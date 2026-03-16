Crosby stojí o Malkina u Tučňáků. Zájem má i ruský veterán, hotovo ale zdaleka není

Byla "fotbalová "porážka 0:1 po prodloužení, nejtěsnější možná, od arcirivalů, hořkou derniérou Jevgenije Malkina v pittsburském dresu? Osud jedné z nejvýraznějších postav v klubových dějinách má v rukou GM Kyle Dubas. Pokud mu nedá nový kontrakt, skončí jedna velká, rekordní éra. V žádné z předních zámořských profesionálních soutěžích nehrála trojice parťáků za jeden tým tak dlouho jako Malkin, Kris Letang a samozřejmě Sidney Crosby. .
Dubase a Malkina čeká v nejbližší době zásadní rozhovor.
Rodák z Magnitogorsku už s předstihem hlásil, že se s brýlatým funkcionářem pobaví až po vyřazovacích bojích.
Nejsem ready jít do penze. Hrát chci jedině za Pens.
Stanovisko dvojnásobného vítěze Art Ross Trophy, který po dvouleté odmlce a poté, co byl mnohými odepsán, zase vystřihl sezonu s průměrem přes bod na zápas, je jasné.
Bitvy o Stanley Cup skončily pro Sidneyho Crosbyho a spol. po šesti duelech a Malkin si jimi vyloženě nepomohl k novému kontraktu. Takhle suverénní nebyl.
Začal skvěle. To on byl nejvýraznějším borcem mančaftu při třech porážkách od Philly na úvod série. Bral tři body, potvrzoval, že zažil ročník, který ho vrátila na radar fanoušků coby stále špičkového forvarda.
Jenže pak přišla třikrát za sebou nula a hořké vypadnutí. Vzpouru Penguins řídili jiní... celkově neurazil, nenadchl, obstál. Pokud je třeba na někoho svalit vyřazení, jsou tu jiní adepti.
Bude to stačit, aby zůstal? V kombinaci s výbornou základní částí by se chtělo říct, že ano. Záležet ale bude především na podmínkách a Dubasově pohledu na Malkinovu roli.
Nebude se chtít odklonit od přílišné závislosti na výkonech devětatřicetiletého mazáka, jemuž ne vždy slouží zdraví? Lze totiž pochybovat, že je Malkin, svého času MVP celé ligy (ve sbírce má Hartovu trofej i cenu Conna Smythea), případně vůbec ochotný přijmout skromnější úlohu.
V nedávné minulosti ho štvalo, když už nebyl považován za elitního plejera. Je zvyklý na tučnou gáži, letos ukrajoval z platového stropu 6,1 milionu dolarů.
To vše si řeknou mezi čtyřma očima. Případně šesti, když připočteme agenta.
Od kabiny směřuje k Dubasovi jasný signál. Kumpáni o Malkina stojí.
Přejí si, aby borec, který Steel City, svému druhému domovu (příhodnému i vzhledem k přítomnosti oceláren v jeho rodišti i působišti), pomohl ke třem pohárům, pokračoval. Zatím má však prázdné ruce.
"Je pro mě jako rodina, tak bych to popsal," říká Crosby, který s ním hraje nepřetržitě od roku 2006. Dlouholetý kapitán má na co vzpomínat, vedle "Gena" slavil i smutnil...
"Dosáhli jsme spolu na velké triumfy, ale také kousali bolavé neúspěchy. Jsem ohromně vděčný za to, že jsme mohli nastupovat po kupě takhle dlouho. Snad budeme moct pokračovat," dodává o dvou dekádách s Malkinem a Letangem.
On podepsáno má. Letang také. Na řadě je Malkin. Být v Dubasově kůži, podškrábli byste ho?