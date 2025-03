Ďáblové v problémech: New Jersey se hroutí ve třetích třetinách, Dillon je bezradný

New Jersey Devils se v posledních zápasech potýkají s alarmujícím problémem – nedokážou udržet vedení ve třetí třetině. Obránce Brenden Dillon po posledním debaklu proti Calgary Flames (3:5) už jen zoufale kroutí hlavou.

"Je to frustrující. Musíme soupeře přehrávat celých 60 minut. Klidně 65, nebo v play-off ještě déle. Je smutné, že se takové lekce učíme ve 71. zápase sezóny," prohlásil po utkání.

Devils vedli nad Flames 3:1, ale ve třetí třetině naprosto vyhořeli. Calgary otočilo čtyřmi góly, přičemž dva z nich padly během jediné minuty. "Každý gól jsme si zavinili sami. Buď jsme vyhodili puk zbytečně, nebo jsme selhali v obraně. Nemůžeme si říct, že Calgary bylo neuvěřitelné. Prostě jsme jim to darovali," dodal Dillon.

A nebylo to poprvé. V pondělí sice Devils porazili Columbus 2:1, ale ve třetí třetině byli přestříleni 3:24 a soupeř měl drtivou převahu v nebezpečných šancích. V sobotu proti Pittsburghu sice New Jersey ve třetí části dotahovalo, ale nakonec dostalo tři góly a prohrálo 3:7.

Trenér Sheldon Keefe přiznal, že nerozumí tomu, co se s jeho týmem děje. "Upřímně, jsem z toho zaskočený. Celou sezonu to problém nebyl. Myslel jsem si, že zápas s Columbusem byl budíček. Místo toho jsme si to zopakovali proti Calgary. Proč se to děje? Netuším," přiznal.

Devils stále drží třetí místo v Metropolitní divizi s bilancí 37-27-6, ale pokud nezlepší závěry zápasů, jejich play-off může skončit dříve, než začne. Na vině jsou i četná zranění – mimo hru je hvězdný Jack Hughes i obránce Dougie Hamilton. Ale jak ukazují poslední zápasy, problém je i v hlavách hráčů.

