Dallasu pomohl k výhře i uzdravený Rantanen! Edmonton přetlačil Anaheim

29. března 7:30Jan Šlapáček
Znovu pořádně nabitý program zámořské NHL přinesl spoustu zajímavých výsledků, které mohou zamíchat ve zbytku základní části kartami.
Poprvé od olympijské přestávky se v sestavě Dallasu ukázal útočník Mikko Rantanen a okamžitě byl na ledě pořádně cítit. Finský hokejista si proti Penguins připsal gól a asistenci a pomohl svému týmu k vítězství 6:3.
Dva nejlepší týmy Pacifické divize se utkaly v Edmontonu a bylo z toho pohledné utkání. Oilers nakonec byli mírně lepší a zaslouženě dokráčeli k výhře 4:2. Connor McDavid zakončil duel s bilancí 1+2.
Obrovský krok k postupu do play-off udělal v noci Boston, kterému se povedlo porazit Minnesotu 6:3. Bruins navíc hodně pomohly i ostatní výsledky. Bodovat nedokázali například hokejisté Blue Jackets, Red Wings či Senators.
Tampa Bay Lightning - Ottawa Senators
4:2 (0:2, 2:0, 2:0)
Branky a nahrávky
24. Hagel (D'Astous, Lilleberg), 26. D'Astous (Gourde, Girgensons), 49. Lilleberg (Hagel, Goncalves), 58. Guentzel (Perry, Lilleberg) – 1. Cozens (Kleven, B. Tkachuk), 5. Spence (Cousins, Zub).
Statistika
Střely na bránu: 27 – 28 | Přesilová hra: 0/5 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 10
Kdo se postavil do brankoviště?
Andrej Vasilevskij (TBL) – 26 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 60:00
James Reimer (OTT) – 23 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,2 %, odchytal 58:18
Česká a slovenská stopa
Erik Černák (TBL) - 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 14:17
Tři hvězdy utkání
1. Charle-Edouard D'Astous (TBL) - 1+1
2. Emil Lilleberg (TBL) - 1+2
3. Brandon Hagel (TBL) - 1+1
New York Islanders - Florida Panthers
5:2 (0:2, 5:0, 0:0)
Branky a nahrávky
26. Gatcomb (Pelech), 33. B. Schenn (Ritchie, M. Schaefer), 35. Holmström (M. Schaefer, B. Schenn), 37. Heineman (Anders Lee, B. Schenn), 38. Cizikas (Soucy, Gatcomb) – 9. M. Tkachuk (S. Jones), 15. M. Tkachuk.
Statistika
Střely na bránu: 40 – 21 | Přesilová hra: 1/3 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Ilja Sorokin (NYI) – 19 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,5 %, odchytal 60:00
Daniil Tarasov (FLA) – 35 zákroků, 5 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 54:45
Česká a slovenská stopa
Ondřej Palát (NYI) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 10:47
Tomáš Nosek (FLA) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 13:47
Tři hvězdy utkání
1. Brayden Schenn (NYI) - 1+2
2. Marc Gatcomb (NYI) - 1+1
3. Casey Cizikas (NYI) - 1+0
Edmonton Oilers - Anaheim Ducks
4:2 (0:0, 1:0, 3:2)
Branky a nahrávky
28. McDavid (M. Jones, Bouchard), 45. Roslovic (Hyman, Bouchard), 47. Savoie (Podkolzin, McDavid), 60. Hyman (McDavid) – 47. Sennecke (Carlson, LaCombe), 50. C. Gauthier (Viel, Carlson).
Statistika
Střely na bránu: 34 – 31 | Přesilová hra: 0/3 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Connor Ingram (EDM) – 29 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,55 %, odchytal 60:00
Lukáš Dostál (ANA) – 30 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,91 %, odchytal 58:14
Česká a slovenská stopa
Tři hvězdy utkání
1. Connor McDavid (EDM) - 1+2
2. John Carlson (ANA) - 0+2
3. Connor Ingram (EDM) - 29 zákroků
Boston Bruins - Minnesota Wild
6:3 (2:0, 1:1, 3:2)
Branky a nahrávky
2. Peeke (Pastrňák, Minten), 14. Zacha (Arvidsson, Mittelstadt), 31. Arvidsson (Pastrňák, H. Lindholm), 44. E. Lindholm (Reichel, H. Lindholm), 57. Zacha (Mittelstadt), 60. E. Lindholm (Mittelstadt) – 35. Kaprizov (Hartman, Faber), 48. Zuccarello (Q. Hughes, Gustavsson), 54. Hartman (Q. Hughes, Zuccarello).
