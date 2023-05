Ďábly čeká v Carolině zápas o všechno!

Série dvou gigantů Metropolitní divize napíše své páté pokračování na ledě Hurikánů. Ďáblové po posledním katastrofickém propadáku nemají kam uhnout a musí se pokusit o zázrak. New Jersey navíc trápí dilema ohledně brankoviště, které se v nedávné době vymstilo Bostonu.

Ďáblové si podruhé v letošní vyřazovací části vyzkouší zápas o všechno. Ten první proti New Yorku Rangers vyšel. Nyní je ovšem úplně jiná situace. Nejde o sedmý zápas, nýbrž teprve o páté klání a Devils mají už nyní nůž na krku. Nezbývá nic jiného, než oslabenou Carolinu zastavit třikrát v řadě.

New Jersey si zavařilo ve čtvrtém zápase, kdy na domácím ledě schytalo šestibrankový výprask. Ďábly trápí hlavně produktivita. Tým sice dokázal vsítit ve třetím měření sil s Hurikány osm branek, ale v ostatních duelech vstřelil vždy jediný gól.

To je proti soupeři, jakým je Carolina, prachmizerný výsledek. A to je ještě soupeř v útoku citelně oslaben. Korunou byl právě poslední duel, ve kterém Hurikáni vybojovali mečbol. Důležitost této prohry si uvědomuje i samotný kapitán družiny Ďáblů.

„Čeká nás nejdůležitější zápas roku,“ řekl bez obalu kapitán Devils Nico Hischier.

Kritika se hodně snáší na maskované muže v brance Devils, kteří až příliš často loví kotouč ze své klece. Hlavní lodivod střídačky však vidí problém úplně někde jinde než v brankovišti. Nespokojen byl hlavně s rozháranou hrou, která vygradovala ve druhé třetině posledního klání.

„Nebruslili jsme a navzájem jsme se nepodpořili. Naše obrana byla až příliš statická. Pokazili jsme všechny věci, které se nám v předchozím zápase dařily tak dobře.“

„Když se podíváte na to, jak jsme hráli, a na to, jaké příležitosti jsme zahodili, nemyslím si, že bychom měli ukazovat prstem na brankáře,“ řekl Ruff.

Složitost celé situace popsal i obránce Damon Severson, který by rád na předchozí klání zapomněl.

„Vlastně nemáme moc na výběr,“ odpověděl Severson na otázku týkající se nutnosti mít krátkodobou paměť. „Víme, že to nebude jednoduché. Máme tady tak dobrý tým, měli jsme tak skvělou sezónu, že nechceme, aby skončila.“

„Teď jsme přímo u zdi a je jen jedna cesta, jak z toho ven. Musíme se z toho dostat sami, nikdo jiný to za nás neudělá.“

Nejistý start je stále u Ryana Gravese, který ale byl na včerejším dobrovolném tréninku Devils.

V úspěch věří i kapitán Nico Hischer, jenž chce udělat vše pro to, aby se neopakoval stejný výpadek jako v minulé bitvě.

„Soupeř nás donutil svěsit hlavu a my jsme ho nechali hrát to, co chtěl. Rozhodlo pět minut hry, kdy jsme totálně odpadli. V dalším zápase musíme hrát to, co jsme předvedli proti Rangers,“ doplnil Nico Hischier.

