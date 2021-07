Ďáblové mají perspektivu, ale potřebují i posilovat. Po příchodu Gravese sondují u Tarasenka

Jejich seznam chráněných hráčů před expanzivním draftem překvapil jedním, možná dvěma jmény. Objevil se na něm útočník Michael McLeod na úkor Andrease Johnssona, což se tak úplně nepředpokládalo. Dále se na soupis jedenácti chráněných hráčů nevešel ani Will Butcher, jehož vystrnadil Jonas Siegenthaler.

Johnsson a Butcher. To jsou nejčastěji propíraná jména v souvislosti se Seattlem. Pokud by však Krakeni chtěli sáhnout z tábora Ďáblů po úspornější variantě, mohl by se jim hodit třiadvacetiletý Nathan Bastian, jenž bere necelý milion ročně. V loňské sezoně nastřádal 10 kanadských bodů.

Pro nováčka NHL bude k mání i obránce P. K. Subban. Že by jej ale Francis a spol. angažovali, se jeví jako spíše nepravděpodobná varianta.

Subban patří mezi nejlépe placené obránce soutěže, ovšem už ani zdaleka nemá podobnou výkonnost, která by se alespoň zčásti rovnala té z Nashvillu a Montrealu. Plat devět milionů dolarů by zřejmě ani tak nevadil, jelikož už za rok dvaatřicetiletému obránci skončí smlouva. Nicméně i tak by to byl v podání Krakenů risk, ti totiž mohou získat daleko výhodnější hokejisty.

Ale už dost bylo Seattlu, pojďme se více zaměřit na samotné New Jersey. Trojnásobný vítěz Stanley Cupu zažívá své nejhlušší období v historii. Od sezony 2010/2011 se jen dvakrát objevil ve vyřazovací části, z toho jednou prošel rovnou do finále. Poslední léta však jsou pro fanoušky Devils velkým utrpením. O změnu se pokouší zkušený kouč Lindy Ruff ve spolupráci s generálním manažerem Tomem Fitzgeraldem.

Špatná sezona, slibné vyhlídky do budoucna

Přestože ani v minulé sezoně New Jersey do vyřazovací části nepostoupilo, na výkonech tohoto týmu lze najít i velká pozitiva. Příkladem budiž bodová potence mladíků Jespera Bratta, Jegora Šarangoviče či Janneho Kuokkanena. Pochopitelně musíme zmínit i Pavla Zachu, jenž se stal s pětatřiceti kanadskými body nejproduktivnějším hráčem týmu. Rozhodně i čtyřiadvacetiletého českého hokejistu můžeme zařadit mezi zmíněné mladíky.

Suma sumárum, Devils ukázali potenciál. Pětačtyřicet bodů po 56 zápasech sice není žádné terno, ostatně horší už byly pouze celky Buffala a Anaheimu, ale oproti jiným týmům právě u Ďáblů vysvitlo světýlko ve znamení lepších zítřků.

Když se už během základní části vědělo, že New Jersey ani tentokrát do play-off nepostoupí, nejvyšší činovníci začali jednat o výměnách. Těsně před přestupovou uzávěrkou udělal manažer Fitzgerald rázný krok, do Islanders poslal dva stěžejní hráče posledních let, Travise Zajaca a Kylea Palmieriho. Jako protihodnotu Ostrované poslali AJ Greera, Masona Jobsta a především první kolo letošního draftu.

Výměna splnila účel na obou stranách. Devils získali drafty, další prostor pod platovým stropem, a Islanders i díky skvělým výkonům Palmieriho postoupili do semifinále NHL, ve kterém až v sedmém klání nestačili na Tampu.

Ani před dlouho avizovanou expanzí vedení celku z Newarku nezahálelo. Z Colorada přivedlo důrazného obránce Ryana Gravese, za kterého opačným směrem poslalo Michaila Malceva společně s volbou draftu v závěru druhého kola. New Jersey ale i tak bude vybírat v prvním kole hned dvakrát, z toho poprvé už jako čtvrtý tým v pořadí.

Osa týmu pro příští sezonu se už rýsuje. V brankovišti i nadále bude působit Mackenzie Blackwood, jehož si vedení ochránilo. Dvojku by mu měl dělat Scott Wedgewood. Silněji však vypadá obrana. Graves doplnil P. K. Subbana, Damona Seversona, Jonase Siegenthalera, Ty Smithe a Willa Butchera, kteří mají pro příští ročník podepsáno. Navíc do hlavního týmu bude stále častěji naskakovat kupříkladu Kevin Bahl.

A co útok? Podepsáno mají Nico Hischier, Miles Wood, Jesper Bratt, Pavel Zacha, Michael McLeod, Jesper Boqvist, Jack Hughes, Nathan Bastian a Andreas Johnsson. Samí mladíci, z nichž je nejstarším borcem šestadvacetiletý Johnsson.

Pokukování po Tarasenkovi. Ale až po volbě Krakenů

Ďáblové mají pod platovým stropem více než 30 milionů dolarů, takže i oni by mohli za pár dnů přivítat velkou porci výrazných individualit, především z trhu volných hráčů.

Ostatně o jedné takové individualitě se hlasitě mluví. New Jersey pokukuje po Vladimiru Tarasenkovi.

Dlouholetá opora St. Louis už nechce dále zůstávat v organizaci Blues, tudíž je v tuto chvíli ve hře několik variant. Na startovní pásce je však momentálně jasně první Seattle, který si na Tarasenka může ukázat rovnou, neboť vedení St. Louis jej před rozšiřovacím draftem neochránilo.

Pokud ovšem Tarasenkova smlouva na další dva roky, a v ní schovaných 7,5 milionu dolarů, bude na Seattle příliš, tak do hry vstoupí další zájemci. V zámoří se mluví především o New Jersey.

Smysl by to dávalo. Už několik let potřebují Ďáblové kvalitního střelce. Bojí se však jeho zdraví, poněvadž není tajemstvím, že za poslední dvě sezony toho majitel Stanley Cupu z roku 2019 kvůli problémům s ramenem moc nenahrál.

Avšak dle zámořského tisku by to pro Devils zas takový problém být nemusel. Novinář David Pagnotta nedávno uvedl, že některé kluby obdržely výpis Tarasenkovy poslední lékařské zprávy. Výsledek? Byly s ním spokojeny.

Manažer St. Louis Doug Armstrong chtěl s ruským útočníkem obchodovat už před zveřejněním seznamů chráněných a nechráněných hráčů, avšak zatím se ani s jedním klubem nedohodl, přestože New Jersey údajně akceptovalo požadavek na hrazení celého jeho platu až do konce nynější smlouvy.

Teď je ale na řadě Seattle.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+