Dallas zvládl souboj s Vegas, Arizona s Vejmelkou vyloupila Minnesotu

Dnes v noci se hrálo hned třináct zápasů. Nejvíce očí směřovalo zřejmě na duel Dallasu s Vegas, který dospěl až do sedmé série nájezdů. Calgary se podařilo vyhrát v Nashvillu také díky gólu Tkachuka, který do branky Ritticha padl setinu před koncem základní hrací doby.

BOSTON BRUINS - FLORIDA PANTHERS

4:2 (2:2, 1:0, 1:0)

Pastrňák dvěma asistencemi pomohl k výhře Bruins

Zápas dvou týmů, které již mají play-off jisté, nabídl poměrně slušnou podívanou. A blýskla se především obrana Bruins, která pustila Pantery pouze k jednadvaceti střelám. Přitom Florida patří ke střelecky nejaktivnějším týmům. Boston v první třetině skóroval dvakrát v šesti vteřinách, na oba góly nahrával Pastrňák.

Branky a nahrávky

17. Haula (Pastrňák, Hall), 17. Hall (Pastrňák), 25. DeBrusk (Marchand, Bergeron), 57. Marchand (Bergeron) – 8. Forsling, 20. Reinhart (Giroux, Duclair)

Statistické okénko

Střely na bránu: 38 – 21 | Přesilová hra: 0/3 – 1/2 | Trestné minuty: 8 – 10

Kdo se postavil do brankoviště?

Linus Ullmark (BOS) – 19 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,5%, odchytal 59:55

Sergej Bobrovskij (FLA) – 34 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,9%, odchytal 58:02



Československá stopa v utkání

Tomáš Nosek (BOS) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 12:02

David Pastrňák (BOS) – 0+2, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:04

Radko Gudas (FLA) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 10:07

Tři hvězdy utkání

1. Jake DeBrusk (BOS) 1+0

2. Taylor Hall (BOS) 1+1

3. David Pastrňák (BOS) 0+2

NEW YORK RANGERS - CAROLINA HURRICANES

3:4 (0:0, 1:3, 2:1)

Páté vítězství Canes v řadě

V souboji dvou předních týmů z Metropolitní divize přivítal New York Rangers Carolinu. Zápas byl celou dobu nesmírně vyrovnaný, ale rozhodla především druhá třetina, kde se hostům podařilo hned třikrát skórovat, o tom, že si Carolina odveze plný počet bodů.

Branky a nahrávky

37. Kreider (Vatrano), 54. Trouba (Miller, Zibanejad), 59. Lafreniere (Kreider, Fox) – 28. Trocheck (Skjei, Niederreiter), 34. Martinook (Stepan, Nečas), 39. Teräväinen (Trocheck, Skjei), 41. Aho (Jarvis, Slavin)

Statistické okénko

Střely na bránu: 34 – 36 | Přesilová hra: 0/3 – 0/2 | Trestné minuty: 11 – 13

Kdo se postavil do brankoviště?

Igor Šesťorkin (NYR) – 32 zákroků, 4 OG, úspěšnost 88,9%, odchytal 57:20

Pjotr Kočetkov (CAR) – 31 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,2%, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Filip Chytil (NYR) – 0+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 12:13

Martin Nečas (CAR) – 0+1, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 13:00

Tři hvězdy utkání

1. Vincent Trocheck (CAR) 1+1

2. Chris Kreider (NYR) 1+1

3. Brady Skjei (CAR) 0+2

OTTAWA SENATORS - NEW JERSEY DEVILS

5:4pp (1:0, 2:2, 1:2 - 1:0)

Ottawa zvládá závěr sezóny na výbornou, čtvrtá výhra v řadě

New Jersey byli v zápase mírně aktivnějším týmem, ale domácím pomohla hlavně produktivita v přesilovkách. Skórovali hned ve dvou ze třech početních výhod. V prodloužení pak Ottawa nepustila soupeře ani k jedné střele a v čase 63:17 rozhodla o vítězi.

