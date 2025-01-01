Crosby s Malkinem řídili výhru Penguins, znovu se raduje i Boston

10. října 7:15Jan Šlapáček
Noc na pátek přinesla pořádnou hokejovou nálož, když se hrálo hned ve čtrnácti arénách. Z druhých výher v sezóně se radují hokejisté Pittsburghu a Bostonu, kteří vstoupili do ročníku ve velmi dobré formě.
Jevgenij Malkin a Sidney Crosby si dohromady připsali během dnešní noci pět bodů a byli hlavním důvodem, proč Penguins dokázali zvládnout i druhé utkání v sezóně a porazili na svém ledě Islanders 4:3.
Skvělý vstup do sezóny zažívá i Boston, který po výhře na ledě Capitals zvládl i domácí duel s Chicagem. Rozhodnout muselo v tomto případě až prodloužení, ve kterém vystřelil Bruins druhý bod Fraser Minten.
Napínavé utkání se odehrálo ve Winnipegu. Dallas si na začátku třetí třetiny vypracoval tříbrankové vedení, nakonec se ale musel bránit silnému tlaku Jets, kterým se povedlo snížit na rozdíl jedné trefy. Kýžené vyrovnaní ze strany kanadského týmu ale nepřišlo. První hattrick letošní sezóny si na své konto připsal Kyle Connor.
Boston Bruins - Chicago Blackhawks
4:3pp. (1:1, 1:1, 1:1 - 1:0)
Branky a nahrávky
4. Mittelstadt, 30. Jeannot (Eyssimont, Jokiharju), 41. E. Lindholm (Zacha, Pastrňák), 63. Minten – 9. Bedard (Burakovsky, C. Dach), 23. Crevier (Bedard, N. Foligno), 43. Burakovsky (Levšunov, Nazar).
Statistika
Střely na bránu: 33 – 24 | Přesilová hra: 1/5 – 0/3 | Trestné minuty: 10 – 14
Kdo se postavil do brankoviště?
Joonas Korpisalo (BOS) – 21 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 62:00
Arvid Söderblom (CHI) – 29 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,9 %, odchytal 61:18
Česká a slovenská stopa
Pavel Zacha (BOS) – 0+1, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 21:31
David Pastrňák (BOS) – 0+1, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 20:33
Tři hvězdy utkání
1. Fraser Minten (BOS) - 1+0
2. Elias Lindholm (BOS) - 1+0
3. André Burakovsky (CHI) - 1+1
Buffalo Sabres - New York Rangers
0:4 (0:1, 0:0, 0:3)
Branky a nahrávky
12. Lafrenière (Trocheck, Panarin), 55. Soucy (Borgen, J. Miller), 58. J. Miller (Schneider, Lafrenière), 58. Fox (Carrick).
Statistiky
Střely na bránu: 37 – 33 | Přesilová hra: 0/4 – 0/3 | Trestné minuty: 8 – 10
Kdo se postavil do brankoviště?
Alex Lyon (BUF) – 29 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,6 %, odchytal 59:51
Igor Šesťorkin (NYR) – 37 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Jiří Kulich (BUF) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:42
Tři hvězdy utkání
1. Igor Šesťorkin (NYR) – 37 zákroků
2. Alexis Lafrenière (NYR) – 1+1
3. Carson Soucy (NYR) – 1+0
Detroit Red Wings - Montreal Canadiens
1:5 (1:3, 0:2, 0:0)
Branky a nahrávky
4. Larkin (P. Kane, Seider) – 11. Z. Bolduc (Gallagher, Matheson), 13. O. Kapanen (Newhook, Děmidov), 20. Matheson (Suzuki, Dobson), 26. A. Carrier (Xhekaj, Gallagher), 38. Slafkovský (Caufield, Suzuki).
Statistika
Střely na bránu: 31 – 17 | Přesilová hra: 1/4 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
John Gibson (DET) – 8 zákroků, 5 OG, úspěšnost 61,5 %, odchytal 37:12
Cam Talbot (DET) – 4 zákroky, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 22:37
Jakub Dobeš (MTL) – 30 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,8 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Juraj Slafkovský (MTL) – 1+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:26
Jakub Dobeš (MTL) – 30 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,8 %, odchytal 60:00
Tři hvězdy utkání
1. Mike Matheson (MTL) – 1+1
2. Nick Suzuki (MTL) – 0+2
3. Brendan Gallagher (MTL) – 0+2
Tampa Bay Lightning - Ottawa Senators
4:5 (3:1, 0:2, 1:2)
Branky a nahrávky
6. Bjorkstrand (Guentzel, Point), 7. Point (Guentzel, D. Raddysh), 15. Kučerov (Hedman, Point), 60. Kučerov (D. Raddysh, Hedman) – 11. Cozens (B. Tkachuk, Sanderson), 21. Zub (B. Tkachuk, Stützle), 36. Pinto (Zub, B. Tkachuk), 59. Pinto (Sanderson), 60. Giroux (Pinto, Zub).
Statistiky
Střely na bránu: 25 – 34 | Přesilová hra: 2/3 – 1/4 | Trestné minuty: 22 – 20
Kdo se postavil do brankoviště?
