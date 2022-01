Dallas šesti góly zničil Boston, Colorado má desátou výhru v řadě

Největší vítězství dnešní noci si připsal hokejisté Dallasu, kteří nasázeli Bostonu šest branek a vyhráli vysoko 6:1. Skvělý výkon podalo znovu Colorado, které v domácím prostředí neprohrálo již osmnáct zápasů.

NEW YORK RANGERS - SEATTLE KRAKEN

3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Rangers vyhráli gólem z poslední minuty

Seattle se dostal v poslední době do dobré formy a potvrdil to i na ledě Rangers, kde odehrál solidní duel, i když nakonec skončil bez bodového zisku. Vyrovnanou bitvu rozhodl čtyřiatřicet sekund před koncem K'Andre Miller.

Branky a nahrávky

12. Zibanejad (Panarin, Trouba), 25. Lafreniere (Zibanejad, Jones), 60. Miller (Zibanejad) – 28. McCann (Eberle, Johansson), 59. Gourde (Giordano, McCann).

Statistické okénko

Střely na bránu: 24 – 42 | Přesilová hra: 1/3 – 1/5 | Trestné minuty: 10 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Igor Šesťorkin (NYR) – 40 zákroků, OG, úspěšnost 95,2 %, odchytal 58:57

Philipp Grubauer (SEA) – 21 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Libor Hájek (NYR) – 0+0, 1 účast, 2 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 11:48



Tři hvězdy utkání

1. Igor Šesťorkin (NYR) – 40 zákroků

2. Mika Zibanejad (NYR) – 1+2

2. K'Andre Miller (NYR) – 1+0

PITTSBURGH PENGUINS - LOS ANGELES KINGS

3:4 (0:0, 1:3, 2:1)

Kings se na venkovním tripu daří

Cenného vítězství se ve večerním zápase dočkali hokejisté Kings, kteří po velmi dobrém výkonu dokázali vyhrát na ledě Pittsburghu těsně 4:3. O výhře celku z Kalifornie rozhodl v 54. minutě Trevor Moore, který byl vyhlášen první hvězdou utkání.

Branky a nahrávky

29. Crosby (Malkin, Letang), 47. Rust (Letang), 51. Rust (Crosby, Guentzel) – 22. Iafallo (Kopitar), 31. Moore (Moverare), 34. Doughty (Kopitar, Kempe), 54. Moore (Lizotte).

Statistické okénko

Střely na bránu: 26 – 38 | Přesilová hra: 2/4 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Tristan Jarry (PIT) – 34 zákroků, 4 OG, úspěšnost 89,5 %, odchytal 59:38

Cal Petersen (LAK) – 23 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,5 %, odchytal 59:48



Československá stopa v utkání

Dominik Simon (PIT) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 7:23

Radim Zohorna (PIT) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 14:32



Tři hvězdy utkání

1. Trevor Moore (LAK) – 2+0

2. Bryan Rust (PIT) – 2+0

3. Anže Kopitar (LAK) – 0+2

CAROLINA HURRICANES - SAN JOSE SHARKS

2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

O výhře Caroliny rozhodl Svečnikov

I tento duel se rozhodoval v samotném závěru. V 57. minutě poslal Hurricanes do vedení Andrej Svečnikov a San Jose již nedokázalo na inkasovanou branku zareagovat. Skvělým výkonem se prezentoval Frederik Andersen.

Branky a nahrávky

5. Trocheck (Cole, Bear), 57. Svečnikov (Pesce, Aho) – 44. Balcers (Dahlén, Meloche).

Statistické okénko

Střely na bránu: 29 – 28 | Přesilová hra: 0/2 – 0/2 | Trestné minuty: 6 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Frederik Andersen (CAR) – 27 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,4 %, odchytal 60:00

James Reimer (SJS) – 27 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,1 %, odchytal 58:34



Československá stopa v utkání

Martin Nečas (CAR) – 0+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 13:08

Radim Šimek (SJS) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 11:59

Tomáš Hertl (SJS) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 20:00



Tři hvězdy utkání

1. Frederik Andersen (CAR) – 27 zákroků

2. Andrej Svečnikov (CAR) – 1+0

3. Vincent Trocheck (CAR) – 1+0

DALLAS STARS - BOSTON BRUINS

6:1 (2:0, 2:0, 2:1)

Dallas v domácím prostředí zničil Boston

Hokejisté Bostonu budou chtít na tento zápas rychle zapomenout, jelikož se jim nedařilo téměř v ničem. Dallas byl naopak neuvěřitelně produktivní a Bruins nasázel hned šest branek. Dva góly vstřelil Tyler Seguin.

Branky a nahrávky

7. Seguin (Gurjanov, Benn), 16. Radulov (Lindell), 27. Glendening (Heiskanen, Robertson), 28. Benn (Seguin, Gurjanov), 45. Hintz (Klingberg, Pavelski), 59. Seguin (Gurjanov, Benn) – 46. Smith (Coyle, DeBrusk).