Branky a nahrávky

20. Chabot (Tkachuk, Stützle), 21. Batherson (Tkachuk, Hamonic), 37. Stützle (Tkachuk, Norris), 47. Stützle, 64. Batherson (Stützle, Brännström) – 29. Foote (Zetterlund, Walsh), 40. Foote (Zacha, Smith), 48. Zacha (Bratt), 51. Šarangovič (Severson)

Statistické okénko

Střely na bránu: 34 – 41 | Přesilová hra: 2/3 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Mackenzie Blackwood (NJD) – 29 zákroků, 5 OG, úspěšnost 85,3%, odchytal 63:17

Anton Forsberg (OTT) – 37 zákroků, 4 OG, úspěšnost 90,2%, odchytal 63:17



Československá stopa v utkání

Pavel Zacha (NJD) – 1+1, +2 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:24

Tři hvězdy utkání

1. Tim Stützle (OTT) 2+2

2. Nolan Foote (NJD) 2+0

3. Brady Tkachuk (OTT) 0+3

PITTSBURGH PENGUINS - EDMONTON OILERS

1:5 (0:1, 1:1, 0:3)

Povedená třetí třetina rozhodla o vítězi Oilers

Edmonton se dostal v první třetině do vedení po trefě Boucharda. Pens se sice podařilo srovnat, ale pouze na 25 vteřin, než poslal Olejáře Kane znovu do vedení. A to už hosté nepustili. Ve třetí třetině navíc dvakrát skórovali z přesilovky, u obou gólů byl McDavid.

Branky a nahrávky

26. Carter (Matheson, Kapanen) – 13. Bouchard (McDavid, Kane), 26. Kane (Yamamoto, McDavid), 45. Hyman (Nugent-Hopkins, McDavid), 50. McDavid (Draisaitl, Barrie), 59. Kassian (Kulak, Ceci)

Statistické okénko

Střely na bránu: 34 – 42 | Přesilová hra: 0/4 – 2/4 | Trestné minuty: 8 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Casey DeSmith (PIT) – 37 zákroků, 4 OG, úspěšnost 90,2 %, odchytal 56:17

Mike Smith (EDM) – 33 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,1 %, odchytal 59:32



Československá stopa v utkání

Zápas se odehrál bez československé účasti.

Tři hvězdy utkání

1. Connor McDavid (EDM) 1+3

2. Evander Kane (EDM) 1+1

3. Evan Bouchard (EDM) 1+0

TAMPA BAY LIGHTNING - COLUMBUS BLUE JACKET

4:1 (2:1, 1:0, 1:0)

Stamkos s Kučerovem u všech čtyřech gólů, Palát skóroval

Columbus má play-off v nedohlednu, naopak první lajna Blesků se zřejmě rozehrává do velmi slušné formy před vyřazovacími boji. Stamkos zaznamenal dva góly a dvě asistence, Kučerov s Palátem přidali po jednom gólu, přičemž první jmenovaný přidal i tři nahrávky na gól.

Branky a nahrávky

2. Kučerov (Stamkos, Paul), 17. Stamkos (Kučerov, Hedman), 28. Stamkos (Kučerov), 55. Palát (Kučerov, Stamkos) – 3. Bjorkstrand (Roslovic, Werenski)

Statistické okénko

Střely na bránu: 32 – 21 | Přesilová hra: 1/2 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Andrej Vasilevskij (TBL) – 20 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,2%, odchytal 60:00

Elvis Merzlikins (CBJ) – 28 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,5%, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Ondřej Palát (TBL) 1+0, +2 účast, 3 střely na branku, TM 0, čas na ledě 15:06

Erik Černák (TBL) 0+0, 0 účast, 0 střel na branku, TM 0, čas na ledě 03:59

Jakub Voráček (CBJ) 0+0, 0 účast, 0 střel na branku, TM 0, čas na ledě 18:12

Tři hvězdy utkání

1. Steven Stamkos (TBL) 2+2

2. Nikita Kučerov (TBL) 1+3

3. Victor Hedman (TBL) 0+1

TORONTO MAPLE LEAFS - DETROIT RED WINGS

3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Toronto zvládlo povinný duel s Red Wings

Maple Leafs se přetahují s Carolinou o druhé místo ve Východní konferenci, rozdíl je jednobodový. Dnes domácí zvládli roli favorita na jedničku, když vynulovali Red Wings a připsali si dva body. Soupeře navíc zcela jasně přestříleli.

