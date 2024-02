Čtvrtá výhra v řadě pro Dallas, skvělý Oettinger a milník Pavelskiho

Dallas Stars je jedním z týmů, který bojuje o samotné čelo Západní konference. Díky vítězství nad Buffalem se Stars vyšplhali na první pozici v Centrální divizi, skvělým výkonem zazářil Jake Oettinger a další důležitý milník oslavil Joe Pavelski.

Buffalo je pro Dallas velmi oblíbeným soupeřem. Před dnešním duelem měli Stars na kontě 11 výher z posledních 15 poměřování sil. Poslední střet se však konal téměř před rokem, tehdy celek s Texasu deklasoval své soupeře poměrem 10:4.

Vzájemný souboj, který se konal v noci na středu však byl úplně jiný, o dost vyrovnanější. Sabres měli více ze hry, ale v brance Dallasu zářil Jake Oettinger. Pětadvacetiletý gólman zmeškal na přelomu roku 12 duelů kvůli zranění ve spodní části těla, od návratu odchytal osm duelů a hned šestkrát se Dallas radoval z vítězství. V duelu proti Buffalu si dlouhán v brance Stars vytvořil nové maximum v počtu úspěšných zákroků v zápasu základní části, když kotouč zneškodnil hned sedmačtyřicetkrát. Více úspěšných zákroků předvedl Oettinger v play off 2022 proti Calgary, kdy v jednom duelu předvedl 50 zásahů, o pár dní později chytil dokonce 64 střel. Díky tomu je v čele klubových historických tabulek.

„Mám pocit, že jsem si to zasloužil. Dnes jsem chytil odražené kotouče, párkrát zazvonila tyč, no a občas jsem vypadal jako brankář z 80. let. Takže jsem měl prostě někdy štěstí, ale to člověk potřebuje. Mám pocit, že jsem štěstí do této chvíle moc neměl, ale cítím, že jsem hrál dobře, zvládal jsem odrazy a máme výhru,“ sdělil své pocity americký gólman, který do organizace Dallasu patří od draftu 2017.

„Dobrá výhra brankáře. Bezpochyby. Ale my jsme letos zatím neměli, mnoho zápasů, kdy jsme potřebovali, aby se gólman hodně předvedl. Neměli jsme jich moc, ale dnes byl Jake zdaleka naším nejlepším hráčem a my jsme ho potřebovali,“ pochválil svého svěřence kouč Peter DeBoer.

Oettinger získal i uznání svých soupeřů, tato slova sdělil po zápase Rasmus Dahlin: „Hráli jsme sebevědomě a s velkým nasazením. Ale Oettinger hrál neuvěřitelně.“ Podobně to viděl také jediný střelec Buffala v zápase Tage Thompson: „Myslím, že jsme je celý zápas přehrávali, v obraně jsme byli silní. Hráli jsme docela těsný zápas. Myslím, že jim to zřejmě vyhrál jejich brankář. Takhle ale musíme hrát. Myslím, že jsme posledních několik zápasů před přestávkou odehráli docela dobře a v tom musíme pokračovat.“

Velký kariérní milník v zápase proti Sabres pokořil útočník Joe Pavelski. Stal se sedmým Američanem, který v NHL odehrál 1 300 duelů. Zároveň se stal teprve třetím hráčem vybraným v 7. kole draftu a pozdějších kolech, který tuto metu pokořil.

Share on Google+