Curran o nové kapitole v Calgary: Zprvu to byl šok, ale je to velká příležitost

5. července 17:30Eliška Faltýnková
Poslední měsíce přinesly Maxmilianovi Curranovi hned několik zásadních změn. Český útočník nejprve přišel o závěr sezony kvůli zranění a následně byl z Colorada vyměněn do Calgary. Od nové sezony se navíc chystá nastoupit do NCAA. Přestože šlo o turbulentní období, do budoucnosti hledí s optimismem.
Přestup do organizace Flames zastihl českého talenta v době, kdy se zotavoval po operaci ramene. Informace o výměně pro něj byla překvapivá. „Byl to nejdřív trochu šok,“ přiznal pro NHL.com Max Curran. Avalanche ho poslali společně se švédským útočníkem Victorem Olofssonem do Calgary výměnou za Nazema Kadriho.
„Vůbec jsem to nečekal. Nikdo mi neřekl, že se něco takového chystá. Takže to byl šok, ale pak jsem si uvědomil, jak skvělá příležitost se mi v Calgary naskýtá a byl jsem z toho nadšený,“ vyprávěl rodák z Prahy.
Curran poslední tři sezony strávil v kanadské juniorce. Nejdříve působil v týmu Tri-City Americans, kde patřil k nejproduktivnějším hráčům týmu. V létě pak byl vyměněn do Edmonton Oil Kings, kde na své předchozí výkony zdárně navázal. Ve 31 utkáních zaznamenal 41 bodů za 14 gólů a 27 nahrávek.
Současně si vybojoval místo v české reprezentaci pro mistrovství světa juniorů, kde pomohl k zisku stříbrných medailí. „Mistrovství světa bylo asi nejlepší zkušeností, jakou jsem zatím v hokeji zažil,“ zavzpomínal semifinálový střelec.
Po návratu z turnaje se musel vypořádat se zraněním, které ho vyřadilo po zbytek sezony ze hry. „Zranil jsem se, takže to nebylo dobré, ale kromě toho si myslím, že jsem měl opravdu dobrou sezonu,“ hodnotil uplynulý ročník pozitivně. „Edmonton je skvělý. Skvělí trenéři, skvělí spoluhráči. Takže opravdu dobrá sezona.“
V srpnu oslaví vytáhlý útočník své dvacáté narozeniny, a ačkoliv by ještě mohl v Edmontonu pokračovat jako over-age hráč, rozhodl se juniorskou soutěž opustit. Od podzimu bude působit na University of Massachusetts, kde se zařadí mezi hráče programu Minutemen. Právě univerzitní cesta byla pro něj stále lákavější variantou.
„Jsem z toho opravdu nadšený. Měl jsem videohovor s Gregem Carvelem, hlavním trenérem UMass, a po tom hovoru jsem si řekl, že je to úžasná škola a hokejový program, jehož chci být součástí. Krátce nato jsem se rozhodl tam nastoupit.“
V univerzitním týmu navíc narazí i na známé tváře z organizace Calgary. Součástí programu jsou také český brankář Tobias Trejbal a útočník Egor Barabanov.
„Když jsem viděl, že byli draftováni, přišlo mi to skvělé. Bavili jsme se o tom, trávíme spolu čas. S Tobiasem budu pravděpodobně bydlet, takže je to super,“ těší se na novou hokejovou kapitolu.
Po zdravotních komplikacích je Curran znovu v plném tréninku a poprvé se představuje na kempu Flames. Prostředí nové organizace si zatím pochvaluje: „Je to skvělý pocit. Je to opravdu dobrá organizace. Cítím se tu velmi vítaný a parta je tu taky super.“
Pro českého útočníka tak začíná období, které může výrazně ovlivnit jeho další vývoj. V Calgary získal novou příležitost a na univerzitě v Massachusetts prostor k dalšímu růstu. Obě výzvy chce využít naplno.