Branky a nahrávky

36. Matthews (Spezza, Blackwell), 45. Tavares (Nylander, Ljubuškin), 46. Matthews (Nylander, Rielly)

Statistické okénko

Střely na bránu: 34 – 41 | Přesilová hra: 2/3 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Jack Campbell (TOR) – 20 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100%, odchytal 60:00

Alex Nedeljkovic (DET) – 33 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,7%, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

David Kämpf (TOR) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 17:53

Filip Hronek (DET) – 0+0, -2 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 22:13

Jakub Vrána (DET) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 19:22

Tři hvězdy utkání

1. Auston Matthews (TOR) 2+0

2. Jack Campbell (TOR) 20 zákroků

3. William Nylander (TOR) 0+2

WASHINGTON CAPITALS - NEW YORK ISLANDERS

1:4 (1:1, 0:0, 0:3)

Washington nestačil na Islanders a zkomplikoval si cestu před Pens

Domácí byli mírně aktivnějším týmem, přesto však neberou ze zápasu s Islanders ani bod. Rozhodla o tom hlavně třetí třetina, kterou hosté vyhráli 3:0 a skórovali v ní dokonce i v oslabení.

Branky a nahrávky

11. Sheary (Johansson, Jensen) – 17. Pulock (Bellows, Palmieri), 43. Dobson (Bailey, Barzal), 49. Cizikas, 56. Lee

Statistické okénko

Střely na bránu: 33 – 26 | Přesilová hra: 0/4 – 2/2 | Trestné minuty: 4 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Ilja Samsonov (WSH) – 22 zákroků, 4 OG, úspěšnost zákroků 84,6%, odchytal 59:53

Ilja Sorokin (NYI) – 32 zákroků, 1 OG, úspěšnost zákroků 97,0%, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas ve hře 19:38

Tři hvězdy utkání

1. Ilja Sorokin (NYI) 32 zákorků

2. Noah Dobson (NYI) 1+0

3. Casey Cizikas (NYI) 1+0

MINNESOTA WILD - ARIZONA COYOTES

3:5 (1:0, 0:1, 2:4)

Katastrofální třetí třetina Wild

Minnesota si před koncem základní části značně vylepšovala výchozí pozici do play-off, vyhrála pětkrát v řadě, nicméně dnes narazila na slabou Arizonu, která tak přerušila šňůru deseti proher v řadě. Minnesota tak dala šanci Calgary odskočit.

Branky a nahrávky

12. Hartman (Boldy, Kaprizov), 45. Eriksson Ek (Foligno, Kaprizov), 46. Foligno (Eriksson Ek, Greenway) – 39. Strälman (Schmaltz, Hayton), 41. McBain (Strälman, Gostisbehere), 43. Roussel (Gostisbehere, Kessel), 51. Boyd (Gostisbehere, Hayton), 59. Kessel (N. Schmaltz)

Statistické okénko

Střely na bránu: 38 – 26 | Přesilová hra: 0/6 – 1/4 | Trestné minuty: 18 – 12

Kdo se postavil do brankoviště?

