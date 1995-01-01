Dallas nasázel Edmontonu osmičku, Faksa si připsal dvě asistence

26. listopadu 7:33Radim Sochor
Dallas byl s ohledem na nevýraznou formu Edmontonu mírným favoritem utkání v Rogers Place. Celek z Texasu kanadského soupeře přejel debaklem 8:3, k němuž si pomohl i třemi využitými přesilovkami.
Edmonton letos prostě tápe. Obrana hoří, brankoviště ještě víc. Dallas dnes vyhnal Skinnera po osmi střelách z branky. A právě po těchto osmi pokusech bylo už tak trochu rozhodnuto, Stars z nich čtyřikrát skórovali.
První hvězdou zápasu se stal čtyřbodový Johnston, v zápase si připsal dvě asistence také Radek Faksa.
Edmonton Oilers – Dallas Stars
3:8 (0:4, 1:2, 2:2)
Branky a nahrávky
25. Clattenburg (Emberson, Janmark), 42. Bouchard (Podkolzin, Draisaitl), 50. Roslovic (McDavid, Savoie) – 4. Benn (W. Johnston, Steel), 11. Hintz (Heiskanen, J. Robertson), 16. Bastian (Faksa, Blackwell), 19. Steel (Benn, W. Johnston), 35. J. Robertson (Seguin, W. Johnston), 36. W. Johnston (J. Robertson, Seguin), 49. Hryckowian (Bourque, Koljačonok), 56. Bastian (Faksa)
Statistika
Střely na bránu: 25 – 30 | Přesilová hra: 0/1 – 3/4 | Trestné minuty: 10 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Stuart Skinner (EDM) – 4 zákroky, 4 OG, úspěšnost 50,0 %, odchytal 19:46
Calvin Pickard (EDM) – 18 zákroků, 4 OG, úspěšnost 81,8 %, odchytal 40:00
Jake Oettinger (DAL) – 22 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,0 %, odchytal 59:43
Česká a slovenská stopa
David Tomášek (EDM) – 0+0, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 15:35
Radek Faksa (DAL) – 0+2, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 14:07
Tři hvězdy utkání
1. Wyatt Johnston (DAL) – 1+3
2. Jason Robertson (DAL) – 1+2
3. Jamie Benn (DAL) – 1+1
