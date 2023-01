Čtvrteční menu: Souboj outsiderů i šlágry nad ránem

Kdo si bude chtít zpestřit noc, která bude lemována finále juniorského mistrovství světa, bude mít příležitost u NHL. Ta nezpomaluje, a i v noci na pátek nabídne hordu zápasů. Které nás zaujaly?

Například souboj outsiderů ve Philadelphii. Tam bude ve svém výletě po východním pobřeží pokračovat Arizona. Ta zatím počítá dva výprasky od floridských týmů, zatímco Flyers si ze Západu přivezli plný počet šesti bodů.

Sledovat vzájemné souboje týmů z Original Six je vždy zajímavé, jinak tomu nebude ani dnes. Do Montrealu přijíždí Rangers, kteří tam budou chtít pokračovat v nastolené formě. Canadiens z posledních deseti zápasů vyhráli jediný, a to proti trápící se Arizoně. Favorit je jasný.

Alex Ovečkin bude pokračovat v honbě za rekordem na ledě slaboučkého Columbusu. Své statistiky by tak proti jedné z nejhorších obran mohl zase o něco vylepšit.

Roli favoritů doma bude plnit Carolina proti Nashvillu i Toronto proti Seattlu. Oba zápasy budou ale rozhodně velmi vyrovnané, vždyť Kraken je štika Západní konference.

V této konferenci preview i zakončíme, právě tam se totiž odehrají dva šlágry noci.

Vegas doma přivítají Penguins. Ti měli minulý týden ve znamení příprav i odehrání Winter Classic. To sice nevyšlo dle představ a ještě prohloubilo krizi, ale bylo se na co dívat. Golden Knights se zase mohou těšit na návrat Jacka Eichela.

Do Los Angeles zajíždí Boston, druhý zúčastněný utkání pod širým nebem. Bruins mají mimořádnou formu, ale na Kings je třeba dát si pozor. Na domácím ledě jsou druhým nejlepším celkem Západní konference.

Share on Google+