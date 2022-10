Crosby řídil obrat Penguins v Columbusu, Colorado uspělo ve Vegas

Nálož třinácti zápasů přinesla hromadu skvělého hokeje. Ze skvělého obratu se radují hokejisté Pittsburghu, kteří dvakrát prohrávali o dva góly, ale nakonec v Columbusu vyhráli 6:3. Těžký duel zvládlo i Colorado, které těsně vyhrálo ve Vegas.

BOSTON BRUINS - MINNESOTA WILD

4:3pp. (2:1, 1:1, 0:1 - 1:0)

Boston dokráčel k dalšímu vítězství

Boston byl v zápase s Minnesotou aktivnějším týmem, v základní hrací době ale vyhrát nedokázal. Bruins si rozhodující branku nechali do prodloužení, v němž se prosadil Hall. V zápase se dařilo i českým hokejistům.

Branky a nahrávky

4. N. Foligno (Hall, Zacha), 13. Pastrňák (Hall, Krejčí), 27. H. Lindholm (Grzelcyk, Cr. Smith), 65. Hall (Krejčí, Pastrňák) – 2. Duhaime (Spurgeon, Dewar), 36. Boldy (Zuccarello, M. Foligno), 56. Spurgeon (Zuccarello, Brodin).

Statistiky

Střely na bránu: 43 – 27 | Přesilová hra: 1/5 – 1/5 | Trestné minuty: 10 – 10

Kdo se postavil do brankoviště?

Linus Ullmark (BOS) - 24 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 64:49

Marc-Andre Fleury (MIN) - 39 zákroků, 4 OG, úspěšnost 90,7 %, odchytal 64:40



Československá stopa v utkání

Jakub Zbořil (BOS) - 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 15:31

David Pastrňák (BOS) - 1+1, 0 účast, 5 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 20:22

David Krejčí (BOS) - 0+2, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 19:40

Pavel Zacha (BOS) - 0+1, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 18:51

Tomáš Nosek (BOS) - 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 13:43

Jakub Lauko (BOS) - 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 8:29

Tři hvězdy utkání

1. Matt Grzelcyk (BOS) - 0+1

2. Matt Boldy (MIN) - 1+0

3. Nick Foligno (BOS) - 1+0

NEW JERSEY DEVILS - SAN JOSE SHARKS

2:1 (0:0, 2:1, 0:0)

Těsná výhra pro Devils

Devils se proti San Jose prezentovali dominantním výkonem, kterému chyběl pouze větší počet vstřelených branek. Nakonec však New Jersey vyhrálo těsně 2:1.

Branky a nahrávky

34. Šarangovič, 36. Mercer (Hischier, Bratt) – 37. Labanc (Harrington, Lindblom).

Statistiky

Střely na bránu: 37 – 22 | Přesilová hra: 0/2 – 1/3 | Trestné minuty: 4 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Mackenzie Blackwood (NJD) – 21 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,5 %, odchytal 59:53

Kaapo Kähkönen (SJS) – 35 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,6 %, odchytal 56:36



Československá stopa v utkání

Tomáš Tatar (NJD) – 0+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 14:50

Ondřej Palát (NJD) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 19:06

Tomáš Hertl (SJS) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 18:04

Radim Šimek (SJS) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 15:45

Tři hvězdy utkání

1. Jegor Šarangovič (NJD) – 1+0

2. Dawson Mercer (NJD) – 1+0

3. Mackenzie Blackwood (NJD) – 21 zákroků

EDMONTON OILERS - ST. LOUIS BLUES

0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Binnington vynuloval Edmonton

Na branky chudé utkání se odehrálo v Edmontonu. Po brance Kruga z šesté minuty se skóre měnilo až v samotném závěru, kdy se do prázdné klece trefil Faulk. St. Louis výborným týmovým výkonem nedovolilo svému soupeři téměř nic.

Branky a nahrávky

6. Krug (Tarasenko, B. Schenn), 59. Faulk (Thomas).

Statistiky

Střely na bránu: 23 – 22 | Přesilová hra: 0/1 – 1/1 | Trestné minuty: 2 – 2

Kdo se postavil do brankoviště?

