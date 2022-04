Dallas dal šest gólů Chicagu! Skvělou formu potvrdil Washington

NHL POINTS!



Sidney Crosby becomes the seventh-fastest player to reach 1,400 points in @NHL history behind Wayne Gretzky (580 GP), Mario Lemieux (691 GP), Marcel Dionne (1,022 GP), Phil Esposito (1,070 GP), Jaromir Jagr (1,086 GP), and Steve Yzerman (1,093 GP). pic.twitter.com/ipXkUdmtfY