Andrej Vasilevskij (TBL) – 29 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,9 %, odchytal 58:56
Linus Ullmark (OTT) – 21 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,0 %, odchytal 59:53
Česká a slovenská stopa
Erik Černák (TBL) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 18:25
Tři hvězdy utkání
1. Claude Giroux (OTT) - 1+0
2. Brayden Point (TBL) - 1+2
3. Brady Tkachuk (OTT) - 0+3
Florida Panthers - Philadelphia Flyers
2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Branky a nahrávky
26. Lundell (Rodrigues, Petry), 43. Marchand (Kunin, Greer) – 38. Cates (Foerster).
Statistika
Střely na bránu: 34 – 20 | Přesilová hra: 1/5 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 10
Kdo se postavil do brankoviště?
Sergej Bobrovskij (FLA) – 19 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,0 %, odchytal 59:24
Daniel Vladař (PHI) – 32 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,1 %, odchytal 58:46
Česká a slovenská stopa
Daniel Vladař (PHI) – 32 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,1 %, odchytal 58:46
Tři hvězdy utkání
1. Brad Marchand (FLA) – 1+0
2. Anton Lundell (FLA) – 1+0
3. Sergej Bobrovskij (FLA) – 19 zákroků
Pittsburgh Penguins - New York Islanders
4:3 (1:1, 2:2, 1:0)
Branky a nahrávky
4. Malkin (Crosby, Rakell), 26. Brunicke (Hållander, Novak), 29. Crosby (Malkin, Rakell), 55. Brazeau (Malkin, Mantha) – 13. Drouin (Schaefer), 25. Palmieri (Barzal, Mayfield), 40. Šabanov (Holmström).
Statistika
Střely na bránu: 28 – 37 | Přesilová hra: 2/5 – 0/3 | Trestné minuty: 8 – 25
Kdo se postavil do brankoviště?
Tristan Jarry (PIT) – 34 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,9 %, odchytal 59:24
Ilja Sorokin (NYI) – 24 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 57:45
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Jevgenij Malkin (PIT) - 1+2
2. Harrison Brunicke (PIT) - 1+0
3. Justin Brazeau (PIT) - 1+0
Carolina Hurricanes - New Jersey Devils
6:3 (1:0, 1:2, 4:1)
Branky a nahrávky
5. Hall (Gostisbehere, Nikišin), 30. K. Miller (W. Carrier), 51. K. Miller (Sebastian Aho, Blake), 58. Jarvis (Sebastian Aho, Gostisbehere), 60. Jarvis, 60. Robinson (Hall, Kotkaniemi) – 29. Hamilton (Bratt, J. Hughes), 34. Glass (L. Hughes), 52. Bratt (Pesce, L. Hughes).
Statistika
Střely na bránu: 33 – 22 | Přesilová hra: 1/4 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Frederik Andersen (CAR) – 19 zákroků, 3 OG, úspěšnost 86,4 %, odchytal 59:59
Jacob Markström (NJD) – 27 zákroků, 5 OG, úspěšnost 84,4 %, odchytal 59:05
Česká a slovenská stopa
Ondřej Palát (NJD) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 12:16
Šimon Nemec (NJD) – 0+0, -2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 18:35
Tři hvězdy utkání
1. K'Andre Miller (CAR) - 2+0
2. Seth Jarvis (CAR) - 2+0
3. Taylor Hall (CAR) - 1+1
St. Louis Blues - Minnesota Wild
0:5 (0:2, 0:2, 0:1)
Branky a nahrávky
16. Hartman (M. Johansson), 18. Boldy (Kaprizov, Rossi), 33. Eriksson Ek (Kaprizov, Boldy), 38. Hartman (Trenin), 48. Rossi (Kaprizov, Boldy).
Statistika
Střely na bránu: 27 – 21 | Přesilová hra: 0/2 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Jordan Binnington (STL) – 16 zákroků, 5 OG, úspěšnost 76,1 %, odchytal 60:00
Filip Gustavsson (MIN) – 27 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
David Jiříček (MIN) – 0+0, +3 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 14:01
Tři hvězdy utkání
1. Filip Gustavsson (MIN) - 27 zákroků
2. Ryan Hartman (MIN) - 2+0
3. Matt Boldy (MIN) - 1+2
Nashville Predators - Columbus Blue Jackets
2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
Branky a nahrávky
7. Bunting (Haula), 43. O'Reilly (F. Forsberg, Josi) – 17. Voronkov (Severson, Mateychuk).
Statistika
Střely na bránu: 31 – 38 | Přesilová hra: 1/4 – 0/1 | Trestné minuty: 4 – 10
Kdo se postavil do brankoviště?
