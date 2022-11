Dallas předvedl parádní obrat, Ďáblové i Medvědi přišli o vítěznou sérii

V noci na čtvrtek si fanoušci kanadsko-americké NHL přišli na své. Hrálo se hned 15 zápasů a pouze celky Los Angeles a Tampy měly volno. O vítězné série přišly dva nejlepší týmy Východní konference, Boston totiž padl na ledě Floridy a New Jersey doma nestačilo na Toronto. Fantastický obrat byl k vidění v Dallasu, který s Chicagem ještě deset minut před koncem prohrával o tři góly, nakonec však slavil úspěch 6:4. Zaskvěl se i Karel Vejmelka, jenž vynuloval Carolinu.

FLORIDA PANTHERS - BOSTON BRUINS

5:2 (1:1, 3:0, 1:1)

Boston pro sedmi výhrách v řadě prohrál

Nejlepší tým celé NHL padl na ledě Floridy 2:5. Rozhodla o tom druhá třetina, ve které Panteři nastříleli tři branky a nic na jejich výhře nezměnil ani třináctý gól Davida Pastrňáka v ročníku. Výhru Floridy potvrdil gólem do prázdné brány Aaron Ekblad.

Branky a nahrávky

2. Reinhart (M. Tkachuk, Barkov), 25. Lundell (Cousins, Reinhart), 36. Barkov (Montour, Ekblad), 40. M. Tkachuk (Barkov, Ekblad), 58. Ekblad – 18. McAvoy (DeBrusk), 47. Pastrňák (Marchand, Krejčí).

Statistiky

Střely na bránu: 31 – 39 | Přesilová hra: 3/7 – 2/6 | Trestné minuty: 12 – 14

Kdo se postavil do brankoviště?

Spencer Knight (FLA) – 37 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,9 %, odchytal 59:41

Jeremy Swayman (BOS) – 26 zákroků, 4 OG, úspěšnost 86,7 %, odchytal 58:45



Československá stopa v utkání

Radko Gudas (FLA) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 20:29

Jakub Zbořil (BOS) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 7:17

David Krejčí (BOS) – 0+1, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 19:05

Tomáš Nosek (BOS) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 12:19

David Pastrňák (BOS) – 1+0, 0 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 20:59

Pavel Zacha (BOS) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 17:13

Tři hvězdy utkání

1. Aleksander Barkov (FLA) - 1+2

2. Spencer Knight (FLA) - 37 zákroků

3. Aaron Ekblad (FLA) - 1+2

BUFFALO SABRES - ST. LOUIS BLUES

6:2 (1:0, 3:1, 2:1)

Dominance Buffala

Šavle si po Montrealu s chutí zastřílely také proti St. Louis. Soupeři odskočily už v první minutě a poté ve druhé části svůj náskok navýšily. Hned dva góly vstřelili Skinner a Quinn, jistý výkon podal brankář Luukkonen, jenž kryl 34 pokusů Bluesmanů.

Branky a nahrávky

1. J. Skinner (Tuch), 23. Cozens (Hinostroza, Peterka), 26. V. Olofsson (Power, Mittelstadt), 34. J. Skinner (Tuch), 53. Quinn, 59. Quinn – 21. Bučněvič (Kyrou, Thomas), 59. B. Schenn (Acciari, Barbašev).

Statistiky

Střely na bránu: 32 – 36 | Přesilová hra: 2/3 – 1/3 | Trestné minuty: 8 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Ukko-Pekka Luukkonen (BUF) – 34 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,4 %, odchytal 59:34

Jordan Binnington (STL) – 26 zákroků, 6 OG, úspěšnost 81,3 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti.

Tři hvězdy utkání

1. Jeff Skinner (BUF) – 2+0

2. Ukko-Pekka Luukkonen (BUF) – 34 zákroků

3. Jack Quinn (BUF) – 2+0

CAROLINA HURRICANES - ARIZONA COYOTES

0:4 (0:1, 0:0, 0:3)

Vejmelka zářil

Carolina padla počtvrté v řadě, ale tentokrát dost překvapivě, a to doma proti Arizoně. Kojoti po dvou třetinách o jeden gól vedli a v periodě třetí přidali ještě další tři trefy. Skvěle si počínal český brankář Karel Vejmelka, jenž kryl všech 36 pokusů Hurricanes.

