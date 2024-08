Dal mi hlavičku, tekla mi krev, říká DeAngelo o konfliktu s Georgijevem

Ten incident ho stál job snů. Hrát hokej za Rangers? Žít na Manhattanu? To jednoduše chcete. Jenže Tony DeAngelo měl před lety od slavného klubu ultimátum. Ještě jeden přešlap a končíš. A onou poslední kapkou byla právě rozmíška s tehdejším brankářem Alexem Georgijevem. Jak se vše seběhlo, přiblížil ze svého pohledu DeAngelo nyní pro Daily Faceoff.

O situaci z 30. listopadu 2021 promluvil DeAngelo vůbec poprvé.

Roky se spekulovalo, že se v kabině po prohře 5:4 po prodloužení s pittsburskými Pens porval s Georgijevem, že bulharského gólmana s ruským pasem napadl.

Teď DeAngelo odhalil detaily a poopravil představy fanoušků.

Zaprvé, ti dva si "do vlasů nevjeli" v šatně. ale už v tunelu, koridoru. Zadruhé, první ránu nedal horkokrevný Američan s italskými kořeny. A zatřetí, mělo zůstat jen o dvou úderů.

Jak se tedy vše seběhlo? "Zařval jsem na Georgiho po zpackaném zápase: Udělej za***nej zákrok. Kdybych byl zticha, tak by se ke mně neotočil a nic by se nestalo. Ten spor jsem odstartoval já, " uznal DeAngelo.

Ten je aktuálně bez smlouvy, nejspíš odejde do KHL. On, bek s náramným ofenzivním kumštem, jemuž se kdysi věštil zisk Norris Trophy... Jenže jeho prudká povaha ho v kariéře tolikrát zbrzdila, že už mu dá v NHL těžko někdo šanci.

DeAngelo pokračoval: "To, co pak následovalo. jsem nečekal. Dal mi maskou hlavičku, trefil mě do plexi, o které jsem se zranil. Začala mi téct krev. Sekl jsem ho pak hokejkou do masky."

Poté je měli spoluhráči od sebe roztrhnout.

Vedení Rangers poté oba kohouty požádalo, aby vynechali další den trénink.

DeAngelo byl následně zapsán na listinu nechráněných hráčů. New York to udělal dosti svérázně, odepsaný borec se o tom dozvěděl ze sociálních sítí. Až jednomu naskočí Karel Poborský a pražská Sparta.

Že by DeAngelo cítil vůči Georgijevovi nějakou zášť? Ne, nemá mu za zlé, že reagoval tak prudce. "Z ničeho ho neviním, protože sám nevím, jak bych po prohraném mači reagoval. Nikdy jsem ho nevinil, prostě se to vyhrotilo."

Načež dodal: "Byla to poslední kapka." Do áčka se už nikdy nevrátil, byl vyplacen ze smlouvy. To samé se mu stalo také u Hurikánů u Caroliny, a tak byl historicky prvním hráčem v NHL, co zažil dva buyouty.

Letos se k němu přidal Ryan Suter.

Share on Google+