Statistika
Střely na bránu: 31 – 35 | Přesilová hra: 0/2 – 1/3 | Trestné minuty: 13 – 11
Kdo se postavil do brankoviště?
Jeremy Swayman (BOS) – 32 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,4 %, odchytal 60:00
Filip Gustavsson (MNS) – 0+1, 25 zákroků, 5 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 57:49
Česká a slovenská stopa
David Pastrňák (BOS) – 0+2, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 20:48
Pavel Zacha (BOS) – 2+0, +3 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:32
Tři hvězdy utkání
1. Pavel Zacha (BOS) - 2+0
2. Viktor Arvidsson (BOS) - 1+1
3. David Pastrňák (BOS) - 0+2
Pittsburgh Penguins - Dallas Stars
3:6 (1:0, 1:4, 1:2)
Branky a nahrávky
3. Mantha (E. Karlsson, Rakell), 23. E. Karlsson (Wotherspoon), 49. Acciari (E. Söderblom, E. Karlsson) – 23. Hryckowian (Blackwell, Benn), 28. J. Robertson (Rantanen), 31. Rantanen (J. Robertson), 32. Bichsel (Bourque, Bäck), 57. Bourque (T. Myers), 59. Bourque (Benn, Lindell).
Statistika
Střely na bránu: 12 – 26 | Přesilová hra: 1/4 – 2/5 | Trestné minuty: 10 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Stuart Skinner (PIT) – 20 zákroků, 4 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 58:32
Jake Oettinger (DAL) – 9 zákroků, 3 OG, úspěšnost 75,0 %, odchytal 59:23
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Mavrik Bourque (DAL) - 2+1
2. Erik Karlsson (PIT) - 1+2
3. Jason Robertson (DAL) - 1+1
Carolina Hurricanes - New Jersey Devils
5:2 (0:1, 3:0, 2:1)
Branky a nahrávky
31. Ehlers (Nikišin, Hall), 34. Blake (Hall, Gostisbehere), 36. Staal (Ehlers, Martinook), 56. Gostisbehere, 58. Jarvis (S. Walker, Sebastian Aho) – 18. Meier (Mercer, Hischier), 60. Dadonov (Kovacevic, Dillon).
Statistika
Střely na bránu: 34 – 19 | Přesilová hra: 1/1 – 0/3 | Trestné minuty: 2 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Brandon Bussi (CAR) – 17 zákroků, 2 OG, úspěšnost 89,47 %, odchytal 60:00
Jacob Markström (NJD) – 29 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,88 %, odchytal 58:09
Česká a slovenská stopa
Šimon Nemec (NJD) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 18:13
Tři hvězdy utkání
1. Nikolaj Ehlers (CAR) - 1+1
2. Jackson Blake (CAR) - 1+0
3. Taylor Hall (CAR) - 0+2
Columbus Blue Jackets - San Jose Sharks
2:3 (1:1, 1:0, 0:2)
Branky a nahrávky
1. Mateychuk (Fantilli), 33. C. Sillinger (Provorov) – 18. Černyšov (W. Smith), 41. Celebrini (Orlov, Wennberg), 59. Černyšov (W. Smith, Celebrini).
Statistika
Střely na bránu: 24 – 36 | Přesilová hra: 0/1 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 2
Kdo se postavil do brankoviště?
Elvis Merzļikins (CBJ) – 33 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,7 %, odchytal 59:10
Alex Nedeljkovic (SJS) – 22 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,7 %, odchytal 59:35
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Igor Černyšov (SJS) - 2+0
2. Elvis Merzļikins (CBJ) - 33 zákroků
3. Macklin Celebrini (SJS) - 1+1
Buffalo Sabres - Seattle Kraken
3:2sn. (0:1, 1:1, 1:0 - 0:0)
Branky a nahrávky
36. Dahlin (T. Thompson, Quinn), 52. Krebs (Benson), rozh. náj. T. Thompson – 13. Stephenson (Kakko, McMann), 34. McMann (Kakko, Stephenson).