Branky a nahrávky

2. Schmaltz (Keller), 42. Crouse (Guenther, Moser), 50. Bjugstad (Gostisbehere, Guenther), 58. Crouse (Gostisbehere, Chychrun).

Statistiky

Střely na bránu: 36 – 27 | Přesilová hra: 0/4 – 0/3 | Trestné minuty: 11 – 13

Kdo se postavil do brankoviště?

Pjotr Kočetkov (CAR) – 23 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,5 %, odchytal 56:55

Karel Vejmelka (ARI) – 36 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Martin Nečas (CAR) – 0+0, -2 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:31

Karel Vejmelka (ARI) – 36 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 60:00

Tři hvězdy utkání

1. Karel Vejmelka (ARI) - 36 zákroků

2. Lawson Crouse (ARI) - 2+0

3. Nick Schmaltz (ARI) - 1+0

COLUMBUS BLUE JACKETS - MONTREAL CANADIENS

1:3 (0:0, 0:0, 1:3)

Góly padaly až ve třetí třetině

V Columbusu se dlouho čekalo na úvodní branku, ta padla ve 42. minutě z hole Oliviera. Montreal ale brzy poté srovnal a ve 44. minutě vstřelil rozdílovou branku obránce Savard. V závěru zpečetil výhru Canadiens Sean Monahan.

Branky a nahrávky

42. Olivier – 43. Xhekaj (Evans, Slafkovský), 44. Savard (Dach, Caufield), 59. Monahan.

Statistiky

Střely na bránu: 31 – 29 | Přesilová hra: 0/3 – 0/3 | Trestné minuty: 11 – 11



Kdo se postavil do brankoviště?

Joonas Korpisalo (CBJ) - 26 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 57:57

Sam Montembeault (MTL) - 30 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,8 %, odchytal 59:37



Československá stopa v utkání

Juraj Slafkovský (MTL) - 0+1, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 10:20



Tři hvězdy utkání

1. David Savard (MTL) - 1+0

2. Sam Montembeault (MTL) - 30 zákroků

3. Mathieu Olivier (CBJ) - 1+0

DETROIT RED WINGS - NASHVILLE PREDATORS

3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Hronek pokračuje ve skvělých výkonech

Detroit si na domácím ledě poradil s Nashvillem 3:0 a velký podíl na tom měl Filip Hronek, který jednu branku dal a na další asistoval. Nashville sice kladl odpor, ale na v laufu hrající Red Wings to nestačilo. Ti tedy slavili potřetí za sebou a v tabulce Východní konference jsou již pátí.

Branky a nahrávky

25. Larkin (Perron), 35. Hronek (Berggren), 60. Rasmussen (Erne, Hronek).

Statistiky

Střely na bránu: 29 – 26 | Přesilová hra: 1/2 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Ville Husso (DET) – 26 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 60:00

Kevin Lankinen (NSH) – 26 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 58:11



Československá stopa v utkání

Filip Hronek (DET) – 1+1, +2 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 22:33

Dominik Kubalík (DET) – 0+0, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 17:25



Tři hvězdy utkání

1. Ville Husso (DET) – 26 zákroků

2. Dylan Larkin (DET) – 1+0

3. Filip Hronek (DET) – 1+1

MINNESOTA WILD - WINNIPEG JETS

6:1 (1:0, 2:1, 3:0)

Jasný zápas

Minnesota zvládla bez větších potíží utkání s Winnipegem. Po dvou třetinách držela komfortní dvoubrankový náskok a v té třetí ještě zabrala. Podíl na třech gólech Wild měl útočník Matt Boldy, který byl vyhlášen druhou hvězdou klání.

Branky a nahrávky

9. Shaw (Dumba, Petan), 23. Addison (Merrill, Boldy), 24. M. Foligno (Dumba, Eriksson Ek), 41. Kaprizov (Boldy, Zuccarello), 47. M. Foligno (Eriksson Ek), 50. Boldy (Kaprizov, Addison) – 35. Connor (Morrissey, Eyssimont).

Statistiky

Střely na bránu: 39 – 29 | Přesilová hra: 2/5 – 0/2 | Trestné minuty: 13 – 19

Kdo se postavil do brankoviště?

Filip Gustavsson (MIN) - 28 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,6 %, odchytal 59:54

Connor Hellebuyck (WPG) - 33 zákroků, 6 OG, úspěšnost 84,6 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti.

