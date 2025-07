Čtrnáct miliónů ročně málo? Kaprizov bude drahý a jednání se vlečou

Za rok mu končí smlouva, původní klub tudíž může jednat o prodloužení. Ještě na začátku července psal nhl.com o tom, že Kaprizov je pro Minnesotu prioritou a Bill Guerin udělá maximum pro to, aby měl tenhle oříšek do začátku sezóny rozlousknutý. Realita je ale chmurnější.

Kaprizov vstupuje do posledního roku smlouvy se stropovou zátěží 9 miliónů ročně. Je mu 28 let, do NHL přišel coby hotový borec z KHL před pěti lety a čtyřikrát za sebou byl nejproduktivnějším hráčem Wild. Jen loni byl „až“ třetí, to ale odehrál půl sezóny.

Jednání o smlouvě momentálně zřejmě narazila a obě strany si dají pauzu. Naznačil to v podcast DFO Rundown Michael Russo z The Athletic: „Bill Guerin dal veřejně najevo extrémní přesvědčení, že to dokončí. Ale z toho, co jsem si ověřil v posledních několika dnech, nejsou blízko.“

Russo už delší dobu netají názor, že Kaprizov se může stát nejlépe placeným křídelním útočníkem v lize. Dost možná nejlépe placeným hráčem vůbec.

„Myslím, že určitě překoná Leona Draisaitla,“ řekl Russo. „Tohle je organizace, která nikdy neměla superhvězdu velikosti Kaprizova. Je nutné, aby ho udělali. A nebude to za 14 milionů dolarů ročně. Stane se nejlépe placeným křídelníkem v NHL. Otázkou je, kolik a na jak dlouho?“

Kaprizov je jedním z nejlepších hráčů v lize a jedná o životním kontraktu. Přestože by generální manažer Guerin měl rád všechno co nejdřív z krku, Russo připomíná, že poslední vzájemná dohoda s Minnesotou byla zveřejněna až v předvečer tréninkového kempu. Hráčovi agenti mají pro strach uděláno a v době rostoucího platového stropu míří vysoko.

Aktuální oddechový čas nemusí nic znamenat. „Až se Kaprizov vrátí do města, tak se s ním Bill Guerin setká a ujistí se, že mu bylo vše sděleno a neztratil se v překladu,“ předpokládá Russo. „Je v Moskvě. Bill se právě vrátil z Evropy z dovolené. Jeho agentem je Paul Theofanous, který má víc klientů a je zaneprázdněný muž,“ popisuje současný stav novinář.

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+