Čtyři kohouti na jedno brankoviště. Znamená to Lehnerův konec?

Byl to Robin Lehner, na koho ve Vegas vsadili. Marca-Andreho Fleuryho poslali Rytíři o dům dál, budoucnost brankoviště měla patřit Lehnerovi. Opakovaná zranění a výkyvy formy však zapříčinily, že příležitost dostali jiní. Mladší a levnější.

Když se v létě řešila brankařská otázka, kterou způsobil právě Lehner svým dlouhodobým zraněním, u mnohých fanoušků Golden Knights zavládla panika. Kdo bude chytat? Inu, vedení si poradilo a najednou je v situaci, že gólmanů je příliš mnoho.

Zraněný Lehner, letní posila Adin Hill a letos famózní Logan Thompson. Po zranění se už nyní vrací také další strážce brány, Laurent Brossoit. I kdybychom nepočítali Lehnera, jsou to tři kohouti na jedno brankoviště. Tradičním strašákem je také platový strop. Ten by Vegas neumožnil pracovat s tak vysokým počtem gólmanů.

S Lehnerovým kontraktem se bude těžko manipulovat. Včetně letošní sezony je platný ještě na tři, a to s platem pěti milionů dolarů ročně. I tak je ale jeho odchod velice reálná možnost. Golden Knights by si sice museli ponechat část platu, nicméně by ulevili platovému stropu i kádru.

Čistě z praktického hlediska totiž nemají Vegas důvod nic měnit. Logan Thompson je jednou z komet letošní sezony. Sedm výher z devíti zápasů, navíc 93 % úspěšnost zákroků. Hill mu navíc sekunduje více než zdatně, ve svých zápasech je dokonce bodově stoprocentní!

Není jisté, že forma této dvojici vydrží celou sezonu, nicméně zvlášť u Thompsona se dá očekávat velký kariérní růst. Postupem času by se mohl stát právoplatnou jedničkou, ke které by stačilo dosadit vhodnou dvojku.

Pravděpodobně půjde o souboj Hilla s Brossoitem. Oběma po sezona končí smlouva a oba berou přibližně stejně peněz (přibližně 2,2 milionů dolarů). Pro prvního jmenovaného hraje věk, je o tři roky mladší. Navíc se neví, v jaké formě se Brossoit po složité operaci kyčle vrátí.

Klidně se tak může stát, že Vegas vymění Lehnera i Brossoita. Tolik gólmanů jednoduše nepotřebují.

