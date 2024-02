Dallas nasázel devět branek, Florida jde do čela konference. Výhru Sharks řídil Zadina

NHL má za sebou dalších dvanáct utkání. Na 15. února 2024 bude v dobrém vzpomínat Dallas, který na ledě Nashvillu nasázel devět branek. Florida se i díky bostonské prohře se Seattlem vyhoupla do čela Východní konference. Zadařilo se také San Jose, které v Calgary uspělo 6:3, přičemž hned čtyřmi body se na výhře podílel český útočník Filip Zadina.

BOSTON BRUINS - SEATTLE KRAKEN

1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Třetí prohra v řadě

Boston potřetí za sebou nedokázal vyhrát. Medvědi sice do utkání s Kraken dobře vstoupili díky Davidu Pastrňákovi, jenže poté už pálili pouze hosté, za které tři kanadské body nasbíral útočník Beniers. Výborný výkon podal gólman Daccord, který kryl 36 domácích pokusů.

Branky a nahrávky

5. Pastrňák (Zacha, McAvoy) – 10. Eberle (Bjorkstrand, Beniers), 38. Tolvanen (Beniers), 49. Beniers (Wennberg), 60. McCann.

Statistika

Střely na bránu: 37 – 26 | Přesilová hra: 0/2 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Jeremy Swayman (BOS) – 22 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,0 %, odchytal 57:38

Joey Daccord (SEA) – 36 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,3 %, odchytal 59:43

Česká a slovenská stopa

David Pastrňák (BOS) – 1+0, +1 účast, 7 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 23:27

Pavel Zacha (BOS) – 0+1, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 20:43

Tomáš Tatar (SEA) – 0+0, 0 účast, 0 střel na branku, TM 0, čas na ledě 11:12

Tři hvězdy utkání

1. Joey Daccord (SEA) – 36 zákroků

2. Matty Beniers (SEA) – 1+2

3. David Pastrňák (BOS) – 1+0

BUFFALO SABRES - FLORIDA PANTHERS

0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Stolarz poslal Floridu do čela konference

Dalšího zaváhání Bostonu využila Florida, která se díky výhře v Buffalu dostala o skóre do čela Východní konference. Panteři zapsali čtvrtou výhru za sebou především díky brankáři Stolarzovi, jenž pochytal všech 45 ran domácího Buffala.

Branky a nahrávky

10. Verhaeghe (Barkov), 38. Lundell (M. Tkachuk, Forsling), 59. Verhaeghe (Reinhart, Barkov), 60. Lomberg (Forsling, Lundell).

Statistika

Střely na bránu: 45 – 31 | Přesilová hra: 0/2 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 14

Kdo se postavil do brankoviště?

Eric Comrie (BUF) – 27 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,0 %, odchytal 59:05

Anthony Stolarz (FLA) – 45 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 59:55

Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.

Tři hvězdy utkání

1. Anthony Stolarz (FLA) – 45 zákroků

2. Carter Verhaeghe (FLA) – 2+0

3. Anton Lundell (FLA) – 1+1

NEW JERSEY DEVILS - LOS ANGELES KINGS

1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Rittich znovu čaroval

Los Angeles i díky dalšímu skvělému výkonu gólmana Davida Ritticha veze z ledu New Jersey dva body. O výhře 2:1 rozhodl v 55. minutě svým sedmnáctým gólem v tomto ročníku hostující útočník Quinton Byfield.

Branky a nahrávky

33. Toffoli (Bratt, J. Hughes) – 29. Kopitar (Kempe), 55. Byfield (B. Clarke, Dubois).

Statistika

Střely na bránu: 27 – 29 | Přesilová hra: 1/5 – 1/4 | Trestné minuty: 10 – 12

Kdo se postavil do brankoviště?

Nico Daws (NJD) – 27 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,1 %, odchytal 58:04

David Rittich (LAK) – 26 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,3 %, odchytal 59:14

Česká a slovenská stopa

Ondřej Palát (NJD) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 13:38

Tomáš Nosek (NJD) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 9:53

Šimon Nemec (NJD) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 15:29

David Rittich (LAK) – 26 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,3 %, odchytal 59:14

Tři hvězdy utkání

1. Quinton Byfield (LAK) – 1+0

2. David Rittich (LAK) – 26 zákroků

3. Nico Daws (NJD) – 27 zákroků

NEW YORK RANGERS - MONTREAL CANADIENS

7:4 (0:1, 4:1, 3:2)

Kreider s Foxem zářili

Jezdci se radovali v šestém utkání za sebou! Tentokrát si na domácím ledě poradili s Montrealem. Duel rozhodli ve druhé třetině, ve které vstřelili čtyři branky. Hrdinou zápasu se stal útočník Chris Kreider, který třikrát skóroval. Hned na čtyři branky svého celku asistoval ofenzivní zadák Adam Fox.

