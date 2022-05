Čtyři góly v rozmezí 71 vteřin! Bitva o Albertu vytvořila historický zápis

Bitva o Albertu přinesla v druhém kole play off gólové hody! Jinak tomu nebylo ani v pátém zápase, dohromady padlo devět branek. Týmy dokonce v rozmezí 71 vteřin překonaly jeden z historických rekordů, který byl stanoven před 46 lety.

Souboj mezi Flames a Oilers byl ve vyřazovacích bojích k vidění po dlouhých jednatřiceti letech. Tehdy Olejáři přemohli Plameny v sedmi zápasech. Letos byla na sérii kladena velká očekávání, jelikož bitvy těchto dvou rivalů mají říz i v základní části. Do dalšího levelu se série dostala během pátého zápasu, kdy kotouče padaly do branek jako na běžícím pásu.

Ve druhé třetině padlo hned sedm gólů. Včetně čtyř, které byly slepené v pouhé minutě a jedenácti vteřinách. Tento úsek hry, kdy každý celek dvakrát skóroval, se zapsal do historie NHL. Jedná se o nejrychlejší čtyři branky, které v play off padly. Předešlý rekord mělo na svědomí Toronto s Philadelphií, tyto celky spolu válčily v play off 1976. Historický milník byl kanadskými týmy překonán o neuvěřitelných 22 vteřin!

Historický úsek začal v čase 34:57, kdy Zach Hyman vstřelil přesilovkový gól a poslal Edmonton do vedení 3:2. Kanadský útočník číhal u vzdálenější tyčky, kam dostal přesnou přihrávku a bez problémů poslal kotouč do odkryté branky.

Radost z vedení však netrvala dlouho. Po 15 vteřinách udeřil Johnny Gaudreau, který zpoza branky vybruslil před Smitha a kotouč procedil za jeho záda. První branka v sérii pro nejproduktivnějšího hráče Flames v základní části byla na světě.

Po 16 vteřinách bylo vše jinak. Calgary překlopilo vedení na svou stranu, když skóroval Calle Jarnkrok. Mike Smith byl opět překonán střelou na bližší tyčku. Pro švédského útočníka se jednalo o první trefu v dresu Plamenů.

Prodleva mezi třetí a čtvrtou brankou v tomto úseku byla trošku delší. Po 40 vteřinách se prosadil ránou od modré Evan Bouchard. Výborně ho našel Leon Draisaitl, kterému série proti Flames chutnala náramně. Německý útočník si v soubojích proti rivalům z Calgary připsal na své konto 17 bodů, které nastřádal v pouhých pěti utkáních. Dostal se tak na dělené třetí místo v počtu kanadských bodů v jedné sérii. Lepší byli v historii pouze Wayne Gretzky (18) a Rick Middleton (19).

