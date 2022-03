Čtvrteční menu: návrat Boudreaua, debuty Girouxe a Lindholma

Základní část nenápadně míří ke svému konci, o zajímavé utkání tak není nouze. Čtvrteční noc nabídne i několik pikantních příběhů. Velká pozornost bude kupříkladu upřena na Hampuse Lindholma a Claudea Girouxe, kteří debutují ve svých týmech. Trenérská persona Bruce Boudreau se zase vrací do Minnesoty.

Do Bostonu přijede Tampa Bay a čeká se pikantní utkání. A to nejen proto, že svůj první duel v bostonském dresu odehraje Hampus Lindholm, posila z Anaheimu. Blesky se totiž nutně potřebují odrazit k lepší formě, z posledních sedmi zápasů vyhráli dva. To jejich dnešní soupeř pořádně šlápl do pedálů a s dvanácti výhrami z patnácti zápasů stoupá tabulkou. I dnes bude bez Patrice Bergerona.

Ostře sledovaný bude hlavně první utkání v novém dresu v podání Claudea Girouxe. Ten po tisícovce utkání ve Philadelphii zamířil na Floridu. V jedné lajně by se mohl objevit s Barkovem a Verhaeghem. Domácí Canadiens o svém osudu mají jasno, z matematického hlediska však mohou být definitivně mimo play off už tento týden.

Velký návrat zažije Minnesota. Tam po dvou letech od vyhazovu přijede Bruce Boudreau, tentokrát na lavičce Vancouveru. I do třetice by mohl přijít velký debut. Start gólmana Fleuryho je však zatím ve hvězdách.

Las Vegas je momentálně ve velké krizi. Z devíti zápasů prohráli sedm a na diplomatickém poli je také rušno, Dadonov totiž nakonec musel zůstat. Soupeř z Nashvillu míří v pohodě do play off. Řádí hlavně duo Josi a Forsberg.

