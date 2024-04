Crosby? Měl by ukončit kariéru jako Tučňák, míní Dubas

Umíte si vůbec představit, že má na sobě Sidney Crosby jiný dres? Vždyť Pittsburgh výjimečně talentovaného i pracovitého Kanaďana v roce 2005 draftoval a on on té doby zůstal černé, žluté a bílé věrný. Třikrát dovedl mančaft ze Steel City ke Stanley Cupu, s Penguins zažil úchvatnou sérii 16 postupů do play-off za sebou. Že by se teď měl náhle stěhovat?

Už jen jedna.

Tolik sezon zbývá k doběhnutí z Crosbyho aktuálního kontraktu. Pak se může stát neomezeně volným hráčem. Jenže tomu scénáři nevěří nikdo.

Končící smlouva (se stropovou zátěží 8.7 milionu dolarů) nemůže přebít to, jaký odkaz si šestatřicetiletý centr v trikotu s bruslícím tučňákem vytvořil. Jak hlubokou šlépěj v klubové kronice udělal. A také to, jak stále znamenité výkony předvádí.

Má za sebou 94bodovou sezonu!

Ať už si vybere GM Kyle Dubas jakoukoliv strategii pro budoucnost Pens, Crosbyho potřebuje. Jako lídra, nesmírně užitečného plejera, mentora i lákadlo pro fanoušky.

Dobře to ví. "Myslím si, že by měl ukončit kariéru jako Tučňák. Kdy? Jednou... Nemám v úmyslu Sidneymu stanovovat jakékoliv limity, jeh výkonnost je stále výjimečná. "

Crosby by si mohl říct o mnohaletý pakt a jistě by ho vzhledem ke svému postavení dostal. Mohl by pomalu "brečet" jako Jevgenij Malkin, ale neudělá to.

Plánuje totiž hrát jen tak dlouho, dokud bude mít pocit, že je dostatečně přínosný. A tak spíše čekejte, že bude podepisovat na kratší období než třeba čtyři, pět let.

"Vždy hodnotím mou hru jako takovou, nikdy nepřihlížím k věku," přibližuje, jaké nároky na sebe klade. Nepoměřuje se s vrstevníky, chce být konkurenceschopný napříč ligou, napříč generacemi.

Ví, že to bude stále těžší. Ale kdy už nebude stíhat? Kdo ví, a tak si ani on sám neklade žádný termín pro případný odchod do hokejové penze. Na to je brzy, vždyť letos opravdu válel.

Střílelo mu to jako zamlada, vyrovnal rekord Waynea Gretzkyho v počtu sezon s alespoň bodem na zápas. A navíc mu druhý rok po sobě stoprocentně drželo zdraví - nevynechal ani mač.

Ne, na důchod určitě ještě myslet nemusí. Ale na novou smlouvu už ano, už 1, července smí připojit na papír svůj podpis.

"Začneme s s Kylem bavit a uvidíme, co z toho bude," říká. Netlačí na sebe. Věří, že se v Pittsburghu dohodne. Přesvědčený je o tom i Dubas. Tahle otázka pro něj nikdy nebyla bolehlavem.

Jiné to už je, když přijde řeč na změny u Pens. Nepostup do play-off i přes příchod Erika Karlssona je zklamáním. Je na čase zabránit dalším.