Jack Campbell (EDM) – 20 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,2 %, odchytal 58:31

Jordan Binnington (STL) – 23 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti

Tři hvězdy utkání

1. Jordan Binnington (STL) – 23 zákroků

2. Jack Campbell (EDM) – 20 zákroků

3. Torey Krug (STL) – 1+0

OTTAWA SENATORS - ARIZONA COYOTES

6:2 (2:0, 1:2, 3:0)

Ottawa si poradila s Arizonou

Ottawa v domácím prostředí potvrdila roli favorita a připsala si dva body do tabulky. Coyotes ve druhé části chvilku svému soupeři vzdorovali, ale nakonec se jim udělat překvapení nepodařilo.

Branky a nahrávky

5. Pinto (Motte, Zub), 7. Norris (Sanderson, DeBrincat), 24. B. Tkachuk (Batherson, Stützle), 47. Kastelic, 48. Motte (Batherson, Pinto), 53. B. Tkachuk (Sanderson, Stützle) – 22. Guenther (Maccelli, Välimäki), 24. Keller (Boyd).

Statistiky

Střely na bránu: 32 – 22 | Přesilová hra: 1/4 – 1/5 | Trestné minuty: 19 – 17

Kdo se postavil do brankoviště?

Anton Forsberg (OTT) – 20 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 60:00

Karel Vejmelka (ARI) – 26 zákroků, 6 OG, úspěšnost 81,3 %, odchytal 59:59



Československá stopa v utkání

Karel Vejmelka (ARI) – 26 zákroků, 6 OG, úspěšnost 81,3 %, odchytal 59:59

Tři hvězdy utkání

1. Shane Pinto (OTT) – 1+1

2. Brady Tkachuk (OTT) – 2+0

3. Tyler Motte (OTT) – 1+1

WINNIPEG JETS - TORONTO MAPLE LEAFS

1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Toronto podalo skvělý výkon

Jeden z nejlepších výkonů v sezóně podali hokejisté Toronta, kteří především díky svým elitním hráčům zvládli zápas na ledě Winnipegu. Vítězný gól na ledě Jets vstřelil útočník David Kämpf.

Branky a nahrávky

5. Dubois (Perfetti, Wheeler) – 10. Tavares (Nylander, Matthews), 35. Kämpf (Simmonds, Clifford), 39. Tavares (Matthews, Sandin), 58. Bunting (Marner, Matthews).

Statistiky

Střely na bránu: 31 – 28 | Přesilová hra: 0/3 – 2/3 | Trestné minuty: 15 – 15

Kdo se postavil do brankoviště?

Connor Hellebuyck (WPG) – 24 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 59:46

Ilja Samsonov (TOR) – 30 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,8 %, odchytal 59:42



Československá stopa v utkání

David Kämpf (TOR) – 1+0, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 17:01

Tři hvězdy utkání

1. John Tavares (TOR) - 2+0

2. Ilja Samsonov (TOR) - 30 zákroků

3. Pierre-Luc Dubois (WPG) - 1+0

MONTREAL CANADIENS - DALLAS STARS

2:5 (1:1, 1:3, 0:1)

Dallas uspěl na ledě Montrealu

Utkání na ledě Montrealu se lámalo během druhé třetiny, která jednoznačně patřila Dallasu, jenž si vybojoval dvoubrankové vedení, které si posléze úspěšně pohlídal a dokonce ho navýšil. Skvělý duel odehrál útočník Pavelski, který vstřelil hattrick a připsal si i jednu asistenci.

Branky a nahrávky

16. Hoffman (Evans, Xhekaj), 36. Xhekaj (Monahan, Suzuki) – 5. Pavelski (Ja. Benn, J. Robertson), 21. Pavelski (Hintz), 25. J. Robertson (Ja. Benn, Pavelski), 40. Lindell (Dellandrea), 47. Pavelski (Hintz, Lundkvist).

Statistiky

Střely na bránu: 34 – 30 | Přesilová hra: 0/4 – 2/3 | Trestné minuty: 6 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Jake Oettinger (DAL) – 32 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,1%, odchytal 60:00

Jake Allen (MTL) – 25 zákroků, 5 OG, úspěšnost 83,3%, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Radek Faksa (DAL) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, 0 TM, čas na ledě 14:58

Tři hvězdy utkání

1. Joe Pavelski (DAL) – 3+1

2. Arber Xhekaj (MTL) – 1+1

3. Jason Robertson (DAL) – 1+1

WASHINGTON CAPITALS - LOS ANGELES KINGS

4:3 (0:0, 0:2, 4:1)

Skvělý obrat Capitals

Capitals po druhé části prohrávali o dvě branky, i tak ale dokázali zvítězit. Úvod třetí třetiny vyšel Washingtonu podle představ a brzy výsledek otočil ve svůj prospěch. Kings sice dokázali ještě vyrovnat, rozhodující slovo ale měl domácí Johansson, jenž rozhodl o výhře svého týmu.

