Crosby nenastoupí! Je nenahraditelným unikátem, tvrdí kouč Kanady. Vyřadili ho Češi

20. února 15:11Tomáš Zatloukal
Jako by se zčistajasna stal lovnou zvěří. Během jediného střídání schytal Sidney Crosby ve čtvrtfinále s Českem tři rázné údery. Nejprve si ho vyhlédl Ondřej Palát, zcela mimo puk. Poté se s kanadským kapitánem dvakrát srazil Radko Gudas, ve druhém případě společně s Martinem Nečasem sevřeli osmatřicetiletou legendu do sendviče. Poté už následovalo odkulhání na střídačku, cesta do kabiny a konec v dramatickém zápase. A dál? Boj o finále proti Finsku je na spadnutí, ale stále se neví, zda do něj číslo 87 zasáhne. Pokud ne, bude se šít céčko na jiný dres.
Aktualizace: Sidney Crosby je oficiálně mimo sestavu pro semifinále olympijského turnaje. Kapitánem bude místo něj Connor McDavid. O tom, že hrát nejspíše nebude jako první krátce po 15. hodině, spekuloval Toronto Sun. Potvrzení přišlo v 15:22 od Chrise Johnstona (TSN).
"Nikdo nedokáže Crosbyho nahradit. On je unikát. Musíme ho případně zastoupit jako tým."
Toť jsou Cooperova slova ze čtvrtečního rozhovoru pro ESPN.
Dobře ví, že špičkový veterán patří k nejlepším hokejistům všech dob a že takových nemá k dispozici zástup. Zároveň ale podotkl: "Pro tyhle případy čítá náš výběr 25 hráčů. A my jsme je vybírali s tím, že když se někdo jako Crosby zraní, budou mezi nimi tací, kteří dovedou vystoupit z řady a ukázat se. Mám pocit, že jsme takové kluky sme opravdu přivezli."
To, že tohle téma kolébka hokeje nebude muset řešit a že Crosby proti Suomi naskočí, nevylučoval.
"Rozhodně to není tak, že ho pro zbytek turnaje odepisujeme. Teprve se uvidí, jestli bude moct naskočit," povídal s tím, že do duelu zbývá ještě 24 hodin.
To už neplatí. Semifinále se neúprosně blíží a stále není jasné, zda Crosby bude hrát.
Má za sebou vyšetření na magnetické rezonanci v milánské nemocnici, aby se zjistil rozsah poškození vazů v pravém koleni, na které evidentně nemohl při odjezdu z ledu přenést váhu.
V pátek ráno si byl za uzavřenými dveřmi zabruslit. Pro Coopera dobré znamení, ale rozhodně žádný nezpochybnitelný signál. "Nepošleme na led nikoho na sílu, riskantně," povídal Cooper. "Nastoupí, jen pokud skutečně bude moci."
Komu eventuálně svěří roli lídra, pokud by trojnásobný vítěz Stanley Cupu nemohl hrát? To Cooper odmítl komentovat.
Favorit je ovšem jasný - Connor McDavid. A údělu tahouna s našitým písmenem "C" se nezříká. Je připravený. Chce bojovat. I za Crosbyho, pro kterého, jak se unisono Cooperovi svěřenci shodli, vyhráli mač nad českým nároďákem.
Ze sociálních sítí je cítit nervozita fanoušků javorového listu. Bedlivě číhají na sebemenší aktualizaci ke Crosbymu, mezitím živě diskutují o tom, který ze zákroků od Gudase, Nečase či Paláta byl už za hranou pravidel a který byl čistý. O tom posledně jmenovaného samozřejmě panuje jasná shoda a nelze proti tomu říct ani popel.
Informace o numeru 87 vyhlížejí nejen oni, ale i celá hokejová veřejnost (i z obavy, že se rodí silný argument, proč příště borci z NHL pod pět kruhů nepřiletí). A jistě i Finové, pro které by jeho absence znamenala mimo jiné velkou neznámou při oslabeních.
