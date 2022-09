Crosbyho pokračování? Tři roky minimálně, říká Sid

Sidney Crosby je synonymem pro úspěchy Pittsburghu a vlastně celé NHL. Na kontě má přes čtrnáct set bodů a nebýt častých zranění, měl by jich rozhodně mnohem víc. Nabízí se tak otázka, jestli bude neodehrané zápasy kvůli zdravotním trablům suplovat dalšími sezonami. I o tom nedávno promluvil.

Jakýmsi měřítkem hokejové dlouhověkosti je kromě Jaromíra Jágra také Zdeno Chára. Slovenský obr, jehož další ligové působení je zatím ve hvězdách, hrál ve svých pětačtyřiceti. Crosbymu je momentálně o deset let méně, o konci kariéry tak zatím nemůže být řeč.

„Ale jako Chára také nebudu,“ usmál se. „Nechci říkat striktní ne, ale spíše tíhnu k tomu, že bych to tak nechtěl."

Hvězdný útočník odehrál v lize (základní část i play off) bez dvanácti třináct set utkání, což je slušný počin. Kolik jich tedy přidá?

„Vidím to na tři roky. Pak uvidíme, co dál,“ řekl narovinu. „Vím, že pro mě nemá smysl se za ten horizont dívat. Mám za sebou hodně hokeje, chci pokračovat na té nejvyšší úrovni. Musíte tomu dávat všechno a tělo musí držet pohromadě. Abyste mohli hrát i v pokročilém věku, musíte dělat všechny věci správně. Soustředím se na tři roky, pak uvidím.“

Proč ty tři roky? Právě za tu dobu Crosbymu skončí současný kontrakt, který podepisoval už v roce 2012. Je otázkou, co potom. Crosby totiž v kariéře dokázal naprosto vše a nikdo by se nedivil, kdyby kvůli svému zdraví ukončil kariéru právě po skončení smlouvy.

„Čím jste starší, tím více přemýšlíte o tom, co bude pak,“ vysvětloval svůj pohled na období po kariéře. „Jako sportovec chcete žít současností, nechcete myslet moc dopředu, ale když jste starší, fakt se tomu nevyhnete.“

Velice reálně tak vypadá myšlenka, že se všechny tři legendy tohoto milénia, tedy Crosby, Malkin i Letang, rozloučí s kariérou v dresu Penguins. V jediném, ve kterém kdy v lize hráli.

„To by bylo úžasné,“ zasnil se Crosby. „Všichni tři bychom byli rádi, kdyby to tak dopadlo. Ještě ale sníme o jednom Poháru, to je velká motivace. Nehrajeme jen proto, abychom to nějak doklepali.“

