Čtvrteční noc bude nabitá souboji v Kanadě a na západě USA

Během noci ze středy na čtvrtek se odehraje sedm zápasů, ve kterých se kromě Calgary představí kompletní výčet celků ze Severní a Západní divize. Hokejoví fanoušci se tak mohou těšit na souboje, které se odehrají na všech frontách tabulek již zmíněných dvou divizí.

23:30 Ottawa Senators – Vancouver Canucks

Ottawa ještě sice drží matematické naděje na play off, ale tato naděje už je opravdu pouze jen teoretická. Naopak Kosatky ztrácí na čtvrtý Montreal sice deset bodů, ale vinou koronaviru má Vancouver pět zápasů k dobru, takže ještě zdaleka nic není ztraceno. Tento vzájemný zápas Ottawy a Vancouveru bude poslední v sezóně a hosté jej s vidinou play off určitě budou chtít dotáhnout do vítězného konce. Oběma celkům se v poslední době poměrně dařilo. Senátoři si připsali čtyři výhry z posledních pěti zápasů, Kosatky pak o jednu méně.

01:00 Minnesota Wild – St. Louis Blues

Teprve čtvrtý vzájemný zápas Minnesoty a St. Louis bude rozhodně podstatnější pro hosty, kteří ještě nemají play off vůbec jisté, jelikož v nedávné době je postihla špatná série, během které se na Bluesmany dotáhly týmy zespodu tabulky. Hokejisté Wild mají nadstavbu už naopak jistou, a tak budou v závěru základní části hrát v podstatě o čest a o zlepšené sebevědomí před zmíněným play off. Minnesota válcuje jednoho soupeře za druhým, když momentálně má sérii už sedmi výher v řadě. Bluesmani nyní dvakrát přehráli Colorado a díky toho se dostali zpět na čtvrtou příčku před Arizonu.

02:00 Montreal Canadiens – Toronto Maple Leafs

Montreal vstoupil do této sezóny excelentně, ale druhá půlka základní části už tak dobrá rozhodně není, a tak pozice Canadiens není vůbec jistá. Montreal se nachází na čtvrté pozici Severní divize, když o šest bodů méně má Calgary a o deset Vancouver, který má však již výše zmíněné zápasy k dobru. Montreal v posledních dnech poměrně pravidelně střídá prohry a výhry, ale když už přijde nějaká malá minisérie, tak se spíše jedná o dvě či tři prohry v řadě, což rozhodně není ideální. Naopak Toronto už může být v klidu, protože je v čele celé divize a 99% už je jisté, že tento tým si play off zahraje také v tomto ročníku.

03:00 Winnipeg Jets – Edmonton Oilers

Souboj Winnipegu a Edmontonu je zápasem, ve kterém se potkají dva týmy, které už mají relativní jistotu toho, že se do play off podívají. Jedná se o celky na druhé a třetí pozici, když třetí Winnipeg má na čtvrtý Montreal náskok šesti bodů, a tak je dosti pravděpodobné, že dnešní soupeři budou také svými soupeři v první kole play off, které se už blíží. Hokejisté Jets by jistě rádi zastavili špatnou sérii, během které si připsali už čtyři prohry v řadě. To Olejáři si vedou o poznání lépe, když si z posledních čtyř zápasů odvezli z ledu šest bodů za tři výhry a jednu porážku. Zajímavé bude jistě sledovat, jestli Connor McDavid dosáhne na metu sta kanadských bodů i v sezóně, ve které se hraje pouze šestapadesát zápasů v základní části. Edmontonu ještě zbývá deset utkání a kapitán Olejářů má na svém kontě nyní osmdesát jedna bodů.

03:30 Vegas Golden Knights – Colorado Avalanche

Souboj Vegas a Colorada je v podstatě soubojem titánů, protože oba celky patří k tomu úplně nejlepšímu, co může hokej v současnosti nabídnout. Oba celky jsou na prvních dvou pozicích Západní divize se stoprocentní jistotou toho, že se do play off podívají. Lepší formu v současné době mají hokejisté Golden Knights, kteří hořkost porážky nepocítili už devět zápasů v řadě. Laviny si naopak dvakrát neporadily s Bluesmany, a tak mají na kontě minisérii dvou proher v řadě, ale mrzet je to vzhledem k postavení v tabulce příliš nemusí.

04:00 Los Angeles Kings – Anaheim Ducks

Zápas mezi Los Angeles a Anaheimem je v podstatě opak soubojem titánů, jelikož se jedná o poslední dva celky Západní divize. Domácí na play off sice ztrácí v uvozovkách jenom šest bodů, ale byla by velká náhoda, kdyby se hokejistům Kings povedlo přeskočit v posledních deseti zápasech základní části hned tři týmy, aby si mohli zahrát nadstavbu. Do karet jim také nehraje aktuální forma, když v posledních šesti zápasech získali pouhé čtyři body. Kačeři jsou na tom ještě o poznání hůře a už je téměř jisté, že tuto sezónu dohrají na poslední příčce divize. Hosté budou čelit už šesté porážce v řadě.

04:30 San Jose Sharks – Arizona Coyotes

Souboj mezi Žraloky a Kojoty bude pro domácí celek naprosto stěžejní vzhledem k šancím zahrát si play off. San Jose ztrácí na čtvrté Bluesmany pět bodů, na Arizonu pak o jeden bod méně. Pokud by Žraloci toto utkání zvládli, tak ještě mohou pomýšlet nad tím, že by se na čtvrtou pozici probojovali, ale pokud přijde porážka, tak už bude v podstatě definitivní, že stíhací jízda Tomáše Hertla a spol. nebude mít zdárný konec. Oba celky by potřebovaly pravidelně vyhrávat, ale to se ani jednom v posledních dnech nedařilo. San Jose mělo dobrou formu na začátku dubna, ale poté přišlo osm porážek v řadě, což je v tuto chvíli poměrně velký problém. Arizona z posledních deseti zápasů zvládla také pouze dva, což je prostě vzhledem k současné situaci v tabulce málo.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+