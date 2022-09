Dach hází angažmá v Chicagu za hlavu, naopak vyhlíží šanci v Montrealu

Montreal v létě získal díky výměně talentovaného Kanaďana. Po poměrně dlouhých vyjednáváních si nakonec s Dachem Habs plácli ještě před startem tréninkového kempu. Jednadvacetiletý útočník po podepsání kontraktu prozradil, že je stoprocentně fit a na novou kapitolu se moc těší.

Kirby Dach byl součástí výprodeje Chicaga. Po talentovaném mladíkovi skočili Habs, kteří si nyní nadějného centra pojistili na další čtyři roky. Celková hodnota kontraktu se vyšplhala na hodnotu 13,5 milionu dolarů, ročně tedy Dach bude brát 3,362 milionu dolarů.

„Čtyřletá smlouva mi hodně do budoucna pomůže. Ale nakonec přeci jen nejde tolik o peníze, to je vedlejší, nejdůležitější je vyhrát Stanley Cup,“ vyjádřil se mladý Kanaďan po podpisu kontraktu. Po jeho vypršení bude navíc stále chráněným volným hráčem. Za pár let se tedy v případě zájmu obou stran může znovu domlouvat s Habs.

„Jsem z Montrealu nadšený. Těch prvních pár dní tu bylo fajn, dobře jsem potrénoval. Je fajn být konečně mezi kluky. Už se nemůžu dočkat začátku kempu a až do toho šlápneme,“ neskrývá své nadšení z nového působiště.

Trojka draftu 2019 měla svůj potenciál naplno rozvinout v Chicagu, nakonec se stala obětí velké letní čistky a uloupil ji Montreal. Sám Dach přiznává, že ze svého působení u Hawks měl rozporuplné pocity. „Můj příchod do Montrealu beru jako restart. Tři roky v Chicagu byly provázeny vzestupy i pády, mnohdy to byly věci, které jsem nemohl ovlivnit. Budu se snažit hodit ty tři roky za hlavu,“ vzkázal.

Sice v nejslavnější lize světa odehrál 152 utkání, příliš v nich však zatím nezazářil. Především v sezoně 2020/2021 se objevil později kvůli zranění. Před začátkem zmíněného ročníku totiž odcestoval na mistrovství světa dvacítek, kde měl být kapitánem Kanady, nakonec se však stihl před startem turnaje zranit. Se zápěstím byl mimo tři měsíce, ve zbytku sezony pak zvládl odehrát 18 utkání v základní části a dalších devět v play off.

„Už se cítím na 100 % zdravý, se zápěstím už nemám žádné potíže. Sice to trvalo trochu déle než jsem čekal, ale nyní už se cítím sebevědomě. Už bych si přál, aby začal kemp a já mohl ukázat, že v lize dokážu udělat veliké věci.“

„Chci si hokej znovu užívat, odehrát pár dobrých zápasů a uvidíme, jak to půjde dál,“ prohlásil před novým ročníkem. Dach se však musí k šanci prokousat, o velký prostor na ledě se totiž budou hlásit především stálice Habs jako Suzuki, Anderson a další.

Share on Google+