Zámořská NHL svým divákům v noci z úterka na středu nabídne hned čtyři osmifinálová utkání. Všechny série jsou za stavu 2:2 srovnány a týmy, které zvítězí, získají nad svými soupeři výraznou výhodu.

První ze zápasů odstartuje v jednu hodinu ráno – souboj Caroliny s Bostonem se vrací do města Raleigh. Hurricanes vedli po úvodních utkáních v sérii 2:0, Bruins ale jejich výhodu dokázali v domácím prostředí vynulovat. V posledním duelu, který Boston vyhrál 5:2, zazářil pětibodový Brad Marchand (2+3), kterému zdatně sekundovali parťáci z formace Patrice Bergeron (1+2) a David Pastrňák (1+1).

O půl hodiny později začne klání Toronta proti Tampě. Už první trojice střetnutí byla plná gólů a ani to poslední nebylo výjimkou. Zápas vůbec nevyšel brankáři Maple Leafs Jacku Campbellovi, který za svá záda pustil ještě před polovinou základní hrací doby pět gólů z 16 střel a byl vystřídán. Lightning si nakonec došli pro vysokou výhru 7:3. Tampě skvěle zafungovala čtvrtá lajna, když se postupně trefili zkušení útočníci Pierre-Édouard Bellemare, Patrick Maroon i Corey Perry. Na straně Toronta dvěma góly jen korigoval stav William Nylander.

Od 03:30 se proti sobě postaví Minnesota a St. Louis. Blues v neděli v domácím Enterprise Centru nad Wild zvítězili 5:2, výhru řídili především dvougóloví střelci Jordan Kyrou a David Perron. Pozadu ale nezůstal ani kapitán Ryan O'Reilly, který si do statistik připsal tři body (1+2). V brance domácích dostal vůbec poprvé v letošním play-off šanci Jordan Binnington, který pochytal 28 střel hokejistů Minnesoty a byl vyhlášen první hvězdou zápasu.

Středeční program završí duel Edmontonu proti Los Angeles, který začíná ve čtyři hodiny ráno. Kdo by si před začátkem této série vsadil na jasnou dominanci Oilers, hluboce by se zmýlil. Kings zatím platí za nepříjemného soupeře, což ukázalo i poslední utkání, po kterém slavili výhru 4:0. Parádním výkonem se blýskl Jonathan Quick. Zkušený gólman zlikvidoval všech 31 střel, které na něj z hokejek hráčů Edmontonu mířily, a připsal si první čisté konto ve vyřazovací části od sezony 2013/14. Dobře zahrála i druhá formace LA, která do statistik dohromady zapsala osm bodů.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