Branky a nahrávky

44. Dowd (Jensen), 45. Carlson (Kuzněcov, Orlov), 49. Eller (Orlov, Carlson), 55. M. Johansson (Orlov, Oshie) – 22. Durzi (Arvidsson), 36. Danault (Arvidsson, T. Moore), 51. Arvidsson (T. Moore).

Statistiky

Střely na bránu: 32 – 26 | Přesilová hra: 0/3 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Darcy Kuemper (WSH) – 23 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,5 %, odchytal 59:54

Jonathan Quick (LAK) – 28 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 57:24



Československá stopa v utkání

Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 19:06

Tři hvězdy utkání

1. Marcus Johansson (WSH) – 1+0

2. Dmitrij Orlov (WSH) – 0+3

3. Viktor Arvidsson (LAK) – 1+2

TAMPA BAY LIGHTNING - NEW YORK ISLANDERS

5:3 (2:1, 2:1, 1:1)

Tampa se raduje z vydřené výhry

Islanders svého soupeře dokázali přestřílet, ale ani to na vítězství nestačilo. Tampa byla hodně efektivní a z minima šancí vytěžila hned pět gólů.

Branky a nahrávky

11. Point (Kučerov, Hagel), 19. Hagel (Point, Hedman), 24. Perry (Bellemare, Maroon), 40. Paul (Colton), 55. Killorn (Paul, Sergačjov) – 13. M. Martin, 30. Beauvillier (Nelson), 46. Pulock.

Statistiky

Střely na bránu: 26 – 35 | Přesilová hra: 0/3 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Brian Elliot (TBL) – 32 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,4 %, odchytal 59:26

Ilja Sorokin (NYI) – 21 zákroků, 5 OG, úspěšnost 80,8 %, odchytal 57:17



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti

Tři hvězdy utkání

1. Brayden Point (TBL) – 1+1

2. Brandon Hagel (TBL) – 1+1

3. Nick Paul (TBL) – 1+1

COLUMBUS BLUE JACKETS - PITTSBURGH PENGUINS

3:6 (2:0, 1:3, 0:3)

Přestřelka pro Pittsburgh

Columbus v zápase dvakrát vedl o dvě branky, nakonec ale odchází bez bodu. Pittsburgh ve druhé polovině duelu podal skvělý výkon a otočil výsledek ve svůj prospěch. Hlavní hvězdou noci se stal Sidney Crosby, který zaznamenal tři body.

Branky a nahrávky

8. Jenner (J. Gaudreau), 19. Roslovic, 24. K. Johnson (Roslovic) – 24. Archibald (Poehling), 31. Rutta (Kapanen), 35. Heinen (Crosby, M. Pettersson), 46. Crosby (Dumoulin), 55. Heinen (P. Joseph, Crosby), 55. McGinn (Kapanen, Rutta).

Statistiky

Střely na bránu: 32 – 39 | Přesilová hra: 0/1 – 0/3 | Trestné minuty: 2 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Elvis Merzlikins (CBJ) - 33 zákroků, 6 OG, úspěšnost 84,6 %, odchytal 60:00

Tristan Jarry (PIT) - 29 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,6 %, odchytal 59:18



Československá stopa v utkání

Jakub Voráček (CBJ) - 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 17:00

Jan Rutta (PIT) - 1+1, +3 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:53

Tři hvězdy utkání

1. Sidney Crosby (PIT) - 1+2

2. Danton Heinen (PIT) - 2+0

3. Josh Archibald (PIT) - 1+0

NASHVILLE PREDATORS - PHILADELPHIA FLYERS

1:3 (0:2, 0:0, 0:1)

Další dobrý výkon Flyers

Philadelphie hraje v úvodu ročníku nad očekávání dobře a dnešní duel na ledě Nashvillu nebyl výjimkou. Týmově hrající Flyers držel celý duel nad vodou brankář Hart a nakonec dotáhl svůj tým k výhře 3:1.

Branky a nahrávky

58. Duchene (F. Forsberg, Granlund) – 4. Hayes (Farabee), 19. MacEwen (Zamula, Farabee), 48. Farabee (Hayes, Provorov).

Statistiky

Střely na bránu: 32 – 25 | Přesilová hra: 1/3 – 0/2 | Trestné minuty: 14 – 16

Kdo se postavil do brankoviště?