Branky a nahrávky

32. Kreider (Zibanejad, Trouba), 33. Cuylle (R. Lindgren, Fox), 35. Zibanejad (Fox, Panarin), 36. Kreider (Panarin, Fox), 45. Trocheck (Panarin, Schneider), 48. Kreider (Zibanejad, Vesey), 50. Kakko (Fox, Cuylle) – 15. J. Evans (Jos. Anderson, Pearson), 37. Slafkovský (Caufield), 47. Caufield (Matheson, Suzuki), 52. Caufield (Slafkovský, Guhle).

Statistika

Střely na bránu: 31 – 35 | Přesilová hra: 1/4 – 1/5 | Trestné minuty: 10 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Jonathan Quick (NYR) – 31 zákroků, 4 OG, úspěšnost 88,6 %, odchytal 59:28

Samuel Montembeault (MTL) – 24 zákroků, 7 OG, úspěšnost 77,4 %, odchytal 60:00

Česká a slovenská stopa

Juraj Slafkovský (MTL) – 1+1, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:59

Tři hvězdy utkání

1. Chris Kreider (NYR) – 3+0

2. Adam Fox (NYR) – 0+4

3. Mika Zibanejad (NYR) – 1+2

OTTAWA SENATORS - ANAHEIM DUCKS

1:5 (0:1, 0:2, 1:2)

Vítězná série Ottawy skončila

Ottawa nedokázala navázat na čtyři výhry v řadě. V domácím prostředí si tentokrát neporadila s Anaheimem, který uspěl jednoznačně 5:1. Dvě branky Ducks měl na svědomí Mason McTavish, jenž byl vyhlášen první hvězdou klání.

Branky a nahrávky

45. Giroux – 10. Mintjukov (Terry, Carlsson), 38. Vatrano (Fowler, R. Strome), 39. McTavish (Silfverberg, Vatrano), 43. McTavish (Terry, Fowler), 50. Fowler (R. Strome, Vatrano).

Statistika

Střely na bránu: 34 – 20 | Přesilová hra: 0/4 – 2/2 | Trestné minuty: 8 – 12

Kdo se postavil do brankoviště?

Joonas Korpisalo (OTT) – 15 zákroků, 5 OG, úspěšnost 75,0 %, odchytal 60:00

John Gibson (ANA) – 15 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 40:00

Lukáš Dostál (ANA) – 18 zákroků, 1 OG, úspěšnost 94,7 %, odchytal 20:00

Česká a slovenská stopa

Dominik Kubalík (OTT) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 10:07

Lukáš Dostál (ANA) – 18 zákroků, 1 OG, úspěšnost 94,7 %, odchytal 20:00

Radko Gudas (ANA) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 21:52

Tři hvězdy utkání

1. Mason McTavish (ANA) – 2+0

2. Frank Vatrano (ANA) – 1+2

3. Cam Fowler (ANA) – 1+2

TAMPA BAY LIGHTNING - COLORADO AVALANCHE

6:3 (2:1, 0:1, 4:1)

Dominance ve třetí třetině

Tampa po výhrách s Columbusem a Bostonem dokázala zvládnout také utkání s Coloradem. Dlouho to vypadalo, že by mohly bodovat oba týmy, avšak třetí perioda jasně patřila domácím, kteří dali čtyři góly. Další povedený večer zaznamenal Nikita Kučerov, tentokrát zapsal dva góly a jednu nahrávku.

Branky a nahrávky

18. Point, 19. Kučerov (Hagel), 44. Stamkos (Kučerov, Hedman), 49. Kučerov (Point, Stamkos), 60. Cirelli (Hagel, Černák), 60. Perbix (Lilleberg, Eyssimont) – 16. Byram (Rantanen, MacKinnon), 36. Byram (Colton, Lehkonen), 44. Lehkonen (MacKinnon, Drouin).

