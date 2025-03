Crosby i Malkin se prosadili proti Fleurymu. O tomhle ještě uslyším, smál se gólman

Pittsburgh Penguins se konečně nadechli k vítězství. Po čtyřech porážkách v řadě zabrali proti Minnesotě a odvezli si výhru 3:1. Hlavními postavami večera byli Sidney Crosby a Jevgenij Malkin, kteří se postarali o klíčové góly, a brankář Tristan Jarry. Gólman hrál ale velkou roli hlavně na druhé straně.

Minnesota, která v posledních sedmi zápasech prohrála už popáté, sice dokázala snížit zásluhou Ryana Hartmana, ale na víc se nezmohla. Pro Marca-Andrého Fleuryho, který v brance Wild kryl 20 střel, šlo dost možná o poslední duel proti týmu, se kterým získal tři Stanley Cupy.

Malkin rozvlnil síť ve druhé třetině, když využil přesilovou hru pouhé tři sekundy před jejím koncem. Minnesota si v oslabení na domácím ledě nevede vůbec dobře – s úspěšností 66,7 % je v tomto směru nejhorší v celé NHL.

Crosby pak v závěrečné třetině zvýšil na 2:0, když dorazil odražený puk do odkryté branky. V závěru utkání si ještě připsal trefu do prázdné klece a definitivně rozhodl. Po zápase si neodpustil komentář na adresu svého dlouholetého kamaráda Fleuryho.

„Je to vždycky zábava hrát proti němu,“ řekl s úsměvem Crosby. „Určitě mi chytil mnohem víc střel, než kolik jsem mu dal gólů, ale bylo to super. A taky mě jako spoluhráč posouval dál.“

Fleury si z inkasované branky moc hlavu nedělal, ale na porážku reagoval podrážděně, byť pochopitelně s humorem. „Ještě o tom budu dlouho poslouchat,“ povzdechl si s úsměvem zkušený brankář. „Pořád mi připomíná gól, co mi dal v juniorech. A dneska? Trefil soupeřovu hokejku a skončilo to v síti. No chápete to? Ale co mě štve nejvíc, je ta prohra. To jediné se počítá.“

Pro Fleuryho to byl jubilejní 1015. start v NHL, čímž překonal Roberta Luonga a posunul se na druhé místo v historických tabulkách za Martina Brodeura (1251).

Pittsburgh s bilancí 25-31-10 stále není tam, kde by si představoval, ale po několika nepovedených duelech konečně našel cestu k výhře. Trenér Mike Sullivan ocenil nasazení svých svěřenců. „Kluci byli stoprocentně odhodlaní. Dělali správné věci – vyhrávali vhazování, dokázali se dostat z pásma a znepříjemnili soupeři přechod do útoku. Když tyhle věci fungují, soupeř má mnohem méně času v našem pásmu a my můžeme hrát svou hru.“

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+