Statistika
Střely na bránu: 36 – 34 | Přesilová hra: 1/3 – 0/4 | Trestné minuty: 13 – 11
Kdo se postavil do brankoviště?
Ukko-Pekka Luukkonen (BUF) – 34 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,4 %, odchytal 65:00
Philipp Grubauer (SEA) – 32 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,1 %, odchytal 65:00
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Ukko-Pekka Luukkonen (BUF) – 34 zákroků
2. Peyton Krebs (BUF) - 1+0
3. Jack Quinn (BUF) - 0+1
St. Louis Blues - Toronto Maple Leafs
5:1 (0:0, 2:0, 3:1)
Branky a nahrávky
26. Snuggerud (C. Fowler, Holloway), 31. Holl (Kyrou, Bučněvič), 47. Suter (R. Thomas), 50. Holloway (Kyrou, Neighbours), 59. Broberg (Neighbours, R. Thomas) – 46. McCabe (Joshua, Quillan).
Statistika
Střely na bránu: 38 – 13 | Přesilová hra: 1/2 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Jordan Binnington (STL) – 12 zákroků, 1 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 60:00
Joseph Woll (TOR) – 33 zákroků, 5 OG, úspěšnost 86,8 %, odchytal 59:54
Česká a slovenská stopa
Dalibor Dvorský (STL) – 0+0, -1 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 13:42
Tři hvězdy utkání
1. Dylan Holloway (STL) - 1+1
2. Jordan Kyrou (STL) - 0+2
3. Jake Neighbours (STL) - 0+2
Nashville Predators - Montreal Canadiens
1:4 (0:1, 0:3, 1:0)
Branky a nahrávky
57. L'Heureux (Ufko, Matthew Wood) – 12. Děmidov (Suzuki), 24. O. Kapanen (Newhook, L. Hutson), 35. Caufield (Suzuki), 37. Newhook (Děmidov, O. Kapanen).
Statistika
Střely na bránu: 24 – 32 | Přesilová hra: 0/3 – 0/2 | Trestné minuty: 16 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Juuse Saros (NSH) – 28 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 60:00
Jacob Fowler (MTL) – 23 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,8 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Juraj Slafkovský (MTL) – 0+0, +1 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:45
Tři hvězdy utkání
1. Ivan Děmidov (MTL) – 1+1
2. Jacob Fowler (MTL) – 23 zákroků
3. Juraj Slafkovský (MTL) – 0+0
Colorado Avalanche - Winnipeg Jets
2:4 (1:1, 1:1, 0:2)
Branky a nahrávky
9. Nelson (Kadri, C. Makar), 39. Kelly (Manson, Ničuškin) – 4. Vilardi (Morrissey, Lowry), 23. Koepke (J. Toews, Salomonsson), 55. Perfetti (Bryson, Vilardi), 58. Connor (Scheifele, Samberg).
Statistika
Střely na bránu: 23 – 21 | Přesilová hra: 1/2 – 0/2 | Trestné minuty: 8 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Mackenzie Blackwood (COL) – 17 zákroků, 3 OG, úspěšnost 85,0 %, odchytal 57:49
Connor Hellebuyck (WPG) – 21 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,3 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Martin Nečas (COL) - 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 23:50
Tři hvězdy utkání
1. Cole Perfetti (WPG) - 1+0
2. Gabriel Vilardi (WPG) - 1+1
3. Brock Nelson (COL) - 1+0
Detroit Red Wings - Philadelphia Flyers
3:5 (0:1, 0:2, 3:2)
Branky a nahrávky
54. Appleton (Faulk), 56. DeBrincat (P. Kane, Seider), 57. Raymond (Seider, P. Kane) – 5. Tippett (Zegras), 33. Tippett (Barkey, Drysdale), 37. Cates (Hathaway, Konecny), 48. Tippett (Drysdale, Konecny), 58. Couturier (Tippett).