Statistika

Střely na bránu: 39 – 31 | Přesilová hra: 0/2 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Andrej Vasilevskij (TBL) – 28 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,3 %, odchytal 59:51

Justus Annunen (COL) – 33 zákroků, 4 OG, úspěšnost 89,2 %, odchytal 57:38

Česká a slovenská stopa

Erik Černák (TBL) – 0+1, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 20:45

Tři hvězdy utkání

1. Nikita Kučerov (TBL) – 2+1

2. Steven Stamkos (TBL) – 1+1

3. Brayden Point (TBL) – 1+1

TORONTO MAPLE LEAFS - PHILADELPHIA FLYERS

4:3pp. (0:1, 3:0, 0:2 - 1:0)

Matthews dal hattrick, Nylander rozhodl

Toronto potvrdilo roli favorita, ale s Philadelphií to podle očekávání jednoduché nemělo. Ve druhé třetině zaznamenal čistý hattrick kanonýr Auston Matthews, jenže Letci v posledních šesti minutách třetí třetiny vstřelili dvě branky a šlo se do prodloužení. To rozhodl po necelé minutě William Nylander.

Branky a nahrávky

32. Matthews (Marner), 35. Matthews (Marner, W. Nylander), 39. Matthews (Liljegren), 61. W. Nylander (Liljegren, Marner) – 8. Sanheim (Laughton, Konecny), 55. Hathaway (N. Cates, Seeler), 56. Konecny (Tippett, Farabee).

Statistika

Střely na bránu: 28 – 32 | Přesilová hra: 1/3 – 1/3 | Trestné minuty: 15 – 25

Kdo se postavil do brankoviště?

Ilja Samsonov (TOR) – 29 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,6 %, odchytal 60:54

Samuel Ersson (PHI) – 24 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 60:54

Česká a slovenská stopa

David Kämpf (TOR) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 12:43

Tři hvězdy utkání

1. Auston Matthews (TOR) – 3+0

2. William Nylander (TOR) – 1+1

3. Travis Konecny (PHI) – 1+1

ST. LOUIS BLUES - EDMONTON OILERS

6:3 (1:2, 4:0, 1:1)

Druhá třetina jasně pro Blues

St. Louis navýšilo svůj náskok na pozicích pro play-off na čtyři body. V domácím prostředí si připsalo důležitou výhru v poměru 6:3 nad Edmontonem. Ačkoliv kanadský tým po první části vedl, v té druhé rozhodli domácí díky čtyřem vstřeleným brankám.

Branky a nahrávky

11. Thomas (Leddy, Bučněvič), 22. Neighbours (B. Schenn, Krug), 29. Krug (Neighbours, Kessel), 36. Kyrou (Neighbours, Thomas), 40. Bučněvič (Thomas, Kyrou), 58. Saad – 14. Draisaitl (McDavid, Bouchard), 20. Nugent-Hopkins (Hyman, McDavid), 52. Perry (Kulak, McDavid).

Statistika

Střely na bránu: 30 – 38 | Přesilová hra: 2/8 – 1/3 | Trestné minuty: 11 – 21

Kdo se postavil do brankoviště?

Jordan Binnington (STL) – 35 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,1 %, odchytal 59:40

Stuart Skinner (EDM) – 24 zákroků, 5 OG, úspěšnost 82,8 %, odchytal 59:38

Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.

Tři hvězdy utkání

1. Robert Thomas (STL) – 1+2

2. Jake Neighbours (STL) – 1+2

3. Jordan Binnington (STL) – 35 zákroků

NASHVILLE PREDATORS - DALLAS STARS

2:9 (0:4, 2:3, 0:2)

Deset branek Stars nebylo daleko

Dallas odehrál na ledě Nashvillu výtečný zápas, ve kterém si zapsal jasné vítězství 9:2. Hvězdy do utkání výborně vstoupily, neboť po první periodě vedly už 4:0 a navíc počet střel na branku po úvodní dvacetiminutovce byl 18:1. Ve 49. minutě dal devátou branku Stars Johnston, poté hosté už lehce polevili.

Branky a nahrávky

30. Co. Smith (McCarron, A. Carrier), 32. Novak (Nyquist) – 1. Steel, 5. Duchene (Marchment), 13. Cr. Smith (Steel), 16. W. Johnston (Dellandrea, Harley), 25. Heiskanen (W. Johnston, Dellandrea), 31. Seguin (W. Johnston, Marchment), 40. Duchene (Seguin, R. Suter), 44. Dellandrea (J. Robertson, R. Suter), 49. W. Johnston (Seguin).

