Dallas porazil Seattle a míří do finále konference!

Čtyřka nejlepších se uzavírá! Ke Carolině, Floridě a Vegas se dnes v noci připojil ještě Dallas. Ten v sedmém zápase dokázal ve velmi vyrovnané bitvě zdolat Krakeny ze Seattlu.

DALLAS STARS - SEATTLE KRAKEN

2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

KONEČNÝ STAV SÉRIE: 4:3

Dallas je ve finále konference

Vyrovnaná série dospěla až do sedmého zápasu. Dallas měl výhodu domácího prostředí, ale nebylo to znát. Duel byl od samého začátku nesmírně vyrovnaný a skončil nejtěsnějším možným rozdílem. Skóre otevřel až ve 36. minutě Hintz. Poté se na další gól dlouho čekalo, padl až v 53. minutě a znovu to bylo do branky Seattlu. Hostům se v poslední minutě ještě podařilo snížit, ale vyrovnat už nikoliv. Dallas se tak ve finále konference postaví Vegas, které vyřadilo Edmonton.

Branky a nahrávky

36. Hintz, 53. W. Johnston (Dadonov, Harley) – 60. Bjorkstrand (Gourde)

Statistika

Střely na bránu: 28 – 23 | Přesilová hra: 0/1 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 2



Kdo se postavil do brankoviště?

Jake Oettinger (DAL) – 22 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,7%, odchytal 60:00

Philipp Grubauer (SEA) – 26 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,9%, odchytal 56:15



Česká a slovenská stopa

Radek Faksa (DAL) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 13:21



Tři hvězdy utkání

1. Jake Oettinger (DAL) – 22 zákroků

2. Roope Hintz (DAL) – 1+0

3. Wyatt Johnston (DAL) – 1+0

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 500 Kč na své první sázky!

Share on Google+