Marc-Andre Fleury (MNS) – 21 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84%, odchytal 56:12

Karel Vejmelka (ARI) – 35 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,1%, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Karel Vejmelka (ARI) – 35 zákroků, úspěšnost 92,1%

Jan Jeník (ARI) – 0+0, -2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 7:58

Tři hvězdy utkání

1. Anton Strälman (ARI) 1+2

2. Shayne Gostisbehere (ARI) 0+3

3. Marcus Foligno (MNS) 1+1

NASHVILLE PREDATORS - CALGARY FLAMES

4:5pp (0:1, 2:1, 2:2 - 0:1)

Calgary srovnalo setinu před koncem zápasu, Nashville má jistotu play-off

Predators nemají na závěr sezóny vůbec lehké pořízení. Nejprve prohráli s Tampou, poté s Minnesotou a dnes s Calgary. V příštím zápase navíc zajíždí na led Colorada. Calgary dnes Nashville jednoznačně přehrálo, domácí přesto sahali po plném počtu bodů, neboť vedli v závěru zápasu 4:3. Matthew Tkachuk ale dokázal srovnat setinu před koncem základní hrací doby a poslal zápas do prodloužení, které dopadlo lépe pro Flames. Mrzet to Nashville však nemusí, neboť si Predátoři zajistili jistotu play-off.

Branky a nahrávky

26. Josi (Tomasino, Johansen), 29. Duchene (Granlund, Josi), 41. Forsberg (Duchene, Granlund), 50. Forsberg (Granlund, Duchene) – 5. Dubé (Backlund, Andersson), 34. Dubé (Järnkrok, Kylington), 43. Hanifin (Ritchie, Lucic), 60. Tkachuk (Hanifin, Gaudreau), 63. Lindholm (Andersson, Gaudreau)

Statistické okénko

Střely na bránu: 23 – 38 | Přesilová hra: 2/7 – 1/5 | Trestné minuty: 26 – 30

Kdo se postavil do brankoviště?

Juuse Saros (NSH) – 30 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,9%, odchytal 53:58

David Rittich (NSH) – 3 zákroky, 2 OG, úspěšnost 60%, odchytal 8:33

Dan Vladař (CGY) – 19 zákroků, 4 OG, úspěšnost 82,6%, odchytal 61:15



Československá stopa v utkání

David Rittich (NSH) – 3 zákroky, úspěšnost 60%

Dan Vladař (CGY) – 19 zákroků, úspěšnost 82,6%

Tři hvězdy utkání

1. Matthew Tkachuk (CGY) 1+0

2. Filip Forsberg (NSH) 2+0

3. Dillon Dube (CGY) 2+0

DALLAS STARS - VEGAS GOLDEN KNIGHTS

3:2sn (0:1, 1:1, 1:0 - 0:0)

Obrovské drama rozhodovala sedmá série nájezdů

O trestuhodném konci sezóny Vegas se psalo už všude, dnes však mohli Rytíři vše napravit. V zápase o "čtyři" body ale nedokázali soupeře porazit. Duel dospěl až do prodloužení, kde branka nepadla. V samostatných nájezdech kralovali brankáři, jediným úspěšným střelcem se stal domácí Heiskanen až v sedmé sérii!

Branky a nahrávky

34. Robertson (Harley, Hintz), 44. Robertson (Klingberg, Pavelski), rozh. náj. Heiskanen – 20. Carrier (McNabb), 40. Stephenson (Stone, Eichel)

Statistické okénko

Střely na bránu: 30 – 35 | Přesilová hra: 0/1 – 1/1 | Trestné minuty: 4 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Jake Oettinger (DAL) – 33 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,3%, odchytal 65:00

Logan Thompson (VGK) – 28 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,3%, odchytal 65:00



Československá stopa v utkání

Radek Faksa (DAL) – 0+0, 0 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:57

Tři hvězdy utkání

1. Jason Robertson (DAL) – 2+0

2. Chandler Stephenson (VGK) – 1+0

3. Jake Oettinger (DAL) – 33 zákroků

COLORADO AVALANCHE - ST. LOUIS BLUES

5:3 (0:0, 3:1, 2:2)

Colorado doma zvládlo duel se St. Louis

Colorado potřebovalo před blížícím se play-off zastavit bilanci čtyř proher v řadě a podařilo se mu to proti velmi silnému soupeři. Ve velmi vyrovnaném zápasu jsme viděli hned osm branek. Blues si tak značně zkomplikovali cestu před Minnesotu.

