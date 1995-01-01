Dallas dal Edmontonu sedm gólů! San Jose slaví výhru v Bostonu

13. března 6:15Jan Šlapáček
V noci na pátek bylo na programu hned čtrnáct zápasů a rozhodně bylo co sledovat! Co zajímavého se událo?
Nejistota s brankáři v Edmontonu nadále pokračuje. Tristan Jarry na ledě Dallasu svůj tým vůbec nepodržel, ze sedmadvaceti střel jich hned sedm pustil za svá záda a Stars si připsali vysoké vítězství 7:2. První hvězdou utkání byl vyhlášen Jason Robertson, který skončil s bilancí 2+2.
Těžký zápas na ledě Bostonu zvládli hokejisté San Jose, kteří dokázali vyhrát 4:2 a dostali se v Západní konferenci na druhou divokou kartu, která by týmu z Kalifornie zajistila účast v play-off. Alex Nedeljkovic pochytal devětatřicet střel.
Toronto zažilo proti Anaheimu zápas plný emocí. Maple Leafs proti Ducks prohrávali o dva góly a vypadalo to, že si připíší další porážku. Faul Radka Gudase na kapitána Austona Matthewse domácí hokejisty nabudil a ti nakonec vyhráli 6:4.
Boston Bruins - San Jose Sharks
2:4 (0:1, 0:1, 2:2)
Branky a nahrávky
49. Minten (Pastrňák, Chusnutdinov), 60. Pastrňák (McAvoy, Mittelstadt) – 6. Misa (Eklund, Toffoli), 35. Toffoli (Celebrini, Orlov), 44. Graf (Wennberg), 49. Eklund (S. Dickinson, Misa).
Statistika
Střely na bránu: 41 – 28 | Přesilová hra: 0/2 – 1/2 | Trestné minuty: 14 – 24
Kdo se postavil do brankoviště?
Jeremy Swayman (BOS) – 24 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 56:45
Alex Nedeljkovic (SJS) – 39 zákroků, 2 OG, úspěšnost 95,1 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
David Pastrňák (BOS) – 1+1, 0 účast, 4 střely na bránu, TM 10, čas na ledě 25:01
Pavel Zacha (BOS) – 0+0, -3 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:05
Tři hvězdy utkání
1. Alex Nedeljkovic (SJS) - 39 zákroků
2. William Eklund (SJS) - 1+1
3. Tyler Toffoli (SJS) - 1+1
Buffalo Sabres - Washington Capitals
1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
Branky a nahrávky
7. Carrick (Malenstyn, Power) – 23. R. Leonard, 59. Chychrun (Protas, T. van Riemsdyk).
Statistika
Střely na bránu: 30 – 23 | Přesilová hra: 0/2 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Ukko-Pekka Luukkonen (BUF) – 21 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,3 %, odchytal 58:33
Charlie Lindgren (WSH) – 29 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,7 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 19:56
Tři hvězdy utkání
1. Jakob Chychrun (WSH) - 1+0
2. Ryan Leonard (WSH) - 1+0
3. Sam Carrick (BUF) - 1+0
Toronto Maple Leafs - Anaheim Ducks
6:4 (1:2, 2:1, 3:1)
Branky a nahrávky
8. Maccelli, 31. Matthews (Knies, Nylander), 37. Tavares (Knies, Maccelli), 41. Nylander (Knies, Maccelli), 49. Groulx (Carlo), 59. Knies (Nylander) – 13. C. Gauthier (LaCombe, Sennecke), 15. I. Moore (Harkins), 23. Minťukov (Poehling, Viel), 60. Killorn (Viel, Trouba).
Statistika
Střely na bránu: 29 – 40 | Přesilová hra: 3/8 – 0/5 | Trestné minuty: 46 – 41
Kdo se postavil do brankoviště?
Joseph Woll (TOR) – 36 zákroků, 4 OG, úspěšnost 90,0 %, odchytal 60:00
Lukáš Dostál (ANA) – 23 zákroků, 5 OG, úspěšnost 82,1 %, odchytal 59:12
Česká a slovenská stopa
Lukáš Dostál (ANA) – 23 zákroků, 5 OG, úspěšnost 82,1 %, odchytal 59:12
Radko Gudas (ANA) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 15, čas na ledě 10:09
Tři hvězdy utkání
1. Matthew Knies (TOR) - 1+3
2. Matias Maccelli (TOR) - 1+2
3. Benoit-Olivier Groulx (TOR) - 1+0
Tampa Bay Lightning - Detroit Red Wings
4:1 (0:0, 1:0, 3:1)
Branky a nahrávky
21. Guentzel (Kučerov, Perry), 42. Goncalves (Point), 57. Goncalves (Point, Kučerov), 57. Guentzel (Cirelli) – 48. Compher (DeBrincat, P. Kane).
Statistika
Střely na bránu: 28 – 25 | Přesilová hra: 1/1 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 2
Kdo se postavil do brankoviště?
