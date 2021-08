Dallas má narvané brankoviště. Kdo půjde z kola ven?

Jestli má někdo napjatou situaci v brankovišti, pak jsou to Dallas Stars. Hvězdy mají ve svém týmu hned čtyři skvělé gólmany hodné místa v NHL. Jak známo, místo je pouze pro dva. Někdo tak bude muset z kola ven. Bude zajímavé sledovat, jak se vedení Hvězd k tomuto problému, který si z části vytvořilo samo, postaví.

O koho tedy jde?

Jako první zmiňme Bradena Holtbyho, který se po vyplacení ze smlouvy ve Vancouveru stal volným hráčem. Na angažmá nečekal dlouho, po otevření trhu po něm hned skočil právě Dallas. Ligou ostříleného gólmana si pořídil na rok s roční výplatou dva miliony dolarů.

Otazník visí nad druhým brankářem. Bena Bishopa na celou uplynulou sezonu vyřadilo ze hry zranění kolena a je dost možné, že situace se bude opakovat i v ročníku následujícím. O jeho zdravotním stavu můžeme ale zatím pouze spekulovat.

A nakonec dvojice gólmanů, o kterou se Stars opírali celou minulou sezonu. Veterán Anton Chudobin a Jake Oettinger by o své místo přišli velice neradi, nicméně dá se předpokládat, že právě jeden z těchto dvou o svou pozici přijde.

V Dallasu rozhodně počítají s Holtbym, jeho podpis by jinak nedával smysl. Zdravý Bishop by o svou pozici také přijít neměl. Dostáváme se tak ke dvěma gólmanů, jejich odchod jsme naznačovali.

U Oettingera by slovo odchod nabíralo maličko jiných rozměrů. Díky své smlouvě je totiž pro Stars velice výhodný, jelikož ho bez starostí mohou poslat na farmu. Nováčkovský kontrakt mu vyprší po následující sezoně.

Otázky tak vyvstávají u Antona Chudobina. Hrdina play off 2020 by se mohl stěhovat, zájem by o něj určitě byl. Elliotte Friedman, známý novinář, uvedl, že by o pětatřicetiletého gólmana měli velký zájem v Edmontonu.

Jediný háček nastává v tom, že by Oilers museli najít kupce pro Mikko Koskinena a jeho kontrakt na 4,5 milionů ročně.

Spolehlivý gólman by se hodil například Arizoně, která vyměnila svou jedničku Darcyho Kuempera do Colorada. Týmů, kterým by se Chudobin mohl hodit, je však mnoho.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+