Juuse Saros (NSH) – 37 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,4 %, odchytal 60:00
Jet Greaves (COL) – 29 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,5 %, odchytal 58:48
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Juuse Saros (NSH) - 37 zákroků
2. Ryan O'Reilly (NSH) - 1+0
3. Michael Bunting (NSH) - 1+0
Winnipeg Jets - Dallas Stars
4:5 (1:2, 0:0, 3:3)
Branky a nahrávky
7. Connor (Scheifele, Vilardi), 50. M. Barron, 52. Connor (Scheifele, DeMelo), 57. Connor (Scheifele, DeMelo) – 4. Rantanen (Hintz, Steel), 16. Lundkvist (Rantanen, J. Robertson), 42. J. Robertson (Rantanen, Hintz), 42. Seguin (Duchene, Harley), 44. W. Johnston (Lundkvist, Harley).
Statistika
Střely na bránu: 25 – 37 | Přesilová hra: 0/4 – 1/5 | Trestné minuty: 14 – 12
Kdo se postavil do brankoviště?
Connor Hellebuyck (WPG) – 32 zákroků, 5 OG, úspěšnost 86,5 %, odchytal 58:44
Jake Oettinger (DAL) – 21 zákroky, 4 OG, úspěšnost 84 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Radek Faksa (DAL) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 13:21
Tři hvězdy utkání
1. Kyle Connor (WPG) – 3+0
2. Mikko Rantanen (DAL) – 1+2
3. Jason Robertson (DAL) – 1+1
Colorado Avalanche - Utah Mammoth
2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
Branky a nahrávky
11. Colton (Drury, Olofsson), 43. MacKinnon (Makar, Nečas) – 38. Guenther (Keller, Schmaltz).
Statistika
Střely na bránu: 25 – 32 | Přesilová hra: 1/4 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Scott Wedgewood (COL) – 31 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,9 %, odchytal 59:55
Karel Vejmelka (UTA) – 23 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,0 %, odchytal 58:10
Česká a slovenská stopa
Martin Nečas (COL) – 0+1, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 21:20
Karel Vejmelka (UTA) – 23 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,0 %, odchytal 58:10
Tři hvězdy utkání
1. Scott Wedgewood (COL) – 31 zákroků
2. Nathan MacKinnon (COL) – 1+0
3. Ross Colton (COL) – 1+0
Seattle Kraken - Anaheim Ducks
3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
Branky a nahrávky
3. Dunn (Larsson, Schwartz), 24. Marchment (Montour), 45. McCann (Beniers, Eberle) – 5. Sennecke (McTavish).
Statistika
Střely na bránu: 31 – 36 | Přesilová hra: 0/2 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Joey Daccord (SEA) – 35 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,2 %, odchytal 60:00
Lukáš Dostál (ANA) – 28 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,3 %, odchytal 57:01
Česká a slovenská stopa
Radek Gudas (ANA) – 0+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:00
Lukáš Dostál (ANA) – 28 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,3 %, odchytal 57:01
Tři hvězdy utkání
1. Joey Daccord (SEA) - 35 zákroků
2. Mason Marchment (SEA) - 1+0
3. Jared McCann (SEA) - 1+0
San Jose Sharks - Vegas Golden Knights
3:4pp. (1:1, 1:1, 1:1 - 0:1)
Branky a nahrávky
6. J. Skinner (Dellandrea, Muchamadullin), 27. Wennberg (Eklund, Klingberg), 43. Kurashev (Orlov, Muchamadullin) – 9. Howden (Kolesar, Hutton), 35. Dorofejev (Stone, Eichel), 59. Eichel (Stone, Hertl), 62. R. Smith (Theodore).
Statistika
Střely na bránu: 23 – 31 | Přesilová hra: 1/4 – 1/4 | Trestné minuty: 8 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Alex Nedeljkovic (SJS) – 27 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,1 %, odchytal 61:24
Akira Schmid (VGK) – 20 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,0 %, odchytal 60:15
Česká a slovenská stopa
Tomáš Hertl (VGK) – 0+1, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 4, čas na ledě 17:53
Tři hvězdy utkání
1. Reilly Smith (VGK) - 1+0
2. Jeff Skinner (SJS) - 1+0
3. Philipp Kurashev (SJS) - 1+0
Vancouver Canucks - Calgary Flames
5:1 (1:0, 0:0, 4:0)
Branky a nahrávky
15. Sherwood (O'Connor), 43. Chytil, 49. Chytil (Bains), 52. Lekkerimäki (E. Kane, Garland), 58. Boeser (Elias Pettersson, DeBrusk) – 54. Frost (Šarangovič, Farabee).
Statistika
Střely na bránu: 26 – 18 | Přesilová hra: 0/4 – 0/4 | Trestné minuty: 10 – 10
Kdo se postavil do brankoviště?
Thatcher Demko (VAN) – 17 zákroků, 1 OG, úspěšnost 94,4 %, odchytal 59:17
Dustin Wolf (CGY) – 21 zákroků, 5 OG, úspěšnost 80,8 %, odchytal 59:28
Česká a slovenská stopa
Filip Hronek (VAN) – 0+0, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 21:52
Filip Chytil (VAN) – 2+0, +2 účast, 5 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 16:25
Adam Klapka (CGY) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 11:28
Tři hvězdy utkání
1. Filip Chytil (VAN) - 2+0
2. Thatcher Demko (VAN) – 17 zákroků
3. Kiefer Sherwood (VAN) - 1+0
