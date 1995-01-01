Další bída v San Jose. Dal bych jedno ze svých dětí za zku*venou výhru, řekl kouč

20. října 14:00David Zlomek
Fanoušci San Jose Sharks už zase zažívají deja vu. Nová sezona NHL sotva začala a jejich tým je po pěti zápasech stále bez vítězství. Po domácí porážce 2:4 s Pittsburgh Penguins zůstává San Jose jediným týmem ligy, který ještě nevyhrál.
V SAP Center panuje napětí, které přetéká i do kabiny. Trenér Ryan Warsofsky, který vede Sharks druhým rokem, po utkání před novináři už neudržel nervy. „Věřte mi, stojí to za houby,“ řekl upřímně. „Pořád si říkám, že to musí mít nějaký důvod, proč se to pořád děje. Dal bych jedno ze svých dětí za zas*anou výhru. Je to frustrující. Promiňte za to slovo. Jsme fakt zoufalí a budeme na tom dál makat.“
Citát, který obletěl zámořská média, je projevem zoufalství trenéra, který zatím marně hledá cestu z nekonečného kruhu proher. Sharks nezačali vyloženě tragicky, první dvě utkání prohráli až v prodloužení, ale pak následovala série tří porážek, při nichž tým inkasoval 14 gólů a vstřelil jen čtyři.
Warsofsky na pozápasové tiskovce ale nešetřil ani vlastní tým: „Máme tu spoustu nových hráčů. Musíme s nimi dál pracovat, učit je a připravovat. Ale jo, stojí to za houby,“ zopakoval bez obalu.
To, že si trenér dovolil říct, že by „dal jedno ze svých dětí za výhru“, vzbudilo pozornost i mimo hokejový svět. Všichni vědí, že šlo o nadsázku, ale současně i o jasný signál, jak moc tlak a frustrace na tým doléhají.
Sharks loni skončili poslední v celé NHL se ziskem pouhých 52 bodů. Letos se měl klub alespoň posunout o krok dál, jenže začátek ročníku 2025/26 zatím naznačuje, že bolestivá přestavba bude trvat ještě dlouho. „Je to dlouhý proces,“ připomněl Warsofsky. „Musíme zůstat trpěliví, dělat malé kroky a dál makat.“