Tři hvězdy utkání

1. Marcus Foligno (MIN) - 2+0

2. Matt Boldy (MIN) - 1+2

3. Filip Gustavsson (MIN) - 28 zákroků

NEW JERSEY DEVILS - TORONTO MAPLE LEAFS

1:2 (0:2, 0:0, 1:0)

Sérii Devils zastavilo Toronto

Poprvé od 25. října New Jersey okusilo hořkost porážky. Ďáblové v domácím prostředí nestačili na Toronto, které šlo už v první třetině do vedení 2:0 díky trefám Tavarese a Holmberga. Pět minut před koncem sice Hamilton snížil, na zisk minimálně bodu to však nestačilo.

Branky a nahrávky

55. Hamilton (Šarangovič, Zetterlund) – 12. Tavares (Marner), 15. Holmberg (Kerfoot).

Statistiky

Střely na bránu: 35 – 20 | Přesilová hra: 0/3 – 0/4 | Trestné minuty: 8 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Vítek Vaněček (NJD) – 18 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,0 %, odchytal 57:46

Matt Murray (TOR) – 34 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,1 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Tomáš Tatar (NJD) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 16:06

Vítek Vaněček (NJD) – 18 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,0 %, odchytal 57:46

David Kämpf (TOR) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 18:16

Tři hvězdy utkání

1. Matt Murray (TOR) - 34 zákroků

2. Dougie Hamilton (NJD) - 1+0

3. Jonas Siegenthaler (NJD) - 0+0

PITTSBURGH PENGUINS - CALGARY FLAMES

2:1 sn. (1:0, 0:1, 0:0 - 0:0)

Čtvrtá výhra v řadě

Tučňáci odehráli s Calgary velmi vyrovnané utkání. Jako první se trefil Jan Rutta, ale dalších více než šedesát minut už kraloval jeho krajan Daniel Vladař. V polovině řádné hrací doby Plameny srovnaly a o vítězi musely rozhodnout nájezdy. Čtvrtou výhru za sebou ukořistil Pittsburgh díky útočníkovi Malkinovi.

Branky a nahrávky

3. Rutta (Carter, Heinen), rozh. náj. Malkin – 29. Dubé (C. Tanev, Gilbert).

Statistiky

Střely na bránu: 39 – 34 | Přesilová hra: 0/3 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Tristan Jarry (PIT) – 33 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,1 %, odchytal 65:00

Daniel Vladař (CGY) – 38 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,4 %, odchytal 64:50

Československá stopa v utkání

Jan Rutta (PIT) – 1+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:33

Daniel Vladař (CGY) – 38 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,4 %, odchytal 64:50

Adam Ružička (CGY) – 0+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 14:22

Tři hvězdy utkání

1. Jevgenij Malkin (PIT) – 0+0

2. Tristan Jarry (PIT) – 33 zákroků

3. Daniel Vladař (CGY) – 38 zákroků

NEW YORK ISLANDERS - EDMONTON OILERS

3:0 (0:0, 3:0, 0:0)

Sorokin vychytal Oilers

Islanders upevnili svou pozici v elitní čtveřici konference, ale jejich vítězství nad Edmontonem se snadno nerodilo. Sice to bylo po dvou třetinách už 3:0, ale kanadský celek si držel střeleckou převahu. Hvězdy Olejářů vychytal brankář Ilja Sorokin, jenž kryl 49 střel a neinkasoval ani jednou.

Branky a nahrávky

25. Pageau (Parise, Pelech), 27. Pageau (Barzal, Lee), 37. Aho (Wahlstrom, Cizikas).

Statistiky

Střely na bránu: 31 – 49 | Přesilová hra: 1/2 – 0/5 | Trestné minuty: 10 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Ilja Sorokin (NYI) – 49 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 60:00

Jack Campbell (EDM) – 28 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,3 %, odchytal 59:52



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti.

Tři hvězdy utkání

1. Ilja Sorokin (NYI) – 49 zákroků

2. Jean-Gabriel Pageau (NYI) – 2+0

3. Sebastian Aho (NYI) – 1+0

WASHINGTON CAPITALS - PHILADELPHIA FLYERS

3:2 pp. (1:1, 0:1, 1:0 - 1:0)

Prodloužení rozhodl Ovečkin

Trápící se Washington dokázal zabrat, když v prodloužení porazil Philadelphii, která tabulkou míří dolů. V 58. minutě srovnal za domácí Milano a ve druhé minutě prodloužení rozhodl Alexandr Ovečkin, který byl zvolen první hvězdou utkání.

