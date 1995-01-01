Dallas a Calgary si vyměnili nechtěné. Bude to pro odpadlíky poslední šance?

3. února 13:00David Zlomek
Výměna mezi Dallasem a Calgary na první pohled vypadá jako rutinní úklid na farmách, ale pod povrchem jde o jasný pokus dvou talentů restartovat kariéru dřív, než nad nimi NHL definitivně zavře vodu. Hlavním jménem trejdu je Jeremie Poirier, kterého Stars získali výměnou za Gavina Whitea.
Poirier přitom do profi hokeje vletěl jako kometa a po premiérové sezoně v AHL, kde byl zvolen do All-Rookie týmu, se o něm mluvilo jako o budoucí hvězdě na hraně prvního týmu. Jenže ofenzivní kouzlo časem vyprchalo a jeho slabá obranná hra zůstala terčem ostré kritiky, kterou se mu nikdy nepodařilo umlčet.
V letošní sezóně se Poirier v dresu Wranglers vyloženě trápil. V 35 zápasech posbíral pouhých šest bodů a ztratil i svou výsadní pozici rozehrávače přesilovek, kde ho převálcovali mladší dravci jako Hunter Brzustewicz nebo Zayne Parekh. Calgary se ho proto rozhodlo zbavit dřív, než mu v létě vyprší smlouva a stane se volným hráčem. Pro Dallas je to levný hazard, Stars chybí v záložním týmu Texasu tvořivý bek a Poirier by tam mohl znovu najít ztracené sebevědomí v roli, kterou v Calgary ztratil.
Opačným směrem putuje Gavin White, který je v mnoha ohledech Poirierovým protikladem. White nikdy nepatřil mezi opěvované talenty z předních příček draftu, ale jeho vývoj má stabilně vzestupnou tendenci. Jako defenzivní specialista s pravým držením hole je pro Calgary přesně tím typem hráče, který v organizaci chyběl. Wranglers totiž museli kvůli nedostatku praváků často lepit sestavu leváky hrajícími přes ruku, což by měl White vyřešit.
Zatímco Poirier dostane v Texasu pravděpodobně šanci vést první přesilovkovou formaci, White by si měl v Calgary vybojovat výrazně více minut na ledě, než kolik dostával v systému Dallasu. Pro oba obránce je to možná poslední reálná příležitost, jak se odrazit zpět k vysněnému debutu v NHL.