Branky a nahrávky

23. Ničuškin (MacKinnon), 25. Johnson (Compher, Newhook), 29. Manson (Newhook, Girard), 41. Lehkonen (Ničuškin), 60. Kadri (Compher) – 34. Saad (Kyrou, O'Reilly), 56. O'Reilly (Kyrou, Krug), 57. O'Reilly (Bučněvič, Kyrou)

Statistické okénko

Střely na bránu: 34 – 32 | Přesilová hra: 0/3 – 1/4 | Trestné minuty: 8 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Darcy Kuemper (COL) – 29 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,6%, odchytal 59:54

Jordan Binnington (STL) – 29 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,9%, odchytal 56:32



Československá stopa v utkání

Zápas se odehrál bez československé účasti.

Tři hvězdy utkání

1. Valerij Ničuškin (COL) 1+1

2. Ryan O'Reilly (STL) 2+1

3. Alex Newhook (COL) 0+2

VANCOUVER CANUCKS - SEATTLE KRAKEN

5:2 (3:0, 0:2, 2:0)

Canucks si poradili s Krakeny ze Seattlu

Oběma týmům za pár dní skončí sezóna. Canucks po třech porážkách v řadě dokázali potěšit domácí fanoušky vítězstvím proti Seattlu, který využil pouze jednu přesilovku z osmi. A nutno dodat, že domácí již nastoupili ve značně okleštěné sestavě, kvůli zranění chybělo skutečně hodně hráčů.

Branky a nahrávky

3. Dries (Ekman-Larsson), 4. Miller (Garland, Hughes), 16. Ekman-Larsson (Garland, Petan), 54. Schenn (Highmore, Hughes), 56. Hughes (Garland) – 25. Eberle (Beniers, McCann), 30. Geekie (Sheahan, Larsson)

Statistické okénko

Střely na bránu: 27 – 32 | Přesilová hra: 1/3 – 1/8 | Trestné minuty: 16 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Spencer Martin (VAN) – 30 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,8%, odchytal 60:00

Joey Daccord (SEA) – 22 zákroků, 5 OG, úspěšnost 81,5%, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Zápas se odehrál bez československé účasti.

Tři hvězdy utkání

1. Quinn Hughes (VAN) 1+2

2. Conor Garland (VAN) 0+3

3. Luke Schenn (VAN) 1+0

SAN JOSE SHARKS - ANAHEIM DUCKS

2:5 (0:1, 2:2, 0:2)

Anaheim vykradl San Jose

Anaheim zarazil nepříznivou sérii z posledních zápasů a dokázal zvítězit na ledě San Jose poměrně vysoko 5:2. Hosté vedli v sedmadvacáté minutě už 3:0, ale Sharks zvládli závěr druhé třetiny na výbornou a snížili na rozdíl jediné branky. Vyrovnat už se jim však do konce zápasu nepodařilo.

Branky a nahrávky

36. Burns (Couture, Bordeleau), 39. Reedy (Megna, Chmelevski) – 5. Zegras (Henrique), 26. Comtois (Shattenkirk, Benoit), 27. Milano (Terry, Simon), 51. Mahura (Milano, Comtois), 60. Aston-Reese (Stolarz)

Statistické okénko

Střely na bránu: 33 – 31 | Přesilová hra: 1/3 – 1/2 | Trestné minuty: 9 – 11

Kdo se postavil do brankoviště?

Kaapo Kähkönen (SJS) – 26 zákroků, 4 OG, úspěšnost 86,7%, odchytal 59:01

Anthony Stolarz (ANA) – 31 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,9%, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Tomáš Hertl (SJS) – 0+0, -2 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:16

Dominik Simon (ANA) – 0+1, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 17:10

Andrej Šustr (ANA) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 20:31

Tři hvězdy utkání

1. Anthony Stolarz (ANA) 31 zákroků

2. Sonny Milano (ANA) 1+1

3. Maxime Comtois (ANA) 1+1

