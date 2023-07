Čtyři podpisy, 26 let. Islanders rozdali pořádně dlouhé smlouvy

Čekalo se, co New York Islanders předvedou na otevřeném trhu. Zatím žádnou novou tvář nepřivedli, nicméně udrželi hned čtyři své hráče. A to na pořádně dlouhou dobu. Smlouvy na rok či dva byly smeteny ze stolu, jelo se na dlouhodobé kontrakty.

Prvním (a nejdůležitějším) podpisem byl ten s brankářem Iljou Sorokinem. Ta je osmiletá a začne platit po příští sezóně. Dohromady si ruský gólman vydělá 66 milionů dolarů.

Sorokin měl v minulé sezóně bilanci 31-22-7 s průměrem 2,34 gólu na zápas, úspěšností zákroků 92,4 %, navíc zapsal šest čistých kont. Patřil mezi ligovou elitu a byl horkým kandidátem na Vezinovu trofej.

„Je jasné, že nechcete, aby hráč jeho formátu začínal novou sezonu s končící smlouvou,“ řekl o Sorokinovi generální manažer Islanders Lou Lamoriello. „Ilja tu chtěl být. My jsme chtěli, aby tu byl. Nebylo o čem.“

Kromě toho podepsal i Semjon Varlamov. Ten byl bez smlouvy, nicméně vedení Isles bylo se svou brankařskou dvojící natolik spokojeno, že nakonec udrželo oba své gólmany. Varlamov ve svých pětatřiceti letech podepsal čtyřletý pakt na 2,75 milionů dolarů ročně.

„Nemyslím si, že jsem viděl někoho v lepší formě než Varlyho, co se týče toho, jak se stará o své tělo, jak se připravuje každý den na tréninku, jak regeneruje,“ dodal Lamoriello. „Je to dokonalý profesionál, jak na ledě, tak mimo něj. Takže je mu sice 35 let, ale řeknu vám, že jsem viděl spoustu šestadvacetiletých, sedmadvacetiletých kluků, kterým bych přál, aby byli v takové formě jako on.“

Dlouhé smlouvy podepsala i dvojice hráčů v poli. Scott Mayfield má v kapse sedmiletý pakt na 3,5 milionů dolarů, útočník Pierre Engvall má smlouvu na stejně dlouhou dobu, nicméně o půl milionu dolarů ročně méně.

„Do hry přináší rychlost. Má cit pro hokej a myslím, že se bude jen zlepšovat a zlepšovat, má před sebou obrovský růst,“ řekl k Engvallovi Lamoriello. A na konto Mayfielda dodal: „Hraje ve všech situacích, je také nejlepším hráčem na oslabení. Je důležitou součástí týmu, a to ani není tolik vidět. Dělá to prostě efektivně.“

