howe (17) a Wayne Gretzky (19).

"Sidney je generační talent a ocitá se v opravdu elitní společnosti. Dál přidává přesvědčivé argumenty, proč by měl být považován za jednoho z nejlepších hokejistů všech dob. V Pittsburghu věříme, že jedním z nich je, každopádně s každým milníkem přibývají jasné důkazy," chválí Mike Sullivan, kouč Tučňáků, Crosbyho.

Sám frajer s číslem 87 byl před novináři tradičně pokorný. "Pokaždé, když vás zmíní v souvislosti s Howem a Gretzkym, tak je to opravdu milé. Zároveň je to také připomínka toho, jak dlouho už v NHL hraju. Jak už jsem naznačil, je to pro mě kompliment být v jejich společnosti."

16 sezon s alespoň bodem na zápas? To dokázali jen Crosby, Howe a Gretzky. Tři velikáni. A jen jen Crosbymu s Gretzkym se povedlo nastřádat takto bodově plodné sezony pěkně v řadě za sebou a to od začátku kariéry v NHL.

Ač reflektory už častěji míří na Connora McDavida, případně se pozornost novinářů upíná k honu Alexe Ovečkina za Gretzkyho gólovým rekordem, "Sid the Kid" dál mašíruje hokejovými dějinami a prošlapává si cestu mezi ty nejlepší z nejlepších. Činí tak s obdivuhodnou intenzitou, o čemž svědčí i oněch 13 tref z úvodních minut.

"Víte, při prvním střídání jste nejčerstvější," glosoval tuto nevšední bilanci. Má ještě dost času před sebou, aby se od Messiera odpoutal a rekord si nechal sám pro sebe. Přece jen obdivuhodnější jsou ale jiné cifry. Třeba kariérní průměr 1,28 bodu na zápas. Mezi borci, co odehráli alespoň 700 zápasů, je Crosby pátý. Mezi tisícovkaři čtvrtý. Jen za Marcelem Dionnem, Lemieuxem a Gretzkym.

Za 1031 zápasů stihl 482 branek a 836 asistencí, k tomu si přidejte pěkně se prohýbající poličku s individuálními i kolektivními úspěchy. Třikrát získal Stanley Cup, má po dvou trofejích Arta Rosse a Maurice Richarda, dvakrát se radoval také z Hart Trophy a Conn Smythe Trophy. Patří do Triple Gold Clubu. Na mezinárodní scéně vyhrál, co mohl, včetně Světového poháru.

Když v sobotu poslal, pouhou desetinu sekundy před sirénou, kotouč do sítě, možná to na první pohled nevypadalo jako trefa, po níž jdou na člověka mdloby z úžasu. Stačil ovšem pohled do historických statistik a ony mdloby se dostavily. Ať už patří mezi Crosbyho fanoušky, nebo si vás svými přešlapy znechutil, sluší se před ním smeknout.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+