Statistika
Střely na bránu: 32 – 27 | Přesilová hra: 0/2 – 2/2 | Trestné minuty: 16 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
John Gibson (DET) – 18 zákroků, 4 OG, úspěšnost 81,8 %, odchytal 47:19
Cam Talbot (DET) – 4 zákroky, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 9:28
Daniel Vladař (PHI) – 29 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,6 %, odchytal 59:27
Česká a slovenská stopa
Tři hvězdy utkání
1. Owen Tippett (PHI) - 3+1
2. Noah Cates (PHI) - 1+0
3. Moritz Seider (DET) - 0+2
Los Angeles Kings - Utah Mammoth
2:6 (1:3, 0:2, 1:1)
Branky a nahrávky
18. Kopitar (Kempe, Edmundson), 45. Kempe – 3. Kerfoot (Marino), 17. L. Cooley (Sergačov, Guenther), 20. L. Cooley (Keller, Sergačov), 33. Kerfoot (Cole), 37. Schmaltz (Keller, Sergačov), 54. McBain (Peterka, Sergačov).
Statistika
Střely na bránu: 31 – 28 | Přesilová hra: 0/2 – 2/3 | Trestné minuty: 6 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Darcy Kuemper (LAK) – 11 zákroků, 5 OG, úspěšnost 68,8 %, odchytal 39:58
Anton Forsberg (LAK) – 11 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 19:34
Karel Vejmelka (UTA) – 29 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,5 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Tři hvězdy utkání
1. Michail Sergačov (UTA) - 0+4
2. Alexander Kerfoof (UTA) - 2+0
3. Logan Cooley (UTA) - 2+0
Calgary Flames - Vancouver Canucks
7:3 (2:1, 4:1, 1:1)
Branky a nahrávky
4. Coronato (Parekh, Frost), 5. Farabee (Whitecloud, Backlund), 22. R. Strome (Määttä, Šarangovič), 25. Määttä (R. Strome, Brzustewicz), 25. Frost (Coronato, Gridin), 40. Parekh (Coronato, Frost), 60. Klapka (Othmann, Brzustewicz) – 19. Öhgren (L. Karlsson, Elias Pettersson), 34. DeBrusk (Boeser, Elias Pettersson), 53. Höglander (Mancini, Buium).
Statistika
Střely na bránu: 23 – 34 | Přesilová hra: 2/3 – 1/4 | Trestné minuty: 13 – 11
Kdo se postavil do brankoviště?
Dustin Wolf (CGY) – 31 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,2 %, odchytal 60:00
Nikita Tolopilo (VAN) – 7 zákroků, 4 OG, úspěšnost 63,6 %, odchytal 24:36
Kevin Lankinen (VAN) – 9 zákroků, 3 OG, úspěšnost 75,0 %, odchytal 32:45
Česká a slovenská stopa
Adam Klapka (CGY) – 1+0, -1 účast, 3 střely na bránu, TM 5, čas na ledě 08:51
Filip Hronek (VAN) – 0+0, -3 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 26:13
Tři hvězdy utkání
1. Matt Coronato (CGY) - 1+2
2. Morgan Frost (CGY) - 1+2
3. Zayne Parekh (CGY) - 1+1
Vegas Golden Knights - Washington Capitals
4:5sn. (0:1, 3:2, 1:1 - 0:0)
Branky a nahrávky
31. Dowd, 32. Andersson (Eichel), 34. Eichel (Andersson), 41. Marner (Dorofejev, Eichel) – 7. Lapierre (Mirošničenko, Duhaime), 22. Sourdif (McMichael, C. Hutson), 27. Beauvillier (R. Leonard, Sandin), 49. D. Strome (C. Hutson, Ovečkin), rozh. náj. D. Strome.
Statistika
Střely na bránu: 29 – 21 | Přesilová hra: 1/4 – 2/6 | Trestné minuty: 12 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Adin Hill (VGK) – 17 zákroků, 4 OG, úspěšnost 81,0 %, odchytal 64:52
Logan Thompson (WSH) – 25 zákroků, 4 OG, úspěšnost 86,2 %, odchytal 65:00
Česká a slovenská stopa
Tomáš Hertl (VGK) – 0+0, -2 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 12:23
Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 20:14
Tři hvězdy utkání
1. Jack Eichel (VGK) - 1+2
2. Nic Dowd (VGK) - 1+0
3. Dylan Strome (WSH) - 1+0