Branky a nahrávky

12. Johansson (Ovečkin, Oshie), 58. Milano (Kuzněcov, Oshie), 62. Ovečkin (D. Strome, E. Gustafsson) – 6. Frost (Sanheim, Farabee), 35. P. Brown (Provorov, Deslauriers).

Statistiky

Střely na bránu: 32 – 23 | Přesilová hra: 1/3 – 0/4 | Trestné minuty: 8 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Darcy Kuemper (WSH) – 21 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,3 %, odchytal 60:48

Felix Sandström (PHI) – 29 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,6 %, odchytal 60:50



Československá stopa v utkání

Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 20:13

Lukáš Sedlák (PHI) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 10:48

Tři hvězdy utkání

1. Alexandr Ovečkin (WSH) – 1+1

2. T. J. Oshie (WSH) – 0+2

3. Felix Sandström (PHI) – 29 zákroků

DALLAS STARS - CHICAGO BLACKHAWKS

6:4 (1:0, 0:3, 5:1)

Výtečná třetí třetina

V Dallasu se hrál bláznivý zápas. Domácí šli do vedení, ale Chicago čtyřmi góly vývoj obrátilo. Ještě v polovině třetí části vedlo 4:1, ale pak Hvězdy předvedly úžasný obrat. Pěti góly překlopily vývoj na svou stranu a v 59. minutě nakonec rozhodl český útočník Radek Faksa, který překonal svého krajana Mrázka.

Branky a nahrávky

14. J. Robertson, 51. Ja. Benn (Hintz, Pavelski), 54. Marchment (Seguin, Gurjanov), 55. Dellandrea (Hakanpää, Ja. Benn), 59. Faksa (C. Miller, R. Suter), 60. J. Robertson (Hakanpää) – 25. Set. Jones (P. Kane, J. Johnson), 34. Athanasiou (Domi, Cal. Jones), 37. Murphy (J. Toews, Tinordi), 50. Domi (Blackwell, McCabe).

Statistiky

Střely na bránu: 39 – 31 | Přesilová hra: 1/2 – 0/2 | Trestné minuty: 9 – 9

Kdo se postavil do brankoviště?

Jake Oettinger (DAL) – 27 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,1 %, odchytal 60:00

Petr Mrázek (CHI) – 33 zákroků, 5 OG, úspěšnost 86,8 %, odchytal 59:05



Československá stopa v utkání

Radek Faksa (DAL) – 1+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 12:00

Petr Mrázek (CHI) – 33 zákroků, 5 OG, úspěšnost 86,8 %, odchytal 59:05

Tři hvězdy utkání

1. Radek Faksa (DAL) - 1+0

2. Jamie Benn (DAL) - 1+1

3. Jason Robertson (DAL) - 2+0

ANAHEIM DUCKS - NEW YORK RANGERS

3:2 (1:1, 2:1, 0:0)

Poslední tým NHL obral Rangers

Kačeři stále pobývají na chvostu soutěže, ale tentokrát v domácím prostředí dokázali uspět. Především díky Johnu Gibsonovi, který pochytal 41 střel Jezdců a byl vyhlášen nejlepším hráčem zápasu. Rozdílovou branku nakonec vstřelil ve 26. minutě Troy Terry.

Branky a nahrávky

10. McTavish (Kulikov, Max Jones), 21. Kulikov (Henrique, Fowler), 26. Terry (Zegras) – 9. Goodrow, 39. Schneider (Zibanejad, Panarin).

Statistiky

Střely na bránu: 22 – 43 | Přesilová hra: 0/3 – 0/4 | Trestné minuty: 8 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

John Gibson (ANA) – 41 zákroků, 2 OG, úspěšnost 95,3 %, odchytal 60:00

Jaroslav Halák (NYR) – 19 zákroků, 3 OG, úspěšnost 86,4 %, odchytal 57:25



Československá stopa v utkání

Pavol Regenda (ANA) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 3:42

Jaroslav Halák (NYR) – 19 zákroků, 3 OG, úspěšnost 86,4 %, odchytal 57:25

Filip Chytil (NYR) - 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě: 15:56

Tři hvězdy utkání

1. John Gibson (ANA) – 41 zákroků

2. Troy Terry (ANA) – 1+0

3. Cam Fowler (ANA) – 0+1

COLORADO AVALANCHE - VANCOUVER CANUCKS

3:4 (2:1, 1:1, 0:2)

Vancouver otočil zápas v Coloradu

Úřadující šampion díky dvěma trefám Rantanena nad Canucks vedl, nicméně ve třetím dějství přišla otočka. Nejprve na 3:3 srovnával Dries a rozdílovou trefu zaznamenal v 52. minutě obránce Ethan Bear. Colorado po třech výhrách za sebou tedy prohrálo.

