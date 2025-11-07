Čtyřbodový Bedard velel při výhře Blackhawks! San Jose zaskočilo Winnipeg

8. listopadu 6:57Jan Šlapáček
Connor Bedard se zapojil do závodu o čelo kanadského bodování a na ledě Calgary doslova dominoval. Mladý útočník Chicaga měl prsty ve všech čtyřech gólech a pomohl Blackhawks k výhře 4:0. Zastínit se v noci nenechal ani dvoubodový Macklin Celebrini, jehož San Jose zvládlo zápas s Winnipegem.
Úvod ročníku přináší boj dvou mladých kanadských hokejistů o čelo kanadského bodování. Connor Bedard v noci při výhře Chicaga na ledě Calgary zářil - vstřelil jeden gól, na další tři přihrál a byl vyhlášen první hvězdou utkání.
Macklin Celebrini nenechal nic náhodě, i on se podílel v noci na obou brankách Sharks při výhře nad Winnipegem a vrátil se do čela kanadského bodování, ze kterého ho během noci sesadil právě o něco zkušenější krajan.
Noc na sobotu přinesla i jeden český debut. Za Rangers odehrál první utkání v NHL útočník Jaroslav Chmelař, který se sice do statistik nezapsal, zaujal ale zvládnutou bitkou s Travisem Hamonicem.
Jaroslav Chmelar in his FIRST NHL GAME made quick work of Hamonic ???????? pic.twitter.com/faOT5gGffi
— B/R Open Ice (@BR_OpenIce) November 8, 2025
Detroit Red Wings - New York Rangers
1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
Branky a nahrávky
12. Compher (Appleton, Copp) – 7. Cuylle (Zibanejad, Panarin), 25. Laba (Lafrenière, Panarin), 48. Panarin (Zibanejad, T. Raddysh), 49. Lafrenière (Sheary).
Statistika
Střely na bránu: 33 – 26 | Přesilová hra: 0/4 – 1/3 | Trestné minuty: 11 – 13
Kdo se postavil do brankoviště?
Cam Talbot (DET) – 22 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,6 %, odchytal 59:59
Jonathan Quick (NYR) – 32 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,0 %, odchytal 59:29
Česká a slovenská stopa
Jaroslav Chmelař (NYR) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 5, čas na ledě 6:27
Tři hvězdy utkání
1. Artěmij Panarin (NYR) – 1+2
2. Alexis Lafrenière (NYR) – 1+1
3. Jonathan Quick (NYR) – 32 zákroků
New York Islanders - Minnesota Wild
2:5 (0:2, 2:2, 0:1)
Branky a nahrávky
25. Heineman (Horvat, Barzal), 39. Pageau (Lee, Pulock) – 8. Hinostroza (Brodin, M. Johansson), 13. Jurov (Trenin, M. Foligno), 26. Faber, 30. Rossi (Kaprizov, Daemon Hunt), 49. Kaprizov (Zuccarello).
Statistika
Střely na bránu: 27 – 26 | Přesilová hra: 0/2 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
David Rittich (NYI) – 21 zákroků, 5 OG, úspěšnost 80,8 %, odchytal 60:00
Jesper Wallstedt (MIN) – 25 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,6 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
David Rittich (NYI) – 21 zákroků, 5 OG, úspěšnost 80,8 %, odchytal 60:00
Tři hvězdy utkání
1. Kirill Kaprizov (MIN) - 1+1
2. Brock Faber (MIN) - 1+0
3. Marco Rossi (MIN) - 1+0
Calgary Flames - Chicago Blackhawks
0:4 (0:1, 0:0, 0:3)
Branky a nahrávky
13. Bertuzzi (Bedard, Levšunov), 42. Bertuzzi (Bedard, Burakovsky), 48. Burakovsky (Bedard), 59. Bedard.
Statistika
Střely na bránu: 33 – 27 | Přesilová hra: 0/3 – 1/3 | Trestné minuty: 21 – 21
Kdo se postavil do brankoviště?
Dustin Wolf (CGY) – 23 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,2 %, odchytal 59:07
Spencer Knight (CHI) – 33 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Samuel Honzek (CGY) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 12:42
Adam Klapka (CGY) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 10:56
Tři hvězdy utkání
1. Connor Bedard (CHI) – 1+3
2. Spencer Knight (CHI) – 33 zákroků
3. Tyler Bertuzzi (CHI) – 2+0
San Jose Sharks - Winnipeg Jets
2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
Branky a nahrávky
14. Celebrini (Toffoli, Muchamadullin), 56. W. Smith (Celebrini, Kurashev) – 13. Morrissey (Niederreiter).
Statistika
Střely na bránu: 27 – 33 | Přesilová hra: 0/4 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Alex Nedeljkovic (SJS) – 32 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,0 %, odchytal 60:00
Connor Hellebuyck (WPG) – 25 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,6 %, odchytal 57:13
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti
Tři hvězdy utkání
1. Will Smith (SJS) - 1+0
2. Alex Nedeljkovic (SJS) - 32 zákroků
3. Connor Hellebuyck (WPG) - 25 zákroků
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.