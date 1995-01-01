Dallas neotálel a ulovil před uzávěrkou také útočníka

6. března 16:54Jakub Ťoupek
Do Texasu se před dvěma dny možná až nečekaně přestěhoval Tyler Myers. Dallas ale potřeboval zvýšit šířku také ofenzivních lajn, tak se rozhodl angažovat Michaela Buntinga, jenž tuto sezónu začínal v Nashvillu. Predators tak mocně prodávají, dalším byl právě Bunting.
„Michael je pro náš tým velkým přínosem,“ prozradil k přesunu generální manažer Stars Jim Nill. „Díky jeho střeleckým schopnostem a fyzické zdatnosti je velmi těžké proti němu hrát. Těšíme se, až ho uvidíme na ledě v Dallasu.“
Po přestupu do Dallasu bude Bunting hrát už za svůj pátý tým za poslední čtyři sezóny. Před loňskou uzávěrkou přestupů si jej vzal právě Nashville, výměnou za Thomase Novaka a Luka Schenna.
Třicetiletý útočník měl v Nashvillu docela dobrou sezónu a chystal se na svou třetí cestu vstříc trade deadline. Před výměnou Bunting nastřílel 13 gólů a 18 asistencí v 61 zápasech, s průměrným časem na ledě lehce pod 15 minut na zápas.
Není to nejfyzičtější křídlo v lize, ale přináší do Dallasu sílu především při držení kotouče, což tým po zraněních potřeboval. Tyler Seguin byl již vyřazen ze zbytku sezóny, včetně play-off, zatímco Roope Hintz a Mikko Rantanen se v poslední době potýkají s lehčími zraněními.
Vzhledem ke zraněním v prvních dvou lajnách Dallasu je velice pravděpodobné, že právě tam Bunting zahájí své působení u Stars. Za předpokladu, že se všichni kromě Seguina vrátí do play-off, může Bunting poskytnout týmu další útočnou sílu ve třetí formaci.
I přesto, že se jedná o hráče, jehož smlouva brzy vyprší, musí být pro Predators třetí kolo draftu za takového hráče zklamáním. Úspěch na trhu sklidil Barry Trotz především díky výběru ve druhém kole draftu, který získal za McCarrona. Ano, McCarron sice vydělává o 3,6 milionu dolarů méně než Bunting a je centrem, ale Bunting ho bodově předčí více než dvojnásobně.
