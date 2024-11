Dadonovova klauzule stála Senators první kolo draftu. Majitel žádá NHL o druhou šanci

V listopadu loňského roku NHL rozhodla, že Ottawa Senators musí odevzdat jeden ze svých výběrů v prvním kole draftu v letech 2024, 2025, nebo 2026. Tento trest přišel kvůli tomu, že tým nedostatečně informoval o no-trade klauzuli Jevgenije Dadonova při jeho výměně do Vegas v roce 2021.

Problém vyšel najevo, když Golden Knights o rok později při uzávěrce přestupů chtěli Dadonova poslat do Anaheimu, který byl na jeho seznamu týmů, kam nesmí být vyměněn. Situace nakonec vedla k Dadonovovu přestupu do Montrealu a k následnému vyšetřování, které vyústilo v trest pro Ottawu.

Naposledy sáhla NHL k podobnému kroku v případě New Jersey Devils. Ti v roce 2010 podepsali s Iljou Kovalčukem kontroverzní 17letou smlouvu, která byla později zkrácena na 15 let. Devils byli potrestáni pokutou 3 miliony dolarů a ztrátou výběru v prvním kole mezi lety 2011 a 2014. New Jersey využilo možnost odkladu trestu a v roce 2014, poté co Kovalčuk tým opustil, se jim podařilo dosáhnout zmírnění sankce – část pokuty jim byla vrácena a místo ztráty výběru bylo jejich místo posunuto na konec prvního kola.

Majitel Senators Michael Andlauer nyní doufá, že NHL poskytne jeho týmu podobnou úlevu. V pořadu Monday Night Hockey na platformě Amazon se k situaci vyjádřil slovy: "Tak to prostě je. Jdeme dál, bylo to před tím, než jsem přišel. Přijímám, že rozhodnutí prošlo mnoha diskuzemi. Jen doufám, že dobrým chováním nám liga poskytne stejný druh úlevy, jaký dostali Devils před několika lety."

Ottawa se rozhodla neodevzdat svůj výběr v letošním draftu a místo toho si vybrala obránce Cartera Yakemchuka jako sedmého celkově. Nyní je tým na 25. místě v celkové tabulce NHL, což naznačuje, že pokud se jejich postavení příliš nezmění, pravděpodobně si ponechají svůj výběr v roce 2025 a trest odloží na rok 2026 s nadějí, že liga do té doby změní své stanovisko.

Komisař NHL Gary Bettman však tento měsíc novinářům řekl, že nemá v úmyslu trest zmírnit. Přestože se situace může v průběhu času změnit, aktuálně to nevypadá, že by Ottawa mohla očekávat podobnou úlevu, jakou dostali Devils.

Je důležité zmínit, že výběr, o který Senators přijdou, musí být jejich vlastní, nikoliv získaný od jiného týmu. Pokud by tedy Ottawa vyměnila svůj výběr v letech 2025 nebo 2026, automaticky by to znamenalo, že odevzdají ten zbývající. Tato situace pravděpodobně ovlivní i jejich možnosti při vyjednávání výměn, protože zmíněné výběry se zřejmě stanou nedotknutelnými v obchodních jednáních.