Juuse Saros (NSH) – 22 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,0 %, odchytal 56:32

Carter Hart (PHI) – 31 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,9 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Lukáš Sedlák (PHI) – 0+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 9:45

Tři hvězdy utkání

1. Joel Farabee (PHI) – 1+2

2. Carter Hart (PHI) – 31 zákroků

3. Kevin Hayes (PHI) – 1+1

VANCOUVER CANUCKS - BUFFALO SABRES

1:5 (0:2, 1:0, 0:3)

Buffalo pokračuje v dobrých výkonech

Rasmus Dahlin se prosadil i v pátém zápase nové sezóny a započal vítězné tažení Sabres na ledě Vancouveru. Buffalo bylo mírně lepším týmem a dokráčelo k vítězství 5:1. Skvěle si vedl i veterán Anderson, který pochytal 29 střel.

Branky a nahrávky

34. Garland (Pearson, Michejev) – 6. Dahlin (Mittelstadt, Ta. Thompson), 16. Tuch (J. Skinner), 42. Olofsson (Mittelstadt, Asplund), 57. Girgensons (Olofsson, Okposo), 58. Olofsson (Dahlin, Asplund).

Statistiky

Střely na bránu: 30 – 27 | Přesilová hra: 1/4 – 1/1 | Trestné minuty: 2 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Thatcher Demko (VAN) – 22 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,6 %, odchytal 59:48

Craig Anderson (BUF) – 29 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,7 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti

Tři hvězdy utkání

1. Rasmus Dahlin (BUF) – 1+1

2. Craig Anderson (BUF) – 29 zákroků

3. Victor Olofsson (BUF) – 2+1

VEGAS GOLDEN KNIGHTS - COLORADO AVALANCHE

2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Colorado napravilo zaváhání z minulého dne

Ve Vegas se odehrála vyrovnaná bitva, která nakonec skončila lépe pro obhájce Stanley Cupu. Colorado bylo většinu zápasu ve vedení a nakonec vyhrálo těsně 3:2. Golden Knights i přes velkou snahu v závěru vyrovnat nedokázali.

Branky a nahrávky

20. Marchessault (Ma. Stone, Eichel), 51. Stephenson (Eichel, Ma. Stone) – 6. MacKinnon (Makar, Lehkonen), 27. Rodrigues (Girard, Byram), 49. Ničuškin (E. Johnson).

Statistiky

Střely na bránu: 35 – 25 | Přesilová hra: 1/4 – 2/2 | Trestné minuty: 4 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Logan Thompson (VGK) – 22 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,0 %, odchytal 57:41

Alexandar Georgijev (COL) – 33 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,3 %, odchytal 59:33



Československá stopa v utkání

Martin Kaut (COL) – 0+0, 0 účast, 0 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 6:36

Tři hvězdy utkání

1. Valerij Ničuškin (COL) – 1+0

2. Mark Stone (VGK) – 0+2

3. Jack Eichel (VGK) – 0+2

CALGARY FLAMES - CAROLINA HURRICANES

3:2pp. (1:2, 1:0, 0:0 - 1:0)

Calgary v prodloužení dokonalo obrat

Carolina měla velmi dobrý vstup do zápasu a v jedenácté minutě se dostala do dvoubrankového vedení, nicméně to bylo ze strany Hurricanes všechno. Calgary pomalu začalo přebírat otěže zápasů a na začátku druhé třetiny bylo vyrovnáno. Duel se nakonec dostal až do prodloužení, ve kterém rozhodl Toffoli.

Branky a nahrávky

14. Kadri (Toffoli, R. Andersson), 23. B. Ritchie (Dubé, Kadri), 65. Toffoli (R. Andersson) – 2. Aho (Teräväinen), 11. de Haan (Stastny, Noesen).

Statistiky

Střely na bránu: 32 – 27 | Přesilová hra: 1/4 – 0/4 | Trestné minuty: 8 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Jacob Markström (CGY) – 25 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,6%, odchytal 64:30

Antti Raanta (CAR) – 29 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,6%, odchytal 64:18



Československá stopa v utkání

Martin Nečas (CAR) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 23:25

Tři hvězdy utkání

1. Nazem Kadri (CGY) – 1+0

2. Sebastian Aho (CAR) – 1+0

3. Tyler Toffoli (CGY) – 1+1

