Čtvrtek v NHL: naváže Buffalo na úspěch?

Čtvrtek v NHL nabídne hned devět utkání. Bude zajímavé sledovat, jestli Sabres navážou na poslední zápas, ve kterém zdemolovali Flyers. Kromě toho uvidíme boj o čelo Východní divize či zajímavé utkání mezi Bostonem a Pittsburghem.

01:00 Boston Bruins – Pittsburgh Penguins

Konečně! Řekli si možná hokejisté Bruins v posledním zápase, jelikož vstřelili gól proti Devils za rovnovážného počtu na ledě. Čekání trvalo 16 třetin! Pro Boston je obecně letos ofenziva trošku problém, možná i proto není na stupínku nejvyšším. Zato Penguins v poslední době najeli do velké formy a doma dvakrát porazili Sabres a silné Islanders. Možné řeči o tom, že by měla nastat přestavba, byly svrženy ze stolu. Proti Bruins to budou chtít Crosby a spol. potvrdit.

01:00 Buffalo Sabres – New York Rangers

Jestli si někdo teprve oddechl, tak to jsou Sabres. Ti konečně zvítězili – a bylo to suverénním stylem. Flyers smetli 6:1. Navázat na to budou chtít proti Rangers, kteří jsou však stále v solidní formě. Po dvou víkendových prohrách opět vyhráli, tentokrát doma otočili proti silnému Washingtonu. Týmy se letos setkaly čtyřikrát. Napoprvé sice uspělo Buffalo, nicméně od té doby kralují Rangers.

01:00 Florida Panthers – Detroit Red Wings

Florida po třech prohrách nyní třikrát zvítězila a bodově se dotáhla na první místo divize. Naposledy Panthers vyhráli doma právě proti Red Wings. Zápas celou dobu kontrolovali a v klidu vyhráli 4:1. Stejný průběh budou chtít určitě i dnes, zvlášť když Detroit venku prohrál šestkrát v řadě. V tomto utkání by Panteři neměli zaváhat.

01:00 New York Islanders – Washington Capitals

Islanders za sebou mají dvě prohry na ledě Penguins a rázem se propadli až na třetí místo. Divizi stále vévodí Washington, dnešní soupeř Newyorčanů. Capitals v posledním zápase kráčeli za čtvrtou výhrou v řadě, nicméně Rangers je opařili pěti góly a Washington kapituloval. I tak je ale stále nejlepším celkem divize, a to i díky nejlepší venkovní bilanci. To Ostrované z posledních osmi domácích utkání prohráli jediné.

01:00 Ottawa Senators – Montreal Canadiens

Montreal se z karantény vrátil ve velkém stylu. Edmontonu Canadiens nedovolil vstřelit ani jeden gól a vyhráli 4:0. Dnes nastoupí na ledě Senators, kteří jsou sice poslední, ale dokážou kousat. Montreal se o tom sám přesvědčil v posledních dvou utkáních v hlavním městě Kanady, v obou případech se totiž rozhodovalo až mimo základní hrací dobu. Ba co víc, bod navíc si v každém zápase odnesli Senators.

01:00 Tampa Bay Lightning – Columbus Blue Jackets

Takhle Tampu Bay neznáme. Tři prohry v řadě? Poprvé od konce února minulého roku. Aby toho nebylo málo, tak se zranil stěžejní obránce Hedman, aspirant na Norrisovu trofej. Blesky v posledním utkání nestačili na dnešního soupeře Blue Jackets. Tým Johna Tortorelly po čtyřech porážkách v řadě konečně zabral a zůstává v boji o play off.

02:00 Chicago Blackhawks – Carolina Hurricanes

Carolina je s velkým náskokem třetí, takže se nemusí moc strachovat. Sice v posledním zápase padla právě na ledě Jestřábů, nicméně hrát proti celku, který bojuje o všechno, je vždycky nejtěžší. Chicago totiž po dlouhé době přišlo o čtvrté místo zaručující play off. Na této pozici ho vystřídal v obrovské formě hrající Nashville. Blackhawks tak budou muset bodovat co nejčastěji, a to i proti tak silným celkům, jako jsou Hurricanes.

02:00 Nashville Predators – Dallas Stars

Jak jsme zmínili výše, Predators hrají v obrovské pohodě a momentálně drží sérii šesti výher v řadě. Hlavně díky ní by za současného postavení postupovali do vyřazovacích bojů. S těmi se asi pomalu může loučit Dallas, který letos nedokáže pravidelně vyhrávat a nezvládá těsné zápasy. Deset proher v prodloužení či nájezdech hovoří samo za sebe. Ta poslední přišla před dvěma dny právě proti Predators, v prodloužení rozhodl Tolvanen.

04:30 Vegas Golden Knights – Minnesota Wild

Program zakončí souboj Vegas a Minnesoty. Oba týmy své poslední zápasy prohrály, budou se tak snažit o nápravu. V lepší pozici jsou rozhodně Knights, kterým se doma pravidelně daří. To Minnesota naposled venku vyhrála skoro před měsícem. Rytíři mají navíc o motivaci postaráno, jelikož by se v případě výhry vrátili na čelo Západní divize.

