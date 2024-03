Ďábelský vyhazov pro Ruffa! Palát s Noskem a Vaněčkem mají nového trenéra

Katastrofické výkony Devils vyústily v to, na co zástupy fanoušků populárního klubu z New Jersey toužebně čekaly. Lindy Ruff končí coby hlavní trenér a generální manažer Tom Fitzgerald svůj krok zdůvodnil jasně: “Chtěli bychom pravidelně hrát play-off a být ve vyřazovacích bojích úspěšní. Teď ovšem na této úrovni nejsme."

“Vyhoďte Lindyho!”

Takové skandování se (nejen) během této sezony opakovaně ozývalo z tribun Prudential Center.

Příznivci Ďáblů, šampionů z let 1995, 2000 a 2003, zlomili hůl nad Ruffem, kterého v minulosti tolerovali jen kvůli bodovým ziskům.

Dlouhodobě se jim nelíbil styl, jakým se New Jersey prezentuje, Ruff jim přišel jako kouč za zenitem, za jeho éry (od roku 2020) si mančaft prožil několik výsledkových krizí.

Ano, Ruff byl loni finalistou Adamsovy trofeje (pro top trenéra NHL), jenže aktuální ročník v celé nahotě ukázal, že tým za ním dál jít nechce a potřebuje svěží vítr.

Neuměl vytěžit nákladné posily, v čele se hvězdným Švýcarem Timem Meierem. Znát to bylo už v posledním play-off, Ruffovým prvním a posledním s New Jersey.

Teď se Devils krčí osm bodů za postupovou příčkou, kriticky selhávají v defenzívě, což ještě podtrhují nepřesvědčivou hrou všichni brankáři, včetně Vítka Vaněčka.

Ruffa potopila I zranění, nejvíc chybí Dougie Hamilton, klíčový zadák, co naposledy hrál v listopadu.

Oním čerstvým hlasem se minimálně do konce základní části dosavadní Ruffův asistent Travis Green. Bývalý důrazný forvard není v branži žádným zelenáčem, koučoval téměř pět let ve Vancouveru. .

Teď povede partu kolem Jacka Hughese, do které patří kromě Vaněčka I Tomáš Nosek s Ondřejem Palátem.

Fitzgerald poděkoval Ruffovi především z rozvoj talentovaných mladíků. v čele s bratry Hughesovými či Šimonem Nemcem. Nově se budou v kariéře posouvat pod Greenovou taktovkou.

