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Dallas? Ne, díky! Werenski odmítl trejd, mermomocí chce do Toronta

1. července 11:15

David Zlomek

Sága kolem elitního obránce Zacha Werenského nabírá na obrátkách a dostává velmi nepříjemný spád. Podle informací insiderů Chrise Johnstona a Elliotta Friedmana dostal osmadvacetiletý držitel Norris Trophy na stůl nabídku výměny z Columbusu Blue Jackets do Dallasu Stars. S díky odmítnul.

Obě organizace už byly v pondělí večer domluvené na transakci, která měla být oficiálně dotažena ve středu ráno, jakmile se kvůli platovému stropu a smluvním záležitostem otočí kalendář. Werenski však využil svou plnou klauzuli o nevyměnitelnosti a celou dohodu v úterý večer smetl ze stolu. Dallas, který o tomto vetu neměl až do poslední chvíle tušení, tak zůstal chycený uprostřed rozpadajícího se vztahu mezi hráčem a Jackets.

Hlavním stavebním kamenem protihodnoty ze strany Dallasu měl být mladý obránce Thomas Harley, přičemž ve hře byli i další hráči či draftové volby. Darren Dreger k situaci doplnil, že Werenski přesun do Texasu zablokoval z prostého důvodu, preferuje totiž výměnu do týmu v rámci Východní konference. Pierre LeBrun z TSN v této souvislosti zmínil jako hlavní adepty Tampu Bay Lightning a Toronto Maple Leafs. Podle jeho informací jsou to právě tyto dvě destinace, kvůli kterým by byl americký bek ochoten svou klauzuli o nevyměnitelnosti zrušit.

Werenského rázné rozhodnutí ukazuje, že vztahy mezi ním a Blue Jackets se ocitly v troskách a jeho dny v Ohiu mohou být sečteny. Columbus se sice plánoval po draftu s hráčem sejít a probrat budoucnost, jenže rodák z Michiganu měl pocit, že vše podstatné řekl už v dubnu.

Tehdy prohlásil, že v klubu odehraje zbývající dva roky své smlouvy, ale neplánuje podepsat žádné další prodloužení. Aktuálně vstupuje do pátého roku šestiletého kontraktu na 57,5 milionu dolarů s ročním platem 9,58 milionu dolarů. Plná klauzule mu běží do konce příští sezony, načež se pro ročník 2027/28 změní v modifikovanou desetičlennou listinu týmů, kam nemůže být vyměněn. Čeká se ale, že angažmá změní už letos v létě.

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