Dallas hostí Floridu, Seattle změří síly s Vegas

Na dnešním programu je deset zápasů. Co nás dnes čeká a které zápasy budou v televizi?

Celý program odstartuje o půlnoci pěti zápasy. Na televizní utkání si ale budete muset počkat až do 1:00. Na Nova Sportu 1 poběží duel mezi Dallasem Stars a Floridou Panthers. Oba týmy už mají, dalo by se říct, play-off jisté. Stále ale běží vyrovnaná bitva o vítěze základní části. Do konce zbývá přibližně 16 kol.

Druhým televizním zápasem (Nova Sport 2) je Seattle Kraken - Vegas Golden Knights. Vegas z posledních devíti zápasů vyhráli pouze dvakrát. Jak tomu bude dnes?

Share on Google+