Statistika

Střely na bránu: 29 – 41 | Přesilová hra: 0/2 – 2/3 | Trestné minuty: 16 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Juuse Saros (NSH) – 14 zákroků, 4 OG, úspěšnost 77,8 %, odchytal 20:00

Kevin Lankinen (NSH) – 18 zákroků, 5 OG, úspěšnost 78,3 %, odchytal 40:00

Jake Oettinger (DAL) – 20 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 40:00

Scott Wedgewood (DAL) – 7 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 20:00

Česká a slovenská stopa

Radek Faksa (DAL) – 0+0, +2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 14:57

Tři hvězdy utkání

1. Matt Duchene (DAL) – 2+0

2. Wyatt Johnston (DAL) – 2+2

3. Ty Dellandrea (DAL) – 1+2

CHICAGO BLACKHAWKS - PITTSBURGH PENGUINS

1:4 (0:2, 1:0, 0:2)

Tučňáci zabrali

Po třech porážkách v řadě zamířil Pittsburgh do Chicaga, kde potvrdil roli favorita. Domácím se do sestavy vrátil útočník Connor Bedard, který jednou asistoval, ale to bylo ze strany Blackhawks vše. Za Penguins se dvakrát prosadil kapitán Sidney Crosby.

Branky a nahrávky

29. Kurashev (Bedard, N. Foligno) – 1. Crosby (M. Pettersson, Rakell), 13. R. Smith (D. O'Connor), 46. Crosby (Rakell, M. Pettersson), 60. Rust (Letang).

Statistika

Střely na bránu: 28 – 27 | Přesilová hra: 0/2 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Arvid Söderblom (CHI) – 23 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,5 %, odchytal 59:30

Alex Nedeljkovic (PIT) – 27 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,4 %, odchytal 59:59

Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.

Tři hvězdy utkání

1. Sidney Crosby (PIT) – 2+0

2. Rickard Rakell (PIT) – 0+2

3. Philipp Kurashev (CHI) – 1+0

CALGARY FLAMES - SAN JOSE SHARKS

3:6 (1:0, 1:3, 1:3)

Velký večer Filipa Zadiny!

Přestože Žraloci po první části v Calgary prohrávali, nakonec se radovali z jasné výhry 6:3. Strůjcem vítězství byl Filip Zadina, který dva góly sám dal a na dva asistoval, tudíž zcela zaslouženě byl vyhlášen první hvězdou utkání. San Jose po dvou prohrách znovu uspělo.

Branky a nahrávky

5. Kadri (Pospíšil), 40. Backlund (C. Tanev, Hanifin), 57. Kuzmenko (C. Tanev, Huberdeau) – 25. Granlund (Zadina), 28. Bailey (Zadina), 33. Kunin (Eklund, Burroughs), 45. Zadina (Sturm, Bailey), 46. Zadina (Bailey, M. Vlasic), 56. Kunin.

Statistika

Střely na bránu: 34 – 31 | Přesilová hra: 0/5 – 1/3 | Trestné minuty: 10 – 12

Kdo se postavil do brankoviště?

Dustin Wolf (CGY) – 25 zákroků, 6 OG, úspěšnost 80,6 %, odchytal 60:00

Mackenzie Blackwood (SJS) – 31 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,2 %, odchytal 60:00

Česká a slovenská stopa

Jan Rutta (SJS) – 0+0, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 19:38

Filip Zadina (SJS) – 2+2, +3 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 12:05

Martin Pospíšil (CGY) 0+1, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 14:20

Tři hvězdy utkání

1. Filip Zadina (SJS) – 2+2

2. Mackenzie Blackwood (SJS) – 31 zákroků

3. Luke Kunin (SJS) – 2+0

VANCOUVER CANUCKS - DETROIT RED WINGS

4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Úsporný režim Canucks stačil

Nejlepší tým celé NHL z Vancouveru podle očekávání doma porazil Detroit 4:1. Kosatkám v utkání s Red Wings stačilo ke čtyřem brankám jen jednadvacet střel na bránu. Dva góly měla na svědomí nová posila kanadského mužstva Elias Lindholm.

Branky a nahrávky

8. J. Miller, 10. E. Lindholm (E. Pettersson), 33. Zadorov (E. Pettersson, Höglander), 53. E. Lindholm (E. Pettersson) – 35. Compher (P. Kane, Fischer).

Statistika

Střely na bránu: 21 – 28 | Přesilová hra: 0/2 – 0/5 | Trestné minuty: 12 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Thatcher Demko (VAN) – 27 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,4 %, odchytal 59:36

Alex Lyon (DET) – 17 zákroků, 4 OG, úspěšnost 81,0 %, odchytal 56:05

Česká a slovenská stopa

Filip Hronek (VAN) – 0+0, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 24:08

Tři hvězdy utkání

1. Elias Pettersson (VAN) – 0+3

2. Thatcher Demko (VAN) – 27 zákroků

3. Elias Lindholm (VAN) – 2+0

