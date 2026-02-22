Crosby přijde o olympijské finále! Proti Finům radil, McDavid mu hřál céčko

22. února 12:00Tomáš Zatloukal
Kde byl Sidney Crosby během semifinále s Finskem? O přestávkách v kanadské kabině! "Byl tam s námi a kluci se na něj obraceli a ptali se, co vidí z tribuny," přiblížil fortelný tvrďák Tom Wilson. Hokejová legenda nechtěla zůstat stranou dění. Kdepak, snažila se, když už nemohla přímo na led, přispět k postupu jinak. Svou přítomností mezi bojujícími plejery, tipy, postřehy. Aurou rozeného vítěze, kterou nepochybně má. Zůstane mu stejná úloha i dál? Ano.
Aktualizace:
Sidney Crosby si své třetí finále pod pěti kruhy nezahraje! Shodují se na tom uznávaní novináři v čele s Pierrem LeBrunem. Informaci sdílel i šéfkomentátor sportovních pořadů České televize Robert Záruba. Sestava zůstává oproti souboji s Finskem neměnná.
Možná má za sebou poslední start v reprezentačním dresu.
I tohle může být realita.
Crosbymu táhne na devětatřicet, ze souboje s Českem si odnesl nepříjemné zranění kolena. Věčně mezi mantinely kouzlit nebude, vyhrál, co se dalo...
Třeba to byla jeho derniéra pod pěti kruhy. Ale nahlas ani jedno ještě nikdo neřekne, nevysloví.
Z taktických důvodů, z úcty, ale také z prostého důvodu, že naděje umírá poslední a hotovo zdaleka není. Čerstvé zákulisní informace dokonce mluví o tom, že si Crosby na 70 procent své třetí olympijské finále zahraje. Po předchozích dvou se mu na krku houpalo zlato.
Ve Vancouveru dal před 16 lety vítězný gól. Tucet roků zpátky v Soči také skóroval.
Ikona s číslem 87 je podle kouče Jona Coopera blíže účasti v zámořské bitvě s USA, než byla startu v semifinále. Je tu ale jeden důležitý vykřičník:"Nepošleme nikoho na led, jen aby byl inspirací pro ostatní. Na to, jde o příliš důležitý zápas."
Cooper zdůraznil, že raději bude mít na "bojišti" stoprocentně zdravého hráče než někoho, kdo nebude schopen mančaftu herně pomoct. "Nikdy nevíte, jestli se vám nezraní někdo další... Ani Sidney samotný by to takhle nechtěl."
Zkušený trenér nechce na place "maskota" či snad "roztleskávačku"... Derby nepodcení.
V Miláně byl Crosby dosud jednoznačně platný - během čtyř mačů stihl dva góly a kvartet asistencí. Ukazoval svůj přehled, tvořil hru.
Mimochodem, víte, že je trojnásobný vítěz Stanley Cupu se 16 body neproduktivnějším hokejistou na olympijských turnajích s účastí hráčů NHL? Rekord mu třeba jednou vezme Connor McDavid...
Při své premiéře je už na 13 bodech. Zatím od Crosbyho převzal kapitánské céčko. "Ale jen jsem ho pro něj zahříval," prohodil ve svém typickém "dušínovském" duchu. Vezme si písmeno "Sid" ještě, možná vůbec naposledy na repre scéně, zpátky?
Situaci bedlivě sledujeme a obratem vám přineseme aktualizaci o osudu člena Triple Gold Clubu.