Branky a nahrávky

12. Rantanen (D. Toews, Lehkonen), 18. Rantanen (Compher, MacKinnon), 36. Makar (MacKinnon, Compher) – 1. Michejev (E. Pettersson, Kuzmenko), 31. Horvat (Bear, J. Miller), 46. Dries (Ekman-Larsson, Boeser), 52. Bear (Ekman-Larsson, Dries).

Statistiky

Střely na bránu: 36 – 25 | Přesilová hra: 2/6 – 0/5 | Trestné minuty: 10 – 12

Kdo se postavil do brankoviště?

Pavel Francouz (COL) – 21 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,0 %, odchytal 58:47

Spencer Martin (VAN) – 33 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,7 %, odchytal 59:59



Československá stopa v utkání

Pavel Francouz (COL) – 21 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,0 %, odchytal 58:47

Martin Kaut (COL) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 11:03

Tři hvězdy utkání

1. Ethan Bear (VAN) – 1+1

2. Mikko Rantanen (COL) – 2+0

3. Oliver Ekman-Larsson (VAN) – 0+2

SEATTLE KRAKEN - SAN JOSE SHARKS

8:5 (1:2, 3:1, 4:2)

Přestřelka pro Seattle

Hokejisté Kraken a Sharks předvedli skvělou ofenzivní podívanou, která se však brankářům nekousala úplně nejlépe. Seattle ve třetí třetině nastřílel čtyři branky a nakonec si připsal vítězství 8:5. Nic na tom nezměnil ani hattrick hostujícího Meiera.

Branky a nahrávky

10. Burakovsky (Dunn, McCann), 26. Dunn (Beniers), 28. Donato (Sprong, Geekie), 31. Oleksiak (Schultz, Burakovsky), 43. Bjorkstrand (Gourde, Tanev), 44. Schwartz (Burakovsky, Beniers), 56. Beniers (McCann, Soucy), 60. Schwartz – 5. Couture (Cicek, Nieto), 19. Meier (E. Karlsson, Couture), 34. Meier (Hertl), 41. Barabanov (Benning, Vlasic), 49. Meier (Labanc, Hertl).

Statistiky

Střely na bránu: 27 – 26 | Přesilová hra: 1/3 – 1/2 | Trestné minuty: 6 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Martin Jones (SEA) – 21 zákroků, 5 OG, úspěšnost 80,8 %, odchytal 59:29

Kaapo Kähkönen (SJS) – 19 zákroků, 7 OG, úspěšnost 73,1 %, odchytal 57:10



Československá stopa v utkání

Tomáš Hertl (SJS) – 0+2, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 21:39

Tři hvězdy utkání

1. Matty Beniers (SEA) – 1+2

2. André Burakovsky (SEA) – 1+2

2. Timo Meier (SJS) – 3+0

VEGAS GOLDEN KNIGHTS - OTTAWA SENATORS

4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Vegas opět vítězné

Rytíři potvrdili roli favorita a nad Ottawou zvítězili poměrem 4:1. Duel na svou stranu překlopili ve druhé a třetí třetině. Vegas tedy stále kraluje Západní konferenci, náskok na druhý Dallas je šestibodový.

Branky a nahrávky

18. Ma. Stone (Eichel, Marchessault), 37. W. Carrier (Whitecloud, Hague), 43. W. Karlsson (Pietrangelo), 59. Eichel (McNabb) – 20. Sanderson (DeBrincat, Stützle).

Statistiky

Střely na bránu: 36 – 40 | Přesilová hra: 1/4 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Logan Thompson (VGK) – 39 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,5 %, odchytal 60:00

Cam Talbot (OTT) – 32 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,4 %, odchytal 59:47



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti.

Tři hvězdy utkání

1. William Carrier (VGK) – 1+0

2. Logan Thompson (VGK) – 39 zákroků

3. William Karlsson (VGK) – 1+0

