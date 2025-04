Crosby nasměroval Pittsburgh k vítězství! Detroit překvapil na ledě Tampy

Závěr základní části je před námi a v noci na sobotu se odehrálo dalších pět zápasů. Pittsburgh dokázal uspět na ledě New Jersey, Detroit si pak veze dva body z Tampy.

New Jersey začalo duel s Pittsburghem velmi dobře a brzy se dostalo do dvoubrankového vedení. Penguins se postupně ale vrátili do zápasu, až ve třetí třetině dokonali obrat. Vítězný gól Penguins vstřelil Sidney Crosby, který se stal první hvězdou utkání.

Atraktivní souboj se uskutečnil v Tampě, kam dorazil Detroit. Oba týmy se prostřídaly ve vedení, až se nakonec muselo rozhodnout v prodloužení. V něm svůj druhý gól v zápase vstřelil Marco Kasper, který vystřelil Detroitu druhý bod.

Kanadská bitva vyzněla v noci lépe pro Ottawu, která dokázala před vlastními fanoušky porazit Montreal 5:2.

Ottawa Senators - Montreal Canadiens

5:2 (2:0, 2:2, 1:0)

Branky a nahrávky

1. Pinto (Greig, Amadio), 5. Cozens (Matinpalo, Kleven), 22. Greig (Amadio, Sanderson), 35. Batherson (Chabot, Jensen), 58. Pinto (Zub) – 23. Dvorak (Armia, Struble), 36. N. Suzuki (Slafkovský, Caufield).

Statistika

Střely na bránu: 33 – 22 | Přesilová hra: 0/3 – 0/2 | Trestné minuty: 11 – 13



Kdo se postavil do brankoviště?

Linus Ullmark (OTT) – 20 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 59:32

Samuel Montembeault (MTL) – 28 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 59:46



Česká a slovenská stopa

Juraj Slafkovský (MTL) – 0+1, -2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 16:23



Tři hvězdy utkání

1. Shane Pinto (OTT) - 2+0

2. Ridly Greig (OTT) - 1+1

3. Michael Amadio (OTT) - 0+2

Tampa Bay Lightning - Detroit Red Wings

3:4pp. (1:0, 1:2, 1:1 - 0:1)

Branky a nahrávky

2. Cirelli (Hagel, D. Raddysh), 38. Goncalves, 42. Goncalves (Hagel, Cirelli) – 25. Kane, 37. Motte (Holl, Lagesson), 53. Kasper (DeBrincat, Kane), 64. Kasper.

Statistika

Střely na bránu: 21 – 26 | Přesilová hra: 0/0 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 0



Kdo se postavil do brankoviště?

Andrej Vasilevskij (TBL) – 22 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,6 %, odchytal 63:22

Alex Lyon (DET) – 18 zákroků, 3 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 63:22



Česká a slovenská stopa

Erik Černák (TBL) – 0+0, +2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 17:59



Tři hvězdy utkání

1. Marco Kasper (DET) - 2+0

2. Gage Goncalves (TBL) - 2+0

3. Brandon Hagel (TBL) - 0+2

New Jersey Devils - Pittsburgh Penguins

2:4 (2:1, 0:1, 0:2)

Branky a nahrávky

1. Haula (Mercer, Pesce), 7. Palát (Glass, Casey) – 17. Malkin, 22. Puustinen (Malkin, Grzelcyk), 54. Crosby (Rust, Grzelcyk), 59. Rust (Crosby, Koivunen).

Statistika

Střely na bránu: 30 – 21 | Přesilová hra: 0/3 – 2/4 | Trestné minuty: 8 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Jake Allen (NJD) – 17 zákroků, 3 OG, úspěšnost 85,0 %, odchytal 58:06

Tristan Jarry (PIT) – 28 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,3 %, odchytal 59:55



Česká a slovenská stopa

Ondřej Palát (NJD) – 1+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 12:36



Tři hvězdy utkání

1. Sidney Crosby (PIT) - 1+1

3. Jevgenij Malkin (PIT) - 1+1

Edmonton Oilers - San Jose Sharks

4:2 (2:1, 0:1, 2:0)

Branky a nahrávky

7. Bouchard (McDavid, Henrique), 16. Emberson (McDavid, Bouchard), 48. Perry (McDavid, Henrique), 60. C. Brown (Nurse, McDavid) – 18. W. Smith (Kovalenko), 26. Thrun (Eklund).

Statistika

Střely na bránu: 34 – 24 | Přesilová hra: 2/5 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 10



Kdo se postavil do brankoviště?

Calvin Pickard (EDM) – 22 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,7 %, odchytal 58:37

Georgij Romanov (SJS) – 30 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 58:32



Česká a slovenská stopa

Jan Rutta (SJS) – 0+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 19:29



Tři hvězdy utkání

1. Connor McDavid (EDM) – 0+4

2. Evan Bouchard (EDM) – 1+1

3. Ty Emberson (EDM) – 1+0

Calgary Flames - Minnesota Wild

4:2 (1:0, 2:0, 1:2)

Branky a nahrávky

17. Backlund (Coleman), 26. Šarangovič (Pospíšil), 28. Kadri (Frost, Coronato), 48. Lomberg – 56. Trenin, 59. Nyquist (Gaudreau).

Statistika

Střely na bránu: 32 – 18 | Přesilová hra: 1/2 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Dustin Wolf (CGY) – 16 zákroků, 2 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 60:00

Filip Gustavsson (MIN) – 25 zákroků, 4 OG, úspěšnost 86,2 %, odchytal 47:12

Marc-Andre Fleury (MIN) – 3 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 09:36



Česká a slovenská stopa

Adam Klapka (CGY) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 15:06

Martin Pospíšil (CGY) – 0+1, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 11:53



Tři hvězdy utkání

1. Mikael Backlund (CGY) - 1+0

2. Jegor Šarangovič (CGY) - 1+0

3. Ryan Lomberg (CGY) - 1+0