Andrej Vasilevskij (TBL) – 24 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,0 %, odchytal 60:00
John Gibson (DET) – 24 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 59:32
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Andrej Vasilevskij (TBL) – 24 zákroků
2. Gage Goncalves (TBL) – 2+0
3. Jake Guentzel (TBL) – 2+0
Florida Panthers - Columbus Blue Jackets
2:1pp. (0:0, 0:1, 1:0 - 1:0)
Branky a nahrávky
42. Bennett (Reinhart, Samoskevich), 63. Reinhart (M. Tkachuk, Benning) – 34. Fantilli (Marchment).
Statistika
Střely na bránu: 21 – 31 | Přesilová hra: 2/2 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Sergej Bobrovskij (FLA) – 30 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,8 %, odchytal 62:20
Elvis Merzļikins (CBJ) – 19 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,5 %, odchytal 62:20
Česká a slovenská stopa
Tomáš Nosek (FLA) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 16:04
Tři hvězdy utkání
1. Sam Reinhart (FLA) – 1+1
2. Sergej Bobrovskij (FLA) – 30 zákroků
3. Sam Bennett (FLA) – 1+0
New Jersey Devils - Calgary Flames
4:5 (1:2, 1:2, 2:1)
Branky a nahrávky
17. Cyplakov (Bjugstad), 22. Nemec (L. Hughes, Markström), 50. J. Hughes (Bratt, Hamilton), 60. L. Hughes (Bratt, J. Hughes) – 6. Beecher (Gridin), 15. Bahl (Määttä, Klapka), 21. Beecher, 37. Šarangovič (R. Strome, Olofsson), 45. Backlund (Farabee, Pachal).
Statistika
Střely na bránu: 31 – 28 | Přesilová hra: 2/3 – 0/0 | Trestné minuty: 0 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Jacob Markström (NJD) – 23 zákroků, 5 OG, úspěšnost 82,14 %, odchytal 55:55
Dustin Wolf (CGY) – 27 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,1 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Adam Klapka (CGY) – 0+1, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 11:58
Šimon Nemec (NJD) – 1+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 21:22
Tři hvězdy utkání
1. John Beecher (CGY) - 2+0
2. Kevin Bahl (CGY) - 1+0
3. Jegor Šarangovič (CGY) - 1+0
Carolina Hurricanes - St. Louis Blues
1:3 (1:0, 0:1, 0:2)
Branky a nahrávky
9. Jankowski – 24. Snuggerud (Holloway, C. Fowler), 56. Snuggerud (Holloway, R. Thomas), 60. Bučněvič (Finley, Toropčenko).
Statistika
Střely na bránu: 32 – 17 | Přesilová hra: 0/2 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Brandon Bussi (CAR) – 14 zákroků, 2 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 57:06
Jordan Binnington (STL) – 31 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,9 %, odchytal 58:34
Česká a slovenská stopa
Dalibor Dvorský (STL) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 12:24
Tři hvězdy utkání
1. Jordan Binnington (STL) - 31 zákroků
2. Jimmy Snuggerud (STL) - 2+0
3. Mark Jankowski (CAR) - 1+0
Dallas Stars - Edmonton Oilers
7:2 (3:0, 2:2, 2:0)
Branky a nahrávky
2. Benn (Heiskanen, Steel), 14. Steel (Duchene, Bourque), 16. J. Robertson, 26. W. Johnston (J. Robertson, Heiskanen), 27. J. Robertson (W. Johnston, Heiskanen), 42. Benn (J. Robertson, W. Johnston), 59. Duchene (Blackwell, Lindell) – 28. Bouchard (K. Kapanen, Draisaitl), 32. J. Dickinson (Ekholm, Roslovic).
Statistika
Střely na bránu: 27 – 32 | Přesilová hra: 2/4 – 0/3 | Trestné minuty: 22 – 24
Kdo se postavil do brankoviště?
Tristan Jarry (EDM) – 20 zákroků, 7 OG, úspěšnost 74,1 %, odchytal 60:00
Jake Oettinger (DAL) – 30 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,8 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Jason Robertson (DAL) - 2+2
2. Jamie Benn (DAL) - 2+0
3. Miro Heiskanen (DAL) - 0+3
Minnesota Wild - Philadelphia Flyers
2:3sn. (0:1, 2:0, 0:1 - 0:0)
Branky a nahrávky
29. Boldy (Zuccarello, Q. Hughes), 38. Kaprizov (Faber, Q. Hughes) – 19. Andrae (Zegras), 48. Tippett (Grundström, Sanheim), rozh. náj. Konecny.
Statistika
Střely na bránu: 23 – 26 | Přesilová hra: 1/3 – 0/4 | Trestné minuty: 8 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Jesper Wallstedt (MIN) – 24 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 65:00
Daniel Vladař (PHI) – 21 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,3 %, odchytal 65:00
Česká a slovenská stopa
Daniel Vladař (PHI) – 21 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,3 %, odchytal 65:00
Tři hvězdy utkání
1. Travis Konecny (PHI) - 0+0
2. Quinn Hughes (MIN) - 0+2
3. Daniel Vladař (PHI) - 21 zákroků
Winnipeg Jets - New York Rangers
3:6 (0:1, 2:1, 1:4)
Branky a nahrávky
23. I. Rosén (Bryson, Nyquist), 38. Connor (Scheifele, Salomonsson), 45. Vilardi (Lowry, Perfetti) – 2. Fox (Zibanejad), 28. Lafrenière (Borgen, Perreault), 42. Kartye (M. Robertson, Schneider), 47. Perreault (Schneider, Lafrenière), 52. Edström (Trocheck, Sheary), 60. Laba (Kartye, Trocheck).
