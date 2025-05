Washington skončil. Po prohře 1:3 s Carolinou se pro Capitals uzavřela sezona 2024/25. Sotva zazněla závěrečná siréna, začaly se množit otázky, co bude dál s Alexem Ovečkinem. Legendární útočník má sice ještě jeden rok platný kontrakt, ale po překonání rekordu Wayna Gretzkyho se nabízí logická úvaha: nebyl to jeho poslední ročník? Jeho historický soupeř má jasno - NE!

Sidney Crosby, jeho dlouholetý rival a nyní i přítel si myslí, že číslo 8 zůstane na scéně. „Nečekám, že skončí,“ řekl kapitán Pittsburghu pro TSN během světového šampionátu. „Na to hraje pořád až neuvěřitelně dobře, i v tomhle věku. Pokud se cítí fit, určitě bude pokračovat.“

A čísla dávají Crosbyho slovům za pravdu. Ovečkin zvládl vstřelit 44 branek ve 65 zápasech, což je nejen historicky nejvíce gólů v sezóně pro hráče ve věku 39 let a více, ale také jeho nejlepší střelecký průměr od roku 2010. A to si ještě v listopadu zlomil nohu a přišel o 17 duelů.

Týmově si Capitals rovněž vedli skvěle. Se 111 body ovládli Východní konferenci a zaznamenali 50 výher poprvé od sezony 2016/17. Přes to všechno skončili už ve druhém kole. Po vyřazení Montrealu se zastavili na Hurricanes.

„Asi je to pro ně zklamání, vzhledem k tomu, jakou měli základní část,“ uznal Crosby. „Ale když se podíváme na to, čeho letos Alex dosáhl, tak to bylo výjimečné. Pro něj, pro jeho tým i pro celou ligu.“

Ovečkin se stal rekordmanem 6. dubna, kdy dal svůj 896. gól v utkání proti Islanders. Crosby mu pogratuloval osobně i veřejně. A když pak jeho gól číslo 895 dorovnal Gretzkyho rekord, označil to Crosby jednoduše jako „pěkný moment, který bylo fajn sledovat“.

Na důkaz respektu a přátelství mu pak spolu s Jevgenijem Malkinem předali po posledním vzájemném utkání luxusní hodinky. Ovečkin si na oplátku nenechal ujít příležitost blahopřát Crosbyho milníku: 20 sezon v řadě s průměrem bodu na zápas – opět překonaný Gretzky.

„Jako by to bylo včera, co jsme oba začínali. A teď jsme porazili Great One,“ usmíval se Ovečkin v dubnu. „Za ty dvě dekády jsme se dokázali přizpůsobit a udržet si vysokou úroveň. Ukázali jsme, že jsme vážně dobří hráči.“

Ještě před posledním zápasem základní části, když novináři nadhodili, zda je pro něj důležité si ještě jednou zahrát proti Crosbyho Penguins, odpověděl jednoduše: „Já ještě nekončím.“ Dodal také, že se chce v NHL udržet tak dlouho, jak jen to půjde.

