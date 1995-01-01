Čtyřgólový Cooley se zapsal do historie Utahu

25. listopadu 20:04Jakub Ťoupek
Organizace Utahu je sice velmi mladá, Logan Cooley se ale proti Vegas blýsknul čtyřmi brankami a pěti body a stal se historicky prvním Mamutem, který vsítil v jednom utkání 4 góly. Jednadvacetiletý útočník neprožíval dobré období, životním výkonem se ale opět připomněl, že je jedním z největších talentů ligy.
Utkání Utahu s Vegas bylo před zápasem dle sázkových kanceláři pasováno do té nejvyrovnanější kategorie. Už v první části ale bylo o výsledku rozhodnuto. Druhá formace Mammoth řídila vysokou výhru už od první části, kdy se prosadil Guenther i Cooley.
Právě trojka draftu 2022 neprožívala dobré období. Za posledních 13 utkání vsítil Logan Cooley pouze 2 góly, což se promítlo i do výsledků týmu, který z těchto utkání vyhrál jen 4. S Vegas to byla ale jiná paráda. Ve třetí třetině završil hattrick, který podpořil i další brankou a stal se prvním hráčem v krátké historii organizace se čtyřmi brankami v jednom utkání.
„Je to úžasné. Kdykoli se to podaří, je to něco výjimečného,“ řekl Cooley. „Vidět, jak se za mě kluci radovali, to bylo skvělé. Je super, když máte podporu svých spoluhráčů. Myslím si, že jsme obecně velmi semknutá parta. Kluci se o sebe navzájem starají a chtějí, aby každý v týmu byl úspěšný. Je to prostě úžasné.“
Logan Cooley, který také zaznamenal přirozený hattrick při vítězství 7:4 nad St. Louis na konci října, se stal teprve čtvrtým hráčem v historii NHL, který zaznamenal více přirozených hattricků v jedné sezóně ve věku 21 let nebo mladším. Ostatními jsou Wayne Gretzky, Patrik Laine a Filip Forsberg.
Po Claytonu Kellerovi je také druhým hráčem Mammoth, který zaznamenal pětibodový zápas, a připojil se tak ke kapitánovi Utahu, který tento unikát zaznamenal během letošního února, kdy zaznamenal 1 branku a 4 asistence proti Minnesotě.
V této sezóně zatím vstřelili více než jeden hattrick pouze 3 hráči. Logan Cooley, Connor Bedard a Macklin Celebrini. Protagonisté draftů z let 2022, 2023 a 2024 tak vládnou NHL v této statistice a dál potvrzují svůj talent, i fakt, že je hokej v dobrých rukou.
