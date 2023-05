Dallasu roste sebevědomí. Můžeme to celé vyhrát, myslí si Oettinger

Dvě těžké série, dva postupy. Dallas se zatím v play off bije velmi statečně. S tím, jak je letošní ročník otevřený, může vyhrát opravdu každý. Jake Oettinger, brankář Stars, si myslí, že by to mohl být právě jeho tým. Poprvé od roku 1999.

Poté, co v pondělním sedmém utkání druhého kola Stars porazili Seattle 2:1, jsou na půli cesty.

„Když padá otázka, jestli si myslíme, že to můžeme vyhrát, řekl bych, že ne každý rok můžete upřímně říct ano. Ale letos mám pocit, že to tak opravdu je. Máme k tomu vše, co je třeba,“ nechal se slyšet Oettinger.

A dodal: „Když hrajeme tak, jak chceme, a děláme správně maličkosti, tak můžeme porazit kohokoli. Myslí si to všichni v šatně, a to je jedinečná věc. Ne každý tým to může říct.“

O Oettingerově přesvědčení trenér Dallasu Peter DeBoer jen diplomaticky řekl: „No, zbývají už jen čtyři týmy, takže bychom to tady mohli zkusit.“

„Před pár měsíci bylo ve hře 32 týmů. Teď zbývají poslední čtyři. Ještě nejsme blízko, ale cíl už vidíme," krotil nadšení. „Rozhodně je to mnohem blíž než před týdnem. Vyhrát je náš cíl, ale nejdřív je před námi obří zkouška.“

Kromě Jakea Oettingera ale tým drží několik dalších individualit. Jednou z nejvýraznějších je obránce Miro Heiskanen, který v posledním zápase strávil na ledě 32 minut.„Je skvělé, že ho máme,“ řekl o něm Roope Hintz. „Odehraje vám polovinu zápasu a je vidět vepředu i vzadu.“

Proti Minnesotě to byla vyrovnaná bitva, proti Seattlu ještě o něco víc.

Stars to ale zvládli, díky čemuž jsou blíž k vysněnému cíli. Bude tohle ten rok? Brankář Oettinger věří, že ano.

„S tím, jak je náš tým postavený, budeme dobří i v dalších letech, ale nikdy nevíte, kolikrát se dostanete takto daleko,“ řekl americký gólman. „Někteří kluci hráli v lize 15 let, byli skvělí hráči a nikdy se nedostali ani do finále konference. Chceme tuto příležitost využít, hrát náš nejlepší hokej a vytěžit z této příležitosti maximum.“

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 500 Kč na své první sázky!

Share on Google+