Statistika
Střely na bránu: 26 – 17 | Přesilová hra: 0/1 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 2
Kdo se postavil do brankoviště?
Connor Hellebuyck (WPG) – 11 zákroků, 5 OG, úspěšnost 68,8 %, odchytal 58:34
Igor Šesťorkin (NYR) – 23 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,5 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Jaroslav Chmelař (NYR) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 8:45
Tři hvězdy utkání
1. Gabe Perreault (NYR) – 1+1
2. Kyle Connor (WPG) – 1+0
3. Braden Schneider (NYR) – 0+2
Utah Mammoth - Chicago Blackhawks
2:3pp. (0:0, 1:0, 1:2 - 0:1)
Branky a nahrávky
26. Guenther (L. Cooley, Sergačov), 54. Peterka (Carcone) – 43. Bertuzzi (Bedard, Nazar), 50. Nazar (Teräväinen, Bertuzzi), 64. Bedard (Vlasic, Lardis).
Statistika
Střely na bránu: 31 – 23 | Přesilová hra: 0/1 – 1/1 | Trestné minuty: 4 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Karel Vejmelka (UTA) – 20 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,0 %, odchytal 63:57
Spencer Knight (CHI) – 29 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,5 %, odchytal 63:57
Česká a slovenská stopa
Karel Vejmelka (UTA) – 20 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,0 %, odchytal 63:57
Tři hvězdy utkání
1. Connor Bedard (CHI) - 1+1
2. Frank Nazar (CHI) - 1+1
3. JJ Peterka (UTA) - 1+0
Vancouver Canucks - Nashville Predators
4:3sn. (1:1, 0:2, 2:0 - 0:0)
Branky a nahrávky
9. Boeser (Rossi, Hronek), 56. Rossi (Öhgren), 59. Hronek (Boeser, Rossi), rozh. náj. DeBrusk – 19. Jost (J. Barron, Svečkov), 26. Jost (Josi, Ufko), 35. Matthew Wood.
Statistika
Střely na bránu: 27 – 19 | Přesilová hra: 0/1 – 0/2 | Trestné minuty: 6 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Nikita Tolopilo (VAN) – 16 zákroků, 3 OG, úspěšnost 84,2 %, odchytal 63:53
Juuse Saros (NSH) – 24 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 65:00
Česká a slovenská stopa
Filip Hronek (VAN) – 1+1, +3 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 18:44
Tři hvězdy utkání
1. Marco Rossi (VAN) – 1+2
2. Tyson Jost (NSH) – 2+0
3. Filip Hronek (VAN) – 1+1
Vegas Golden Knights - Pittsburgh Penguins
6:2 (1:0, 2:2, 3:0)
Branky a nahrávky
9. Sissons (Bowman), 26. Dorofejev (Korczak, Bowman), 30. Marner (Dorofejev), 45. Dorofejev (Marner), 47. Eichel (Barbašov, Theodore), 59. McNabb (Eichel) – 29. Rakell (Rust, Shea), 37. Kindel (Mantha, Shea).
Statistika
Střely na bránu: 17 – 26 | Přesilová hra: 0/2 – 0/3 | Trestné minuty: 12 – 10
Kdo se postavil do brankoviště?
Adin Hill (VGK) – 24 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 60:00
Arturs Šilovs (PITT) – 11 zákroků, 5 OG, úspěšnost 68,8 %, odchytal 53:02
Česká a slovenská stopa
Tomáš Hertl (VGK) – 0+0, +3 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 17:07
Tři hvězdy utkání
1. Pavel Dorofejev (VGK) 2+1
2. Mitchell Marner (VGK) 1+1
3. Adin Hill (VGK) – 24 zákroků
Seattle Kraken - Colorado Avalanche
1:5 (0:3, 1:1, 0:1)
Branky a nahrávky
34. R. Evans (Stephenson) – 4. Nečas (D. Toews, MacKinnon), 13. MacKinnon (Nečas, D. Toews), 19. N. Roy (Nelson, MacKinnon), 38. Kadri (Malinski, MacKinnon), 53. Kiviranta (Manson, Kelly).
Statistika
Střely na bránu: 29 – 26 | Přesilová hra: 0/2 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Joey Daccord (SEA) – 12 zákroků, 3 OG, úspěšnost 80,0 %, odchytal 20:00
Philipp Grubauer (SEA) – 9 zákroků, 2 OG, úspěšnost 81,8 %, odchytal 39:43
Scott Wedgewood (COL) – 28 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,6 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Martin Nečas (COL) – 1+1, +3 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 22:32
Tři hvězdy utkání
1. Nathan MacKinnon (COL) - 1+3
2. Martin Nečas (COL) - 1+1
3. Devon Toews (COL) - 0+2