Statistické okénko

Střely na bránu: 29 – 26 | Přesilová hra: 1/3 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Jake Oettinger (DAL) – 25 zákroků, 1 OG, úspěšnost 93,1 %, odchytal 59:44

Linus Ullmark (BOS) – 11 zákroků, 4 OG, úspěšnost 73,3 %, odchytal 27:39

Jeremy Swayman (BOS) – 12 zákroků, 2 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 32:21



Československá stopa v utkání

Radek Faksa (DAL) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 13:17

David Pastrňák (BOS) – 0+0, -2 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:09

Tomáš Nosek (BOS) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 12:49



Tři hvězdy utkání

1. Tyler Seguin (DAL) – 2+1

2. Jake Oettinger (DAL) – 25 zákroků

3. Alexander Radulov (DAL) – 1+0

MONTREAL CANADIENS - COLUMBUS BLUE JACKETS

3:6 (1:4, 1:0, 1:2)

Columbus využil první třetinu k vítězství

Montreal se ve druhé minutě dokázal dostat do vedení, dobrého vstupu do zápasu ale nevyužil. Columbus do konce prvního dějství vstřelil čtyři branky a duel de facto rozhodl. Nakonec Blue Jackets vyhráli s přehledem 6:3.

Branky a nahrávky

2. Suzuki (Toffoli, Lehkonen), 40. Toffoli (Lehkonen, Suzuki), 47. Lehkonen (Evans) – 4. Laine (Nyquist, Gavrikov), 9. Roslovic (Bayreuther), 11. Robinson, 14. Činachov, 50. Sillinger (Peeke), 58. Laine (Sillinger, Nyquist).

Statistické okénko

Střely na bránu: 35 – 36 | Přesilová hra: 0/3 – 0/3 | Trestné minuty: 8 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Samuel Montembeault (MTL) – 4 zákroky, 3 OG, úspěšnost 57,1 %, odchytal 9:31

Cayden Primeau (MTL) – 26 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 48:30

Joonas Korpisalo (CBJ) – 32 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,6 %, odchytal 59:49



Československá stopa v utkání

Jakub Voráček (CBJ) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 15:09



Tři hvězdy utkání

1. Eric Robinson (CBJ) - 1+0

2. Artturi Lehkonen (MTL) - 1+2

3. Cole Sillinger (CBJ) - 1+1

NEW YORK ISLANDERS - MINNESOTA WILD

3:4 (1:2, 1:1, 1:1)

Islanders v domácím prostředí nestačili na Minnesotu

Minnesota se brzy v zápase dostala dvoubrankové vedení a náskok před svým soupeřem si držela po zbytek zápasu. Islanders až do poslední sekundy bojovali o vyrovnání, toho se však fanoušci v aréně nedočkali.

Branky a nahrávky

14. Nelson (Salo, Pelech), 25. Johnston, 56. Wahlstrom (Lee, Dobson) – 4. Duhaime (Eriksson Ek, Dumba), 5. Eriksson Ek (Kaprizov, Boldy), 23. Boldy (Rask, Fiala), 52. Kaprizov (Dumba, Brodin).

Statistické okénko

Střely na bránu: 43 – 21 | Přesilová hra: 1/4 – 1/2 | Trestné minuty: 6 – 10

Kdo se postavil do brankoviště?

Ilja Sorokin (NYI) – 17 zákroků, 4 OG, úspěšnost 81,0 %, odchytal 57:13

Kaapo Kahkonen (MIN) – 40 zákroků, 3 OG, úspěšnost 93,0 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Zdeno Chára (NYI) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:05



Tři hvězdy utkání

1. Kirill Kaprizov (MIN) – 1+1

2. Joel Eriksson Ek (MIN) – 1+1

3. Matt Boldy (MIN) – 1+1

COLORADO AVALANCHE - BUFFALO SABRES

4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Colorado znovu vítězně

Colorado splnilo proti Buffalu roli favorita a vyhrálo desátý zápas v řadě. Avalanche se celkově daří v domácí aréně, kde drží aktuálně sérii osmnácti zápasů bez porážky.

Branky a nahrávky

8. Landeskog (Rantanen, Ničuškin), 32. Kadri (Sikura, Newhook), 34. Rantanen (Makar, Girard), 59. Ničuškin (O'Connor) – 23. Cozens (Skinner).

Statistické okénko

Střely na bránu: 36 – 31 | Přesilová hra: 1/4 – 0/4 | Trestné minuty: 13 – 13

Kdo se postavil do brankoviště?

Dustin Tokarski (BUF) – 32 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,4%, odchytal 57:49

Darcy Kuemper (COL) – 30 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,8%, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Mikko Rantanen (COL) – 1+1

2. Gabriel Landeskog (COL) – 1+0

3. Darcy Kuemper (COL) – 30 zákroků

